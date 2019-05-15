Her şeye maydanoz olun

Maydanozun her derde deva olduğunu söylemek doğru olmasa bile, bir “doğal ilaç”, daha doğrusu “yeşil eczane” olduğunu bilmekte fayda var. Nedeni şu:
- K vitamini, kalsiyum ve magnezyum zenginliği nedeniyle “kemik dostu”dur.
- C vitamini, B vitamini yoğunluğu nedeniyle “bağışıklık desteği”dir.
- Arginin isimli anti tümör maddesi nedeniyle “kanser kalkanı” gibidir.
- Potasyumdan güçlü yapısı sebebiyle de “kalp ve damar ilacı” kadar etkilidir.
TAVSİYEM ŞU: Sağlığınız için sofralarınızda maydanoza daha sık ve bol yer verin. Salatalarınıza, zeytinyağlılar ve çorbalarınıza, et-tavuk yemekleri ve balıklarınıza daha çok maydanoz ekleyin. Kısacası “Her şeye maydanoz olmak” iyi bir şeydir, deneyin...
GÜNEŞ GELDi HOŞ GELDi
Geçen yaz depoladığımız D vitamini stoklarımızı, güneşsiz kış günlerinde kullanıp tükettik. Neticede de çoğumuzun, özellikle kış boyu D vitamini takviyesi almayı unutanların kanlarında ve dokularında D vitamini dibe vurmuş durumda.
İşte bu nedenle baharla birlikte yükselen güneşten daha sık ve bol istifade etmemiz lazım. Hiç olmazsa günde 15-30 dakika ellerimizi ve yüzümüzü güneşle buluşturalım.
Bu işi de mümkünse öğle tatillerinde, güneşin bize “dik dik baktığı” saatlerde yapalım. Zira bedene “dikine ulaşan” güneş ışınlarının cildinizde daha çok D vita-mini üretme yeteneği var.
PANCAR TURŞUSU ENERJi DEPOSU
Nitrik oksit (NO) biyolojik hazinelerimizden biri. Damarlarımızın iç yüzeyini döşeyen hücreler (endotel hücreleri) tarafından üretiliyor. Damar duvarını oluşturan kasların gevşemesini, damarlardan daha bol ve hızlı kan geçişini sağlıyor.
Endotel hücreleri yeterince NO üretemediğinde duvarları kasılıyor, sertleşiyor, yeterince kan geçişine izin vermiyor. NO üretimini artırmak bu nedenle çok önemli bir sağlık ayrıntısı. Nitrat içeriği zengin besinler NO üretiminin en doğal anahtarları. Nitrat zengini besinleri (pancar, ravent, reyhan, roka, pazı, kişniş) bol tükettiğinizde NO üretiminiz otomatik olarak artıyor.
Bu nedenle “damar dostu” bir menü hazırlamak isteyenlere “bol roka, reyhan, ravent” içeren, “pancar turşusu” eklenmiş bir tabak yeşil-kırmızı salata yemelerini, hemen her gün “yarım su bardağı” kadar pancar suyu içmelerini öneriyorum.
Eğer “Ben daha çok NO üretmek istiyorum” diyorsanız menünüze ekstra “pancar turşusu” eklemenizi tavsiye edebilirim.
DAHA GÜZEL BiR UYKU iÇiN 8 BASiT ÖNERi
Son zamanların en yaygın sağlık sorunlarından birinin uykusuzluk olduğu kesin.
Uykusuzlar çoğaldıkça uyku haplarının satışı da artıyor. Bu hapların çoğu da sağlık zararlısı.
Diğer taraftan uykumuzu sabote eden şeyler de genelde sıradan ve basit yanlışlar.
Eğer uyku sorunu olan biriyseniz şu bilgileri sizin de bir kez daha check etmenizde fayda olabilir.
• Tok karna yatağa girmeyin.
• Akşam saatlerinde kahveyi abartmayın, kafeinli haplar yutmayın.
• Uykudan önce ağır egzersiz yapmayın.
• Yatağınıza sorun ve iş taşımayın.
• Tabletler ve cep telefonlarına paçanızı kaptırmayın.
• Endişelerinizi yatak odanıza sokmayın.
• Duşun gevşetici, okumanın sakinleştirici etkisinden faydalanın.
• Uyku öncesi kısa bir manevi yolculuk yapmayı da lütfen unutmayın.
TRiGLiSERiD Mi, iNSÜLiN Mi?
Kanınızdaki trigliserid mi yoksa insülin artışı mı sağlığınız için daha büyük bir tehdit? Bir başka deyişle “hipertrigliseridemi” mi yoksa “hiperinsülinemi” mi daha önemli?
Bana göre ikisi de zararlı. Yani burada da tam bir “al birini, vur ötekine (!)” durumu var. Ayrıca bu ikisi arasında zararlı olma potansiyeli yönünden ciddi bir işbirliğinin olduğu da kesin. Bu ikilinin birbirinin “davetçisi” olduğundan da hiç şüpheniz olmasın.
Hiperinsülinemisi (açlık insülinin 8’den yüksek olması, tokluk insülinin 40’ı aşması) olan ve bu nedenle “insülin direnci”ne paçasını kaptıranların bir süre sonra trigliserid yüksekliği problemi yaşadıklarını biliyoruz. Trigliseridi 200’den yüksek olanların önemli bir bölümünün de gizli ya da açık bir insülin direnci sorunu yaşadığını basit bir testle gösterebiliyoruz.
Özeti şudur: Bozulan ayarlarımız ikili gibidir ve ikisi de birbirinden daha fazla tehlike işareti olarak bilinmelidir.
