Döner mi iskender mi?

Döner, Türk mutfağının harika lezzetlerinden biri. Sağlıklı bir besin olduğu da kesin.
Dikine tutularak kömür ısısında pişirilen et, barbekü şeklinde mangalda ya da yatay ızgaralarda pişenlerden daha sağlıklı.
Sağlıklı, çünkü etin yağı kömür ısısında eriyip akıp gidiyor, geride damak çatlatan bir lezzet kalıyor.
Üstelik yağın yanmasıyla oluşan polisiklik aromatik hidrokarbonlarla (mesela benzopiren) dolma yani kanserojen yükünde artma riski de azalıyor.
“İskender”e gelince...
O, dönerin farklı bir yorumu.
Üzerine eklenen yoğurt dönerin lezzet ve besin değerini güçlendiriyor.
Önerim, önceliği dönere vermeniz ama ikisinde de alta yerleştirilen pideleri pas geçmeniz. En azından birkaç parçası ile yetinmeniz. Ve tabii ki üzerine eklenen tereyağının dozunu abartmadan yemenizdir.
Damar düşmanı beşli çete
1- Kan şekeri yüksekliği, damarları yaşlandıran en önemli faktörlerden biri. Araştırmalar şeker hastalarının kalp damar hastalığından ölme ihtimallerinin -maalesef- 3 ila 7 kat fazla olduğunu gösteriyor. Eğer dikkatli bir diyabet kontrolü yapılırsa risk neredeyse sıfırlanabiliyor.
2- Kan basıncı yüksekliği de önemli bir risk faktörü. Tansiyonunuz ne kadar yüksekse koroner arter hastalığına yakalanma veya felç geçirme riskiniz de o oranda yükseliyor. Tersi de doğru, kontrol altına alınmış kan basıncı yüksekliği riskinizi ciddi oranlarda azaltıyor.
3- Kolesterol yüksekliği de önemli bir faktör.
Özellikle HDL kolesterol azlığı, trigliserit yüksekliği ve kan şekerinin fazlalığının birlikte olduğu durumlarda kolesterolün risk faktörü olarak daha önemli hale geldiği anlaşılıyor. Kolesterolünüzü azalttığınız her yüzde için koroner arter hastalığı riskiniz yüzde 2 ila 3 arasında düşüyor.
4- Tütün
kullanmak -sigara, puro içmek, nargile çekmek- en az şeker, kolesterol, tansiyon fazlalığı kadar önemli bir risk faktörü. Koroner arter hastalığına bağlı ölümlerin beşte biri doğrudan sigara içme ile de ilişkili.
5- Kilo fazlalığı, hele hele ideal kilonun yüzde 20’sinin üstüne çıkmış olmak, bilhassa göbek ve bel çevresinden kilo kazanmak, hele bir de fiziksel hareketsizlikle birleşecek olursa çok ama çok önemli
bir risk unsuru haline gelebiliyor.
Kronik hastalıkların amansız düşmanı!
◊ Şeker hastalığına bağlı sinir hasarının oluşturduğu belirtileri azaltır.
◊ Yaşlılarda beyin fonksiyonlarını korur ve destekler.
◊ Karaciğeri korur ve destekler.
◊ Katarakt oluşumunu geciktirir.
◊ Genel antioksidan olarak kullanılabilir. Yaşlanmayı geciktirir.
◊ Cilt koruyucu etkisi nedeniyle kremlere eklenebilir.
Hipertansiyon damarları daha hızlı yaşlandırır
Eğer hipertansiyonunuza doğal çözümler arıyorsanız, şu 10 öneriyi dikkatle uygulayın.
◊ Yağ tüketiminizi azaltın. Doymuş yağları sınırlayın.
◊ Kilo verin, ideal kilonuzu koruyun. Bel çevrenizi kontrol altında tutun. İdeal bel çevresi kadınlar için 88 cm, erkekler için 102 cm’dir.
◊ Sigarayı bırakın.
◊ Düzenli ve ılımlı egzersiz yapmaya özen gösterin.
◊ Tuz alımınızı günde 1-1.5 gr ile sınırlayın.
◊ Potasyum
tüketiminizi artırın. (Daha çok muz, kayısı, şeftali, patates tüketin.)
◊ Kalsiyum ve magnezyum kazanımınızı çoğaltın.
◊ Stresten uzaklaşıp stres yükünüzü azaltın.
◊ Kaliteli ve yeterli uykuyu ciddiye alın.
◊ Hayvansal ürünleri azaltıp bitkisel besinleri çoğaltın.
10 önemli nokta
◊ Saçlar da cildimiz gibidir, dışarıdan değil içeriden beslenir.
◊ Saçlar “şampuanlarla” değil, doğru besinlerle güçlenir.
◊ Saç çıkaran ya da dökülmeyi doğrudan etkileyebilen bir şampuan (maalesef) hâlâ üretilememiştir.
◊ Bazı şampuanlar, dengesiz PH’ları ve kimyasal yapıları nedeniyle fayda yerine zarar bile verebilir.
◊ Saç dökülmesini önlediği ileri sürülen takviyelerin de yüzde 90’ı etkisizdir.
◊ Diğer taraftan bazı ilaçlar da (kemoterapi) saç dökülmesini hızlandırabilmektedir.
◊ Doğru olanı “Neden dökülüyor?” sorusunun cevabını verebilmektir.
◊ Demir mi eksik, çinko, D vitamini, B12, biotin mi noksan, bilmek gerekir.
◊ Psikolojik sebepler, mikrobik hastalıklar da önemli nedenlerdir.
◊ Saç sorunlarında tedaviyi bir dermatolog üstlenmelidir.
