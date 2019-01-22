Alzheimer hastası nasıl beslenmeli?

İlk tavsiyeler şunlar: Çayınıza, kahvenize şeker koymayın. Meyve sularından (gazlı-şekerli içeceklerden) ve tatlılardan uzak durun. Beyaz ekmeği azaltın. Pirinci bırakın.
Alzheimer hastalığının erken dönemlerinde beslenme önlemlerinin işe yarayabileceğini gösteren bulgular var. İlk tavsiyeler şunlar: Çayınıza, kahvenize şeker koymayın. Meyve sularından (gazlı-şekerli içeceklerden) ve tatlılardan uzak durun. Beyaz ekmeği azaltın. Pirinci bırakın. Canınız pilav çektiğinde kepekli bulgur pilavını tercih edin. Ekmek tüketiminizi minimumda tutup tam tahıllı bir dilim ekmekle durumu idare edin. İnsülin direnci sorununuz var mı, yok mu öğrenin. Özellikle ailenizde diyabet eğilimi varsa gizli şekeriniz olup olmadığını araştırın.
Böyle bir durum söz konusuysa rafine karbonhidrat tüketiminizi iyice sınırlayın. Karbonhidrat kaynağı olarak sebzeler ve bakliyattan istifade etmeye çalışın.
Beslenmenizle daha çok B12, demir kazanmaya bakın. Kolin deposu yumurtadan daha sık istifade edin.
Koyu mor-kırmızı-siyah sebzeleri tercih edin. Daha bol ve sık yağlı balık tüketin. D vitamini zengini süt ürünlerine yüklenin.
Haşimatonun belirtileri neler?
Haşimato tiroiditinde en sık görülen kronik seyir, hastalığın sessiz ve derinden giden “hipotiroidi” formudur. Bu hastalıkta ilerleyici bir kilo alma sorunu, gösterilen onca çabaya rağmen kilo vermede zorlanma, halsizlik gibi pek de tiroit hastalığını düşündürmeyen belirtiler ön plandadır.
Eğer, tahrip olan tiroit dokusu fazlaysa, hipotiroidi belirtileri daha da şiddetlenir. Bu durumda, hastaların şikâyetlerine, cilt kuruluğu, ciltte solukluk ve matlaşma, saç kırılma ve dökülmeleri, kabızlık, ses kalınlaşması, üşüme gibi yakınmalar da eklenir.
Menopoz sürecine yaklaşan ya da bu dönemi yaşamaya henüz başlayan bir kadında kilo almaların, şişme ve yorgunlukların, müphem kas ve eklem ağrılarının Haşimato ile ilgili bir hipotiroididen kaynaklanabileceği başlangıçta pek akla gelmez.
Haşimatoya bağlı tiroiditinin ilk ve tek belirtisi, sebebi bulunamayan bir “bellek azalması” da olabilmektedir. Bu durum özellikle ileri yaşlarda tehlikeli ve ağır seyredebildiğinden dikkatli olunmalıdır.
Haşimato tiroiditini muayene ile teşhis etmek kolay değildir. İlk belirtisi elle muayenede saptanan ağrısız bir tiroit bezi büyümesidir. Doktorunuz, Haşimato tiroidi olduğunuzu düşündüğünde, bunu doğrulayıcı bazı kan testleri isteyecektir.
Araştırmalar, Anti-TPO antikorlarının hastaların yüzde 95’inde yükseldiğini ve yüzde 60’ında da Anti-Tg antikoru testinin pozitif çıktığını göstermektedir.
D vitamini eksilince...
◊ Depresyon kolaylaşıyor.
◊ Uyku bozuluyor.
◊ Kilo vermek zorlaşıyor.
◊ Yorgunluk artıyor.
◊ Bağışıklık zayıflıyor.
◊ Odaklanmak zorlaşıyor.
◊ Unutkanlık başlıyor.
◊ Kas gücü dibe vuruyor.
Deniz tuzu mu kaya tuzu mu?
Net ve açık bir yanıt zor.
İkisinin de artıları eksileri var.
Deniz tuzunun artıları daha fazla.
Mesela magnezyum içeriği daha bol.
Eksileri daha az.
Mesela ağır metal riski ve radyoaktif kirlilik olasılığı daha az.
Benim tercihim bu nedenle deniz tuzundan yanadır.
Karpuz çekirdeğinde neler var?
Karpuzun sadece kendisi değil çekirdeği de marifetli. Onun da mineral, vitamin gücü kabak çekirdeğini aratmıyor.
Kabak çekirdeğinden farkı, daha fazla arginin ihtiva etmesi.
Çekirdek dünyanızı sadece ayçiçeği ve kabak çekirdeği ile sınırlamayın. Karpuz çekirdeğine de şans tanıyın.