Her şeye maydanoz olun
Maydanozun her derde deva olduğunu söylemek doğru olmasa bile, bir “doğal ilaç”, daha doğrusu “yeşil eczane” olduğunu bilmekte fayda var. Nedeni şu:
- K vitamini, kalsiyum ve magnezyum zenginliği nedeniyle “kemik dostu”dur.
- C vitamini, B vitamini yoğunluğu nedeniyle “bağışıklık desteği”dir.
- Arginin isimli anti tümör maddesi nedeniyle “kanser kalkanı” gibidir.
- Potasyumdan güçlü yapısı sebebiyle de “kalp ve damar ilacı” kadar etkilidir.
TAVSİYEM ŞU: Sağlığınız için sofralarınızda maydanoza daha sık ve bol yer verin. Salatalarınıza, zeytinyağlılar ve çorbalarınıza, et-tavuk yemekleri ve balıklarınıza daha çok maydanoz ekleyin. Kısacası “Her şeye maydanoz olmak” iyi bir şeydir, deneyin...
GÜNEŞ GELDi HOŞ GELDi
Geçen yaz depoladığımız D vitamini stoklarımızı, güneşsiz kış günlerinde kullanıp tükettik. Neticede de çoğumuzun, özellikle kış boyu D vitamini takviyesi almayı unutanların kanlarında ve dokularında D vitamini dibe vurmuş durumda.
İşte bu nedenle baharla birlikte yükselen güneşten daha sık ve bol istifade etmemiz lazım. Hiç olmazsa günde 15-30 dakika ellerimizi ve yüzümüzü güneşle buluşturalım.
Bu işi de mümkünse öğle tatillerinde, güneşin bize “dik dik baktığı” saatlerde yapalım. Zira bedene “dikine ulaşan” güneş ışınlarının cildinizde daha çok D vita-mini üretme yeteneği var.
PANCAR TURŞUSU ENERJi DEPOSU
Nitrik oksit (NO) biyolojik hazinelerimizden biri. Damarlarımızın iç yüzeyini döşeyen hücreler (endotel hücreleri) tarafından üretiliyor. Damar duvarını oluşturan kasların gevşemesini, damarlardan daha bol ve hızlı kan geçişini sağlıyor.
Endotel hücreleri yeterince NO üretemediğinde duvarları kasılıyor, sertleşiyor, yeterince kan geçişine izin vermiyor. NO üretimini artırmak bu nedenle çok önemli bir sağlık ayrıntısı. Nitrat içeriği zengin besinler NO üretiminin en doğal anahtarları. Nitrat zengini besinleri (pancar, ravent, reyhan, roka, pazı, kişniş) bol tükettiğinizde NO üretiminiz otomatik olarak artıyor.
Bu nedenle “damar dostu” bir menü hazırlamak isteyenlere “bol roka, reyhan, ravent” içeren, “pancar turşusu” eklenmiş bir tabak yeşil-kırmızı salata yemelerini, hemen her gün “yarım su bardağı” kadar pancar suyu içmelerini öneriyorum.
Eğer “Ben daha çok NO üretmek istiyorum” diyorsanız menünüze ekstra “pancar turşusu” eklemenizi tavsiye edebilirim.
DAHA GÜZEL BiR UYKU iÇiN 8 BASiT ÖNERi
Son zamanların en yaygın sağlık sorunlarından birinin uykusuzluk olduğu kesin.
Uykusuzlar çoğaldıkça uyku haplarının satışı da artıyor. Bu hapların çoğu da sağlık zararlısı.
Diğer taraftan uykumuzu sabote eden şeyler de genelde sıradan ve basit yanlışlar.
Eğer uyku sorunu olan biriyseniz şu bilgileri sizin de bir kez daha check etmenizde fayda olabilir.
• Tok karna yatağa girmeyin.
• Akşam saatlerinde kahveyi abartmayın, kafeinli haplar yutmayın.
• Uykudan önce ağır egzersiz yapmayın.
• Yatağınıza sorun ve iş taşımayın.
• Tabletler ve cep telefonlarına paçanızı kaptırmayın.
• Endişelerinizi yatak odanıza sokmayın.
• Duşun gevşetici, okumanın sakinleştirici etkisinden faydalanın.
• Uyku öncesi kısa bir manevi yolculuk yapmayı da lütfen unutmayın.
TRiGLiSERiD Mi, iNSÜLiN Mi?
Kanınızdaki trigliserid mi yoksa insülin artışı mı sağlığınız için daha büyük bir tehdit? Bir başka deyişle “hipertrigliseridemi” mi yoksa “hiperinsülinemi” mi daha önemli?
Bana göre ikisi de zararlı. Yani burada da tam bir “al birini, vur ötekine (!)” durumu var. Ayrıca bu ikisi arasında zararlı olma potansiyeli yönünden ciddi bir işbirliğinin olduğu da kesin. Bu ikilinin birbirinin “davetçisi” olduğundan da hiç şüpheniz olmasın.
Hiperinsülinemisi (açlık insülinin 8’den yüksek olması, tokluk insülinin 40’ı aşması) olan ve bu nedenle “insülin direnci”ne paçasını kaptıranların bir süre sonra trigliserid yüksekliği problemi yaşadıklarını biliyoruz. Trigliseridi 200’den yüksek olanların önemli bir bölümünün de gizli ya da açık bir insülin direnci sorunu yaşadığını basit bir testle gösterebiliyoruz.
Özeti şudur: Bozulan ayarlarımız ikili gibidir ve ikisi de birbirinden daha fazla tehlike işareti olarak bilinmelidir.