Döner mi iskender mi?
Döner, Türk mutfağının harika lezzetlerinden biri. Sağlıklı bir besin olduğu da kesin.
Dikine tutularak kömür ısısında pişirilen et, barbekü şeklinde mangalda ya da yatay ızgaralarda pişenlerden daha sağlıklı.
Sağlıklı, çünkü etin yağı kömür ısısında eriyip akıp gidiyor, geride damak çatlatan bir lezzet kalıyor.
Üstelik yağın yanmasıyla oluşan polisiklik aromatik hidrokarbonlarla (mesela benzopiren) dolma yani kanserojen yükünde artma riski de azalıyor.
“İskender”e gelince...
O, dönerin farklı bir yorumu.
Üzerine eklenen yoğurt dönerin lezzet ve besin değerini güçlendiriyor.
Önerim, önceliği dönere vermeniz ama ikisinde de alta yerleştirilen pideleri pas geçmeniz. En azından birkaç parçası ile yetinmeniz. Ve tabii ki üzerine eklenen tereyağının dozunu abartmadan yemenizdir.
Damar düşmanı beşli çete
1- Kan şekeri yüksekliği, damarları yaşlandıran en önemli faktörlerden biri. Araştırmalar şeker hastalarının kalp damar hastalığından ölme ihtimallerinin -maalesef- 3 ila 7 kat fazla olduğunu gösteriyor. Eğer dikkatli bir diyabet kontrolü yapılırsa risk neredeyse sıfırlanabiliyor.
2- Kan basıncı yüksekliği de önemli bir risk faktörü. Tansiyonunuz ne kadar yüksekse koroner arter hastalığına yakalanma veya felç geçirme riskiniz de o oranda yükseliyor. Tersi de doğru, kontrol altına alınmış kan basıncı yüksekliği riskinizi ciddi oranlarda azaltıyor.
3- Kolesterol yüksekliği de önemli bir faktör.
Özellikle HDL kolesterol azlığı, trigliserit yüksekliği ve kan şekerinin fazlalığının birlikte olduğu durumlarda kolesterolün risk faktörü olarak daha önemli hale geldiği anlaşılıyor. Kolesterolünüzü azalttığınız her yüzde için koroner arter hastalığı riskiniz yüzde 2 ila 3 arasında düşüyor.
4- Tütün
kullanmak -sigara, puro içmek, nargile çekmek- en az şeker, kolesterol, tansiyon fazlalığı kadar önemli bir risk faktörü. Koroner arter hastalığına bağlı ölümlerin beşte biri doğrudan sigara içme ile de ilişkili.
5- Kilo fazlalığı, hele hele ideal kilonun yüzde 20’sinin üstüne çıkmış olmak, bilhassa göbek ve bel çevresinden kilo kazanmak, hele bir de fiziksel hareketsizlikle birleşecek olursa çok ama çok önemli
bir risk unsuru haline gelebiliyor.
Kronik hastalıkların amansız düşmanı!
◊ Şeker hastalığına bağlı sinir hasarının oluşturduğu belirtileri azaltır.
◊ Yaşlılarda beyin fonksiyonlarını korur ve destekler.
◊ Karaciğeri korur ve destekler.
◊ Katarakt oluşumunu geciktirir.
◊ Genel antioksidan olarak kullanılabilir. Yaşlanmayı geciktirir.
◊ Cilt koruyucu etkisi nedeniyle kremlere eklenebilir.
Hipertansiyon damarları daha hızlı yaşlandırır
Eğer hipertansiyonunuza doğal çözümler arıyorsanız, şu 10 öneriyi dikkatle uygulayın.
◊ Yağ tüketiminizi azaltın. Doymuş yağları sınırlayın.
◊ Kilo verin, ideal kilonuzu koruyun. Bel çevrenizi kontrol altında tutun. İdeal bel çevresi kadınlar için 88 cm, erkekler için 102 cm’dir.
◊ Sigarayı bırakın.
◊ Düzenli ve ılımlı egzersiz yapmaya özen gösterin.
◊ Tuz alımınızı günde 1-1.5 gr ile sınırlayın.
◊ Potasyum
tüketiminizi artırın. (Daha çok muz, kayısı, şeftali, patates tüketin.)
◊ Kalsiyum ve magnezyum kazanımınızı çoğaltın.
◊ Stresten uzaklaşıp stres yükünüzü azaltın.
◊ Kaliteli ve yeterli uykuyu ciddiye alın.
◊ Hayvansal ürünleri azaltıp bitkisel besinleri çoğaltın.
10 önemli nokta
◊ Saçlar da cildimiz gibidir, dışarıdan değil içeriden beslenir.
◊ Saçlar “şampuanlarla” değil, doğru besinlerle güçlenir.
◊ Saç çıkaran ya da dökülmeyi doğrudan etkileyebilen bir şampuan (maalesef) hâlâ üretilememiştir.
◊ Bazı şampuanlar, dengesiz PH’ları ve kimyasal yapıları nedeniyle fayda yerine zarar bile verebilir.
◊ Saç dökülmesini önlediği ileri sürülen takviyelerin de yüzde 90’ı etkisizdir.
◊ Diğer taraftan bazı ilaçlar da (kemoterapi) saç dökülmesini hızlandırabilmektedir.
◊ Doğru olanı “Neden dökülüyor?” sorusunun cevabını verebilmektir.
◊ Demir mi eksik, çinko, D vitamini, B12, biotin mi noksan, bilmek gerekir.
◊ Psikolojik sebepler, mikrobik hastalıklar da önemli nedenlerdir.
◊ Saç sorunlarında tedaviyi bir dermatolog üstlenmelidir.