Tarkan’ın ‘çok çok’ yeni sürümü: Edis



Sonunda Edis 12 şarkılık ilk albümünü yayınladı: “Ân”.

Prodüktörlüğünü bizzat üstlendiği bu albümün içeriğine bakınca, Edis için rahatlıkla şunu söyleyebiliriz:

O, Tarkan’ın yeni bir sürümü.

O, 2010’ların Tarkan’ı.

Çünkü...

Albümde yenilikçi pop da var (Ân, Sen Özgür Ol, Banane).

Piyasaya uygun pop da (Roman).

Hop hop oynatacak şarkılar da eksik değil (Eyvallah, Doldur İçelim).

Tarkansı erotizmin güncel ve şık bir versiyonu da unutulmamış (Yasemin Mori’yle düet yapılan Sevişmemiz Olay).

Kısacası Tarkan’ın “Karma” albümü gibi şık ama bugünü anlatan bir karışım “Ân” albümü.



BELİNDEKİ KEMER OLMAYAN BİR TARKAN BU



Elbette Edis’in Tarkan’dan ve onun dünyasından çok farklı yönleri var.

Mesela:

◊ Şarkılarında öyle belindeki kemerin olayım, dudu dudu dillerini lıkır lıkır içeyim, şelale saçlarına hilal kaşlarına ölüp biteyim güzellemeleri yok.

Edis sözlerde

cool takılıyor, karşı tarafı övmeye doyamayıp misafir gibi ağırlayan kuzu kuzu tavır onda yok.

Yeni şeyler söylüyor Edis. Mesela karşısındakine “sen özgür ol yeter” diyor.

Türk popunda gidene, terk edene pek böyle denilmez ya.

İlla bir kan kusturulur.

Edis şefkatle özgür bırakıyor. Eliyle uçuruyor kafesteki kuşu.

◊ Erkin Koray’ın “Gün Ola Harman Ola”sını alıp, gayet şık bir paket halinde yeniden dolaşıma sokup ‘çaktırmadan’ hayat duruşunu/tavrını ortaya koyuşu da Edis’in bir diğer farkı.

Bilmeyen için şarkıdan bir kuple:

“Cambaz olduk bak hepimiz, ip üstünde kaderimiz, yürüyoruz hep çaresiz, gün ola harman ola.”

◊ Bir fark daha: Edis dans ederken yahut şarkısını söylerken seksi olma çabasına bürünmüyor. Neyse o.

Dudak ısırmıyor, göz süzmüyor.



MURAT BOZ KAÇIRDI, EDİS YAKALADI



Sonuç olarak

Tarkan’ın alaturkaya yelken açıp düğün milli marşlarına teslim olmasından sonra Türk

popunun yeni bir erkek stara ihtiyacı vardı.

Murat Boz o treni kaçırdı ve an itibarıyla o boşluğu Edis doldurdu.

Yüce Türk popuna hayırlı uğurlu olsun.

Kalabalık İstiklal Caddesi’nden dar alanlara

Yıl 1995. Candan Erçetin “Hangi Aşk Adil ki” şarkısının klibinde Galatasaray Lisesi’nden topuklularıyla çıkmış ve sanki Paris’in Saint Germain’inde yürüyormuş gibi rahat, seksi, tatlı ve kaygısız İstiklal Caddesi’ni boydan boya turlamıştı.

Klibi hatırlayan hatırlamayana çıtlatsın: Özel korumanın filan kullanılmadığı klipte Erçetin’in arkasında koca bir erkek kalabalığı vardı. Ve o erkek kitle nasıl itiş kakış halde klip boyunca, orası ayrı bir trajik mevzu. Bu klibi anımsatmamın nedeni Candan Erçetin’in son klibi “Kim Korkar” dolayısıyla.

Yeni klipte, o eski İstiklal videosuna nazire yaparcasına, bu kez arkasına kadınları alıp yürüyor Candan

Hanım. Hatta kadınların ellerinde şarkının sözlerinin yazıldığı sivri dilli pankartlar var. Zaten klibin sonunda ana mesaj veriliyor, “Kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddeti kabul etmeyeceğiz” diye.

Mesaj güzel ama Erçetin’in korunaklı bir sitede kadınları arkasına toplayıp çektiği klip ne yazık ki geçmişteki İstiklal videosu kadar etkili değil.

Dahası, gelinen nokta can sıkıcı:

1995’te kalabalıkların olduğu caddelerde yürü.

2018’de site içine hapsol.

Şehir Atlası

◊ OLMAMIŞ...

Adını bulunduğu sokaktan alan Karaköy’ün yeni mekanı Mahkeme Lokantası’na bir heves gittim ama sonuç hayal kırıklığıydı.

Mekanın tarihi doku içinde yer alan atmosferi hoş ama üstüne yapılan dekorasyon çok sıradan.

Keza mezeleri de öyle.

Mezelerin kraliçesi ‘atom’ mesela. Sarımsak coşması yaşıyor.



◊ KADIKÖY BEREKETİ

Bina, Aksi Pub, Ağaç Ev, Zeplin ve ArkaOda. Kadıköy’ün bu altı mekanında söyleşi ve performanslarla dolu bir mini festival başladı: Jam Sessions.

Etkinlik dizisi mart sonuna kadar sürüyor. Salı günü de “Kaybedenler Kulübü 2”nin Rexx’teki özel gösterimi dolayısıyla herkes o civarda.

Kısacası mart

ayı Kadıköy ayı gibi bir şey...

Bülent Abla’dan Elvis Bey klasiği

Bülent Ersoy bu hafta başlayacak “Popstar” için Elvis Presley klasiği “It’s Now Or Never”ı söylemiş ya. Sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir.

Ortalık yıkıldı.

Lakin Bülent Abla’nın yorumu öyle gürül gürül ki, Elvis mezarında titremiş olabilir.

Peki ya divamız bu ilginin verdiği gazla yabancı klasikleri alaturka yorumladığı bir albüm filan çıkarırsa ne olur?

Biteriz arkadaşlar, biteriz...

Pazarlık liste

◊ İstanbul’un şu sıra en popüler 5 Türkçe canlı müzik mekanı:

1. Angie (Bebek)

2. La Boucherie (Levent)

3. People (Taksim)

4. Hazine (Cihangir)

5. Gizli Kalsın (Emirgan)

◊ En popüler 5 modern meyhanesi ise şöyle:

1. Firuze (Tepebaşı)

2. Ahali (Nişantaşı)

3. Arada Meyhane (Bebek)

4. Esnaf (Maslak)

5. Bi Garip Meyhane (Nişantaşı)