Ginkgo takviyesi belleği güçlendirir mi?

Ginkgo Biloba, daha çok hafıza kaybından endişe duyulan durumlarda tavsiye ediliyor. Dikkat eksikliği ve aşırı stresle mücadelede de kullanılabileceğini gösteren çalışmalar var.
Sağlık sorunlarına bitkisel ürünlerle çözüm aramak, son yılların en önemli trendlerinden biri.
Nedeni şu:
Toplumda son yıllarda dozu giderek artan müthiş bir ilaç korkusu var. Bu korku biraz da abartılmış bir durumun ifadesi.
Evet, ilaçların zamanla ortaya çıkan bazı toksik etkileri söz konusu olabiliyor.
Ama genelde ilaçlardan sağladığımız faydalar dikkate alındığında başımıza gelen o yan etkiler ya da toksik zararlar bir hayli küçük kalıyor.
Yine de toplum bu konuda giderek artan bir hassasiyet geliştirmiş durumda, bu da bitkisel ürünlere yönelimi artırıyor.
Oysa bilgisiz üretildikleri, saklandıkları ve kullanıldık-larında bitkisel ürünlerde de en az kimyasal ilaçlar kadar toksik etki
oluşma ihtimali var.
Ginkgo Biloba’ya gelince...
Bu efsane bitkisel ürünün en çok kullanıldığı durum, hafıza kaybından
endişe duyulan durumlar.
Dikkat eksikliği ve aşırı stresle mücadelede de kullanılabileceğini gösteren çalışmalar var.
Ne var ki her üç durumda da Ginkgo’nun etkinliğini gösteren daha güçlü araştırmalara ihtiyacımız olduğu kesin!
Fındık mı ceviz mi?
Sorunun yanıtı nereli olduğunuzla değil, neye ihtiyaç duyduğunuzla ilgili olmalı. Zira başlıktaki soruyu Karadenizliler fındık, Tokatlılar ceviz diye yanıtlıyor.
İşin sağlık yönüne gelince...
Fındık özellikle kemik ve kas sağlığı, cinsel sağlık söz konusu olduğunda; ceviz ise kalp damar sağlığı ön plana geçtiğinde ilk tercih sırasında yerini alıyor.
Çörek otu neden önemli?
Çörek otu sadece içindeki timokinonlar nedeniyle değil, antioksidan gücü, vitamin ve mineral zenginliği nedeniyle de son derece önemli bir sağlık takviyesi.
Önemini kavramada geç kaldığımızı itiraf etmemiz gereken doğal bir mucize.
Timokinon maddesinin bilhassa meme, kalın bağırsak ve beyin kanseriyle mücadelede önemli olduğu biliniyor.
Yine timokinonların bağışıklığı güçlendirdiği, üst solunum yollarında ciddi bir bariyer oluşturabildiği biliniyor.
Çörek otu beta siterol, palmitik asit, B1, B3 ve B9 vitaminleri, çinko, bakır ve demir içeriği de ayrıcalıklı doğal bir ürün. Peki, ciddi bir yan etkisi var mı? Hamilelik ve emzirme döneminde pek tavsiye edilmiyor.
Yağının cilde sürüldüğünde temas alerjisi yapabileceği biliniyor.
Tansiyon ve şeker hastalarının doktorlarına danıştıktan sonra kullanmaları öneriliyor.
Salatalık faydalı mı?
Çok düşük kalorili içeriği nedeniyle özellikle kilo sorunu olanların tercih ettiği salatalığın sadece kendisi değil, turşusu da Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden.
Salatalık her şeyden önce yüzde 90’ları geçen su içeriği nedeniyle mükemmel bir yaz sebzesi. Ayrıca çok güçlü bir K vitamini, C vitamini ve beta karoten deposu.
Yapısında apigenin, kresetin, luteolin gibi mükemmel antioksidanları da barındırması çok mühim bir ayrıcalık.
Sindirime yardımcı olduğu, kabızlığı engellediği, içindeki bazı antioksidanlarla hafızayı güçlendirdiği de belirtilmiş.
Kısacası sofralarda salatalığa daha fazla yer açmakta, özellikle salatalarda onu daha sık ve çok kullanmakta fayda var.
Hangi ginseng?
Sorunun yanıtı aslında sadece iki sözcükten ibaret: Gerçek ginseng.
Sorun da zaten tam da bu noktada başlıyor. Zira gerçek ginsengi bulmak deveye hendek atlatmaktan bile zor bir süreç.
Gerçek ginseng, Kore ginsengi. Panax ginseng bitkisinin köklerinden elde edilebiliyor.
Gerçek ginseng düşündüğünüzden çok daha pahalı.
Üzülerek söylüyorum; daha ucuz olduğu için yaygın olarak kullanılan Sibirya, Amerikan ve Hint ginsenglerinin hepsi etkisiz.
Panax ginsengi yani Kore ginsengi toz halinde günde 2 gram tüketildiğinde cinsel sorunlar dâhil pek çok alanda işe yarıyor.
