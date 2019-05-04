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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Ummadık yerde bir Tokyo havası

4 Mayıs 2019

İstanbul’un en yeni restoranlarından biri Kun.


Konumu da ilginç: Yeni mekanın pek açılmadığı Tarabya’da.
Zaten deniz kıyısındaki Kun, modern ve ahşap ağırlıklı stiliyle dışarıdan hemen fark ediliyor.
Çünkü kıyıdaki diğer restoranların tarzı birbiriyle hemen hemen aynı.
İki katlı Kun’un içeriye girer girmez fark edilen dekorasyon tavrı da gayet huzurlu, fazlaca ‘Zen’.
Sanki Tokyo’da bir restorana girmiş gibi hissediyorsunuz.
Kun’un menüsü ise içine bir tutam İtalyan da sızmış Uzak Doğu mutfağı.
Şöyle ki: Suşisi, ‘gyoza’sı, çıtır tofusu, istridye kabuğunda karidesinin arasında ‘risotto’su, bolognese soslu makarnası da menüde yerini almış.
Fenix ve Spiaggia Grande’den kopup gelen ekiplerin de katkısıyla Kun, yeni bir mekandan ziyade hep var olan bir yermiş gibi bir hissiyat da yaratıyor.
Bazı günler/geceler DJ’li hop hop zıp zıp partiler de yapıyorlarmış, ama onlara denk gelmişliğim yok.
Benim gittiğim gün sakindi. Kun’un o halini şimdilik daha çok sevdim.

Geri planda kalan Türk markası

Billboard Müzik Ödülleri’ndeki sahne şovunda Madonna’nın Erdem Moralıoğlu imzalı kostüm giymesi elbette gurur okşayıcı bir durumdu.
Ama aynı ödül töreninde geri planda kalan bir Türk markası var.
O da Raisa&Vanessa.
Instagram’da 116 milyon takipçisi olan Taylor Swift törene Raisa&Vanessa imzalı bir elbiseyle katıldı, daha ne olsun?
Ayrıca bu törenden iki gün önce ABC’nin American Idol yarışmasında Katy Perry’nin kostümü de yine Raisa&Vanessa’dandı.
Raisa-Vanessa Sason kız kardeşleri ilk kez Ajda Pekkan’ın yanında tanımıştım.
O zaman anneleri Etel, Ajda Pekkan’la çalışıyordu.
Kızlar da daha yeni yeni tasarıma başlamıştı ve sadece Ajda’yı giydiriyorlardı.
O günden bugüne geldikleri noktaya gerçekten bin alkış...

Kırmızı binadaki özgürlük kafesleri

Tomtom Kırmızı binası sadece Tasarım Tomtom Sokakta etkinliği için değil, farklı organizasyonlar için de kapılarını açıyor artık. Sonuçta şehrin ve tabii Beyoğlu’nun en ilginç binalarından biri. Çünkü...
Bilerek köhne bir şekilde bırakılmış kimi köşeleri fazlasıyla korku filmi atmosferinde.
Avlusu bambaşka bir dünya, gizli cennet.
Merdivenlerinden inerken hissedilen ise mimariye saygı...
İşte önceki gün bu eski tarihi binada Sophisticages diye bir organizasyon vardı.
Sanat ve partiyi aynı potada eriten etkinliklerden biri.
Sedef Gali, Arslan Sükan ve Benan Terzioğlu’nun tasarladığı kafeslerin sergilendiği etkinliğin teması özgürlüktü.
Erken saatlerde başlayan etkinlikte Ece Sükan’ın mini konuşmasının teması da yine özgürlüğün önemi üzerine oldu.

Bu hafta sonu uğramalık

Madem Instagram
çağında yaşıyoruz ve hepimiz iyi fotoğraf çekmek için bir yerlerimizi yırtıyor ve yetmeyip bir de o fotoğrafı daha iyi hale getirmek için bin türlü efekt arasında kayboluyoruz.
O zaman işin ustalarından ilham alma zamanı.
Bu hafta sonu Yapı Kredi Bomontiada’da başlayan çok iyi bir fotoğraf festivali var:
212 Fotoğraf Festivali.
Ünlü fotoğraf sanatçıları sadece sergileriyle değil, konuşmalarıyla da festivalde boy gösteriyor.

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