Alzheimer hastası nasıl beslenmeli?
İlk tavsiyeler şunlar: Çayınıza, kahvenize şeker koymayın. Meyve sularından (gazlı-şekerli içeceklerden) ve tatlılardan uzak durun. Beyaz ekmeği azaltın. Pirinci bırakın.
Alzheimer hastalığının erken dönemlerinde beslenme önlemlerinin işe yarayabileceğini gösteren bulgular var. İlk tavsiyeler şunlar: Çayınıza, kahvenize şeker koymayın. Meyve sularından (gazlı-şekerli içeceklerden) ve tatlılardan uzak durun. Beyaz ekmeği azaltın. Pirinci bırakın. Canınız pilav çektiğinde kepekli bulgur pilavını tercih edin. Ekmek tüketiminizi minimumda tutup tam tahıllı bir dilim ekmekle durumu idare edin. İnsülin direnci sorununuz var mı, yok mu öğrenin. Özellikle ailenizde diyabet eğilimi varsa gizli şekeriniz olup olmadığını araştırın.
Böyle bir durum söz konusuysa rafine karbonhidrat tüketiminizi iyice sınırlayın. Karbonhidrat kaynağı olarak sebzeler ve bakliyattan istifade etmeye çalışın.
Beslenmenizle daha çok B12, demir kazanmaya bakın. Kolin deposu yumurtadan daha sık istifade edin.
Koyu mor-kırmızı-siyah sebzeleri tercih edin. Daha bol ve sık yağlı balık tüketin. D vitamini zengini süt ürünlerine yüklenin.
Haşimatonun belirtileri neler?
Haşimato tiroiditinde en sık görülen kronik seyir, hastalığın sessiz ve derinden giden “hipotiroidi” formudur. Bu hastalıkta ilerleyici bir kilo alma sorunu, gösterilen onca çabaya rağmen kilo vermede zorlanma, halsizlik gibi pek de tiroit hastalığını düşündürmeyen belirtiler ön plandadır.
Eğer, tahrip olan tiroit dokusu fazlaysa, hipotiroidi belirtileri daha da şiddetlenir. Bu durumda, hastaların şikâyetlerine, cilt kuruluğu, ciltte solukluk ve matlaşma, saç kırılma ve dökülmeleri, kabızlık, ses kalınlaşması, üşüme gibi yakınmalar da eklenir.
Menopoz sürecine yaklaşan ya da bu dönemi yaşamaya henüz başlayan bir kadında kilo almaların, şişme ve yorgunlukların, müphem kas ve eklem ağrılarının Haşimato ile ilgili bir hipotiroididen kaynaklanabileceği başlangıçta pek akla gelmez.
Haşimatoya bağlı tiroiditinin ilk ve tek belirtisi, sebebi bulunamayan bir “bellek azalması” da olabilmektedir. Bu durum özellikle ileri yaşlarda tehlikeli ve ağır seyredebildiğinden dikkatli olunmalıdır.
Haşimato tiroiditini muayene ile teşhis etmek kolay değildir. İlk belirtisi elle muayenede saptanan ağrısız bir tiroit bezi büyümesidir. Doktorunuz, Haşimato tiroidi olduğunuzu düşündüğünde, bunu doğrulayıcı bazı kan testleri isteyecektir.
Araştırmalar, Anti-TPO antikorlarının hastaların yüzde 95’inde yükseldiğini ve yüzde 60’ında da Anti-Tg antikoru testinin pozitif çıktığını göstermektedir.
D vitamini eksilince...
◊ Depresyon kolaylaşıyor.
◊ Uyku bozuluyor.
◊ Kilo vermek zorlaşıyor.
◊ Yorgunluk artıyor.
◊ Bağışıklık zayıflıyor.
◊ Odaklanmak zorlaşıyor.
◊ Unutkanlık başlıyor.
◊ Kas gücü dibe vuruyor.
Deniz tuzu mu kaya tuzu mu?
Net ve açık bir yanıt zor.
İkisinin de artıları eksileri var.
Deniz tuzunun artıları daha fazla.
Mesela magnezyum içeriği daha bol.
Eksileri daha az.
Mesela ağır metal riski ve radyoaktif kirlilik olasılığı daha az.
Benim tercihim bu nedenle deniz tuzundan yanadır.
Karpuz çekirdeğinde neler var?
Karpuzun sadece kendisi değil çekirdeği de marifetli. Onun da mineral, vitamin gücü kabak çekirdeğini aratmıyor.
Kabak çekirdeğinden farkı, daha fazla arginin ihtiva etmesi.
Çekirdek dünyanızı sadece ayçiçeği ve kabak çekirdeği ile sınırlamayın. Karpuz çekirdeğine de şans tanıyın.