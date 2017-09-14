Ceviz mi fındık mı

Eğer doğru şeyler yiyerek sağlığınıza yatırım yapmak istiyorsanız ceviz, fındık, badem fark etmez, makul miktarda olmak şartıyla yağlı tohumlardan mutlaka faydalanın. Peki hangisinden? Ne kadar, ne sıklıkta?.. Burada da detaylar, bilinmesi gereken ince noktalar, mühim ayrıntılar var.

Atıştırmalık çerez denince akla önce ceviz geliyor ama fındığın da, bademin de Antep veya Siirt fıstığının da cevizden pek farkı yok. Fındığın bol ve ucuz olduğu ülkemiz için atıştırmalık deyince aklımıza önce ve hemen fındık gelmeli, fındık deyince de sadece “aganigi naganigi” durumları düşünülmemeli.

Fındık yalnız cinselliğe değil, akla, kalbe, kasa, kemiğe, yani hemen her şeye iyi geliyor. Ayrıca hepsi kavrulup tuzlanmadan doğal halleri ile tüketilmeli.

İsterseniz biraz daha ayrıntıya girelim. Buyurun…

Hepsi birer arginin deposu

Fındık, ceviz, badem ve Antep-Siirt fıstığında bol miktarda “arginin” var. Arginin’in damar duvarını güçlendirdiği, damar esnekliğini desteklediği, kanı incelttiği, kan basıncını düşürüp dolaşımı hızlandırdığı ve ayrıca damar duvarında nitrik oksit yapımını artırdığı -Viagra da nitrik oksidi artırarak etkili oluyor- biliniyor.

Yani daha çok arginin’e sahip olmak cinsel bölgeye daha çok kan gitmesi, damarların kanla dolup şişmesi anlamına geliyor. Arginin’in kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, badem, Antep fıstığı ve karpuz çekirdeğinde de bol miktarda olduğunu bir kenara not edin.

Hepsi folik asit kaynıyor

Fındığı, cevizi, bademi ve Antep-Siirt fıstığını kalp ve beyin dostu yapan özelliklerden biri de folik asitten zengin olmaları.

Folik asit hücre çekirdeğinin olgunlaş-ması için elzem olan bir vitamin. Kanseri önlemede, belleği desteklemede, kalp krizi ve felçleri engellemede faydaları var. Ayrıca eksikliğinde önemli sorunlar yaratabilen özel bir anemi ortaya çıkabiliyor.

Fındığın tıpkı ceviz ve badem gibi E vitamininden zengin olduğu da biliniyor.

E vitaminin kanı incelttiği, vücuttaki yangısal süreçleri baskıladığı, cinsellikten kalp ve beyin sağlığına kadar birçok noktada rol oynadığı bilinen gerçekler.

Magnezyumun faydası ne?

Fındık, ceviz ve diğerlerinde bol bulunan maddelerden biri de magnezyum. Magnezyum kalp dostu bir mineral. Kalp ritminin bozulmasını önlüyor. Ayrıca kan basıncını dengelemede yardımcı oluyor. Kasları gevşettiği, sinir sistemini sakinleştirdiği için uykuyu da iyileştiriyor.

Ayrıca yorgunluk ile mücadelede de etkili bir mineral. Yetmedi! Migren ve benzeri stresle ilgili baş ağrılarının azaltılmasında da faydalı olabiliyor.

Günde 30 gramı geçmeyin

Kısacası fındığın cevizden herhangi bir eksiği yok. Üstelik kalori değerleri de aynı. Tek farkı cevize göre daha kolay ulaşılması, daha ucuz olması.

Aklınıza fındık yiyip de kilo mu alalım gibi bir soru gelebilir. Doğrudur! Gereğinden çok tüketildiğinde fındık da, diğer kuruyemişler de kilo aldırabilirler.

Önemli olan tüketeceğiniz miktardır. Kilo almayacak ama sağlık yararı yaratacak kadar fındık tüketmek istediğinizde miktarı günde 25-30 gram ile sınırlamanız tavsiye edilir.

Bu miktar fındık size en fazla 150-175 kalori kazandırır ama ihtiyacınız olan E vitamini, folik asit, arginin, omega-3, magnezyum, kalsiyum ve benzeri pek çok değerli maddenin neredeyse beşte birine yakınını vücudunuza dâhil eder.

Üstelik bu kadar kalori yakmak için 30 dakikalık hızlı bir yürüyüş yapmanız da yeter. Sağlığı korumak ve güçlendirmek, iyi ve doğru beslenmeyle yakından ilgili. İyi ve doğru beslenmek ise ekonomik güçle değil, bilgiyle ilgili bir süreç.

Kalbinize, beyninize, cinselliğinize daha fazla destek olmak istiyorsanız makul miktarlarda fındık yemeyi ihmal etmeyin.

Bakliyat fakir gıdası değil sağlık mucizesidir

Baklagillerin her biri ayrı bir sağlık mucizesi gibidir. Bakliyatın bitkisel proteinlerden, vitaminler ve minerallerden, polifenoller ve liflerden zengin yapıları sebebiyle vücuda çok değerli besin öğelerini kazandırdıkları kesindir.

Ayrıca kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarıyla mücadeleyi kolaylaştırdıkları, kan şekerini dengeledikleri, kilo almayı zorlaştırdıkları, kan basıncı kontrolüne yardımcı oldukları, kabızlığı engelledikleri, kalın bağırsak divertikülü ve kanseri gibi iki önemli sorunda riski azalttıkları iyi bilinir.

Ne fasulye veya bezelyeden, ne de maş ya da mercimekten vazgeçin. Mutfağınızda bu besinleri daha sık kullanmanın, sofranızda onlara daha çok yer ayırmanın sizin için de çocuklarınız için de daha çok sağlık anlamına geldiğini unutmayın.

Bakliyat kanserden korur

Çocuk ve yetişkinlerin ulaşabilecekleri en güçlü posa kaynakları olan bu değerli yiyeceklerin 100 gramında ortalama 6-8 gram civarında posa bulunuyor. Posa tüketimini artırmanın kabızlık, divertikülit, kalın bağırsak kanseri gibi hastalıklar, kolesterol, şeker yüksekliği gibi sorunlarla mücadeleyi kolaylaştırdığı ise iyi bilinen bir sağlık gerçeği.

Düzenli olarak fasulye, nohut yiyenlerde bu yiyeceklerin yüksek sterol ve posa içeriği kolesterol sorununun kontrolünü de kolaylaştırıyor. Kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

Ayrıca siyah ve kırmızı fasulye zengin birer antioksidan kaynağı.

Ceviz küçük bir omega-3 topu

Ceviz adeta bir bitkisel omega-3 topudur. Bol miktarda bitkisel omega-3 ihtiva eder. Fındık da ceviz kadar olmasa bile omega-3 yağlarından zengin bir kuruyemiş. Omega-3 yağlarının kalp ve beyin sağlığı için olumlu etkileri saymakla bitmez.

Bitkisel omega-3 deyince ilk beşe; ceviz, fındık, öğütülmüş keten tohumu, keten tohumu yağı ve semizotunu koyabilirsiniz. Ben fındığı ve cevizi “omega-3 topları” diye tanımlıyorum.

DÜZELTME

İki hafta önce yayınlanan 'egzersiz yaparken müzik dinleyin' yazısında geçen 'Ayışığı Sonatı'nın bestecisi Mozart değil Beethoven olacaktı. Düzeltir, özür dileriz...