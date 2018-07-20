Türk vampir dizisinde dikkat çeken detay

Türk vampir dizisi Yaşamayanlar doğal olarak en çok oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor: Kerem Bürsin, Elçin Sangu, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç.
Fragmanı da yayınlanan dizinin esas dikkat çeken yanı ise dizideki karakterlerin isimleri.
Gelen basın bülteninden aynen aktarıyorum:
“164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen’in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul’a gelir.
Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry’yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) bu amaç uğruna Mia ve Karmen’le ittifak kurar.”
İsimlere bakınca anlaşılan o ki, aslında dizidekiler Türk vampir değil.
Yurtdışından İstanbul’a gelen konuk yabancı vampirler!
Senaryo gereği mi böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu ya da Ahmet, Ayşe, Ali diye vampir ismi olmaz mı denildi; orası muamma.
Ama bu haliyle İstanbul’u fon olarak kullanan bir yabancı vampir dizisi gibi duruyor Yaşamayanlar.
Onun yerine mahallede sıradan bir hayat süren Türk gencinin vampir oluşunu izlemek daha ilginç olmaz mıydı?
Bu noktada akla gelen en orijinal örneklerden biri İran yapımı vampir filmi “A Girl Walks Home Alone at Night”.
Orada İranlı bir vampir kızın hikayesi anlatılıyordu.
Kendini kendi elleriyle sıradanlaştırmak
Tipik bir kural:
Ana akım müzik dünyasından ayrı, bağımsız bir figürün hem kendisi hem de şarkıları çok tutulup sevilir.
Bunun üzerine ana akım müzik dünyası harekete geçer.
O bağımsız figürle peş peşe ortak çalışmalar yapıp kendi imajını gençleştirmek, parlatmak için...
Burak King’le seslendirdiği Günah Benim şarkısı çok sevilen, çok tıklanan Eypio da yakın zamanda hem Sibel Can hem de Mustafa Sandal’la ortak çalışma yaptı.
Sibel Can’la olan şarkı Diken mi Gül mü? Mustafa Sandal’la beraber söylenilen ise Reset.
Her iki şarkı da Eypio’nun kendini kendi elleriyle sıradanlaştırma çalışması olmuş.
Yol arkadaşı Burak King arabesk rap yolunda kendi rotasını çizme ısrarını gösterirken Eypio’nun pop dünyasıyla yakın temasını ısrarla sürdürüp orijinal sularından uzaklaşması gerçekten pek anlaşılır bir şey değil.
“Seksi hemşire” krizi
Bu arada Mustafa Sandal ve Eypio’nun Reset klibine hemşireler tepki gösteriyor.
Klipte görünen “dekolteli, seksi hemşire” imajından dolayı. Bu her zaman tartışma konusu olan bir şeydir. Hemşirelerin tepkisi haklı. Ama halihazırda, sırf bu tartışmalardan dolayı, artık çok demode bir şey “seksi hemşire” imajı.
Hele bu imajı bir 2018 klibinde kullanmak...
Çocuğu temsil için “kayyum”
Mustafa Ceceli olayı bugüne kadar karşılaşmadığımız şeyleri karşımıza çıkarmaya devam ediyor.
Son olarak velayet davasının görüldüğü aile mahkemesi, çiftin yedi yaşındaki çocuğunun haklarının korunması ve onu mahkemede temsil etmek için “kayyum” atanması talebinde bulunmuş. Kısacası çocuğu anne babadan ayrı, bağımsız bir platforma taşıdılar.
Bu olayla ilgili bir diğer trajikomik gelişme ise Ceceli’nin İntizar’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle korunma talebinde bulunması.
Oysa İntizar ne demişti?
Sadece şunu: “Arkamda büyük güçler yok. Beni bitirmeye çalışıyorlar.
Lütfen insanlar beni korusun. Çok kötüyüm.”
Türk vampir dizisinde dikkat çeken detay
Türk vampir dizisi Yaşamayanlar doğal olarak en çok oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor: Kerem Bürsin, Elçin Sangu, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç.
Fragmanı da yayınlanan dizinin esas dikkat çeken yanı ise dizideki karakterlerin isimleri.
Gelen basın bülteninden aynen aktarıyorum:
“164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen’in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul’a gelir.
Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry’yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) bu amaç uğruna Mia ve Karmen’le ittifak kurar.”
İsimlere bakınca anlaşılan o ki, aslında dizidekiler Türk vampir değil.
Yurtdışından İstanbul’a gelen konuk yabancı vampirler!
Senaryo gereği mi böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu ya da Ahmet, Ayşe, Ali diye vampir ismi olmaz mı denildi; orası muamma.
Ama bu haliyle İstanbul’u fon olarak kullanan bir yabancı vampir dizisi gibi duruyor Yaşamayanlar.
Onun yerine mahallede sıradan bir hayat süren Türk gencinin vampir oluşunu izlemek daha ilginç olmaz mıydı?
Bu noktada akla gelen en orijinal örneklerden biri İran yapımı vampir filmi “A Girl Walks Home Alone at Night”.
Orada İranlı bir vampir kızın hikayesi anlatılıyordu.
Kendini kendi elleriyle sıradanlaştırmak
Tipik bir kural:
Ana akım müzik dünyasından ayrı, bağımsız bir figürün hem kendisi hem de şarkıları çok tutulup sevilir.
Bunun üzerine ana akım müzik dünyası harekete geçer.
O bağımsız figürle peş peşe ortak çalışmalar yapıp kendi imajını gençleştirmek, parlatmak için...
Burak King’le seslendirdiği Günah Benim şarkısı çok sevilen, çok tıklanan Eypio da yakın zamanda hem Sibel Can hem de Mustafa Sandal’la ortak çalışma yaptı.
Sibel Can’la olan şarkı Diken mi Gül mü? Mustafa Sandal’la beraber söylenilen ise Reset.
Her iki şarkı da Eypio’nun kendini kendi elleriyle sıradanlaştırma çalışması olmuş.
Yol arkadaşı Burak King arabesk rap yolunda kendi rotasını çizme ısrarını gösterirken Eypio’nun pop dünyasıyla yakın temasını ısrarla sürdürüp orijinal sularından uzaklaşması gerçekten pek anlaşılır bir şey değil.
“Seksi hemşire” krizi
Bu arada Mustafa Sandal ve Eypio’nun Reset klibine hemşireler tepki gösteriyor.
Klipte görünen “dekolteli, seksi hemşire” imajından dolayı. Bu her zaman tartışma konusu olan bir şeydir. Hemşirelerin tepkisi haklı. Ama halihazırda, sırf bu tartışmalardan dolayı, artık çok demode bir şey “seksi hemşire” imajı.
Hele bu imajı bir 2018 klibinde kullanmak...
Çocuğu temsil için “kayyum”
Mustafa Ceceli olayı bugüne kadar karşılaşmadığımız şeyleri karşımıza çıkarmaya devam ediyor.
Son olarak velayet davasının görüldüğü aile mahkemesi, çiftin yedi yaşındaki çocuğunun haklarının korunması ve onu mahkemede temsil etmek için “kayyum” atanması talebinde bulunmuş. Kısacası çocuğu anne babadan ayrı, bağımsız bir platforma taşıdılar.
Bu olayla ilgili bir diğer trajikomik gelişme ise Ceceli’nin İntizar’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle korunma talebinde bulunması.
Oysa İntizar ne demişti?
Sadece şunu: “Arkamda büyük güçler yok. Beni bitirmeye çalışıyorlar.
Lütfen insanlar beni korusun. Çok kötüyüm.”