Ginkgo takviyesi belleği güçlendirir mi?
Ginkgo Biloba, daha çok hafıza kaybından endişe duyulan durumlarda tavsiye ediliyor. Dikkat eksikliği ve aşırı stresle mücadelede de kullanılabileceğini gösteren çalışmalar var.
Sağlık sorunlarına bitkisel ürünlerle çözüm aramak, son yılların en önemli trendlerinden biri.
Nedeni şu:
Toplumda son yıllarda dozu giderek artan müthiş bir ilaç korkusu var. Bu korku biraz da abartılmış bir durumun ifadesi.
Evet, ilaçların zamanla ortaya çıkan bazı toksik etkileri söz konusu olabiliyor.
Ama genelde ilaçlardan sağladığımız faydalar dikkate alındığında başımıza gelen o yan etkiler ya da toksik zararlar bir hayli küçük kalıyor.
Yine de toplum bu konuda giderek artan bir hassasiyet geliştirmiş durumda, bu da bitkisel ürünlere yönelimi artırıyor.
Oysa bilgisiz üretildikleri, saklandıkları ve kullanıldık-larında bitkisel ürünlerde de en az kimyasal ilaçlar kadar toksik etki
oluşma ihtimali var.
Ginkgo Biloba’ya gelince...
Bu efsane bitkisel ürünün en çok kullanıldığı durum, hafıza kaybından
endişe duyulan durumlar.
Dikkat eksikliği ve aşırı stresle mücadelede de kullanılabileceğini gösteren çalışmalar var.
Ne var ki her üç durumda da Ginkgo’nun etkinliğini gösteren daha güçlü araştırmalara ihtiyacımız olduğu kesin!
Fındık mı ceviz mi?
Sorunun yanıtı nereli olduğunuzla değil, neye ihtiyaç duyduğunuzla ilgili olmalı. Zira başlıktaki soruyu Karadenizliler fındık, Tokatlılar ceviz diye yanıtlıyor.
İşin sağlık yönüne gelince...
Fındık özellikle kemik ve kas sağlığı, cinsel sağlık söz konusu olduğunda; ceviz ise kalp damar sağlığı ön plana geçtiğinde ilk tercih sırasında yerini alıyor.
Çörek otu neden önemli?
Çörek otu sadece içindeki timokinonlar nedeniyle değil, antioksidan gücü, vitamin ve mineral zenginliği nedeniyle de son derece önemli bir sağlık takviyesi.
Önemini kavramada geç kaldığımızı itiraf etmemiz gereken doğal bir mucize.
Timokinon maddesinin bilhassa meme, kalın bağırsak ve beyin kanseriyle mücadelede önemli olduğu biliniyor.
Yine timokinonların bağışıklığı güçlendirdiği, üst solunum yollarında ciddi bir bariyer oluşturabildiği biliniyor.
Çörek otu beta siterol, palmitik asit, B1, B3 ve B9 vitaminleri, çinko, bakır ve demir içeriği de ayrıcalıklı doğal bir ürün. Peki, ciddi bir yan etkisi var mı? Hamilelik ve emzirme döneminde pek tavsiye edilmiyor.
Yağının cilde sürüldüğünde temas alerjisi yapabileceği biliniyor.
Tansiyon ve şeker hastalarının doktorlarına danıştıktan sonra kullanmaları öneriliyor.
Salatalık faydalı mı?
Çok düşük kalorili içeriği nedeniyle özellikle kilo sorunu olanların tercih ettiği salatalığın sadece kendisi değil, turşusu da Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden.
Salatalık her şeyden önce yüzde 90’ları geçen su içeriği nedeniyle mükemmel bir yaz sebzesi. Ayrıca çok güçlü bir K vitamini, C vitamini ve beta karoten deposu.
Yapısında apigenin, kresetin, luteolin gibi mükemmel antioksidanları da barındırması çok mühim bir ayrıcalık.
Sindirime yardımcı olduğu, kabızlığı engellediği, içindeki bazı antioksidanlarla hafızayı güçlendirdiği de belirtilmiş.
Kısacası sofralarda salatalığa daha fazla yer açmakta, özellikle salatalarda onu daha sık ve çok kullanmakta fayda var.
Hangi ginseng?
Sorunun yanıtı aslında sadece iki sözcükten ibaret: Gerçek ginseng.
Sorun da zaten tam da bu noktada başlıyor. Zira gerçek ginsengi bulmak deveye hendek atlatmaktan bile zor bir süreç.
Gerçek ginseng, Kore ginsengi. Panax ginseng bitkisinin köklerinden elde edilebiliyor.
Gerçek ginseng düşündüğünüzden çok daha pahalı.
Üzülerek söylüyorum; daha ucuz olduğu için yaygın olarak kullanılan Sibirya, Amerikan ve Hint ginsenglerinin hepsi etkisiz.
Panax ginsengi yani Kore ginsengi toz halinde günde 2 gram tüketildiğinde cinsel sorunlar dâhil pek çok alanda işe yarıyor.