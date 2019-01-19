Kan şekeri yüksekliğinin hafif değerlerinde bile beyin etkilenip bellek güç kaybedebiliyor. Damarlarınızı ve belleğinizi korumak istiyorsanız açlık kan şekerinizi 100’den, üç aylık şeker ortalamasını gösteren Hba1c’nizi yüzde 5.7’den düşük tutun.
Ünlü tıp dergisi New England Journal of Medicine’ın (NEJM) 2013 Ağustos ayında yayımladığı bir çalışma, açlık kan şekerindeki hafif yükselmelerin bile bellek kaybı riskini “dramatik” denecek oranda artırabildiğini net olarak gösterdi.
Bu mühim bilgi daha sonra başka çalışmalarla birçok defa doğrulandı. Konu bence çok önemli. Çünkü kan şekeri yüksekliğinin beyin harabiyeti ile ilişkisi kandaki şekerin (glikoz) az mı çok mu yükseldiği ile bağlantılı değil. Çoğu doktor ve hasta için güvenli sayılabilen kan şekeri değerlerinde bile bellek problemi çıkabiliyor. Örneğin, şeker seviyeleri 105-110 aralığında seyreden hastalarda bile demans riskinin arttığını gösteren bulgular var.
Bilindiği gibi insülin direnci olan çoğu hastada ve bunun bir sonraki aşaması olan gizli diyabetli pek çok kişide açlık şekeri 120 mg rakamlarının altında seyreder. Bu rakamlar çoğu hasta ve hekim için güvenli sayılır. Oysa uzmanlar da hastalar da bu bilgiyi doğrulamıyor. Kan şekeri yüksekliğinin hafif değerlerinde bile beyin etkilenip bellek güç kaybedebiliyor.
Damarlarınızı ve belleğinizi korumak istiyorsanız açlık kan şekerinizi 100’den, üç aylık şeker ortalamasını gösteren Hba1c’nizi yüzde 5.7’den düşük tutun.
HANGİ KURUYEMİŞ?
◊ Daha çok kalsiyum ve protein: Badem
◊ Daha fazla omega-3, folik asit: Ceviz
◊ Daha bol E vitamini: Fındık
◊ Çok çok arjinin: Yer fıstığı
◊ Yeterince triptofan:
Kabak çekirdeği
Kan şekeriniz 100’ü geCmesin!
Kan şekeri yüksekliğinin hafif değerlerinde bile beyin etkilenip bellek güç kaybedebiliyor. Damarlarınızı ve belleğinizi korumak istiyorsanız açlık kan şekerinizi 100’den, üç aylık şeker ortalamasını gösteren Hba1c’nizi yüzde 5.7’den düşük tutun.
Ünlü tıp dergisi New England Journal of Medicine’ın (NEJM) 2013 Ağustos ayında yayımladığı bir çalışma, açlık kan şekerindeki hafif yükselmelerin bile bellek kaybı riskini “dramatik” denecek oranda artırabildiğini net olarak gösterdi.
Bu mühim bilgi daha sonra başka çalışmalarla birçok defa doğrulandı. Konu bence çok önemli. Çünkü kan şekeri yüksekliğinin beyin harabiyeti ile ilişkisi kandaki şekerin (glikoz) az mı çok mu yükseldiği ile bağlantılı değil. Çoğu doktor ve hasta için güvenli sayılabilen kan şekeri değerlerinde bile bellek problemi çıkabiliyor. Örneğin, şeker seviyeleri 105-110 aralığında seyreden hastalarda bile demans riskinin arttığını gösteren bulgular var.
Bilindiği gibi insülin direnci olan çoğu hastada ve bunun bir sonraki aşaması olan gizli diyabetli pek çok kişide açlık şekeri 120 mg rakamlarının altında seyreder. Bu rakamlar çoğu hasta ve hekim için güvenli sayılır. Oysa uzmanlar da hastalar da bu bilgiyi doğrulamıyor. Kan şekeri yüksekliğinin hafif değerlerinde bile beyin etkilenip bellek güç kaybedebiliyor.
Damarlarınızı ve belleğinizi korumak istiyorsanız açlık kan şekerinizi 100’den, üç aylık şeker ortalamasını gösteren Hba1c’nizi yüzde 5.7’den düşük tutun.
HANGİ KURUYEMİŞ?
◊ Daha çok kalsiyum ve protein: Badem
◊ Daha fazla omega-3, folik asit: Ceviz
◊ Daha bol E vitamini: Fındık
◊ Çok çok arjinin: Yer fıstığı
◊ Yeterince triptofan:
Kabak çekirdeği