Sosyal hayatta 2018’in ‘en’leri

İyi tarafından bakalım
Türk filmi yapımcılarıyla sinema salonu işletmecilerinin en büyüğü olan Mars grubu birbirine girmiş.
Anlaşma sağlanamazsa birçok yeni Türk filmi bu durumu protesto edip vizyona girmeyebilirmiş.
Valla iyi tarafından bakalım.
Türk filmlerinin tüm salonları, seansları kaplamasından dolayı eskisi kadar ulaşamıyorduk yabancı filmlere. Kimisi çok geç vizyona giriyordu.
Kimisi de bir salonda iki seansla filan kısıtlanıyordu, ara ki bulasın...
Haliyle dünyayı takip etmek isteyenin yolu korsana düşüyordu.
Yerli film yapımcılarının boykotuyla bir bakarsın salonlara bir festival havası gelir.
Her işte bir hayır vardır.
Tarkan ve Serenay
Biri yeni reklam filmiyle gündemde.
Diğeri oynayacağı ilk müzikalin tanıtım fotoğrafı ve videosuyla...
Tarkan’ın yeni reklam filmi esprili olmuş olmasına da sanki reklam filmi setine giderken arabada kendini çektiği “Nereye gidiyorum acaba?” videosu çok çok daha iyiydi, doğaldı. Valla viral olmaya daha yatkındı.
Serenay Sarıkaya’nın müzikal için büründüğü Alice karakteri ise sanki yıllar öncesinin sevimli karakteri Pippi’yi anımsatıyor. Sanki, sanki...
EN İYİ CANLI MÜZİK PERFORMANSI: Özellikle “Nereden Bileceksiniz” şarkısını söylerken yaşattığı duyguyla gönül tellerini titreten, People’ın salı sahnesinin starı Deniz Seki.
EN İLGİ ÇEKİCİ KONSEPTLİ KAHVECİ: Hapishane konseptiyle sosyal medya kullanıcılarının favorisi haline gelen Yalova’daki Haft.
EN İYİ GİZLİ BAR: Dekorasyonunda Tuba Büyüküstün’ün katkısı olan, bir gecede aynı anda beş-altı ünlü oyuncu birden ağırlayan Chicki Boom.
EN YENİ ‘PAPERMOON’: Yemekleri, fiyatları, tarzı ve ‘ağır’ kitlesiyle Galvin.
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN YENİ RESTORAN: Şef Pınar Taşdemir’in Yeniköy’deki Araka’sı.
EN İYİ RESTORAN: Yolu bir dönem Rene Redzepi’nin Noma’sından geçmiş şef Sinan Bakkaloğlu’nun Balat’ta açtığı Smelt&Co. Kalamar burgeri, trüf aromalı yoğurtla servis edilen mücveri ve yemeklerin yanında servis edilen kombucha’sıyla meşhur.
EN GÜZEL KUTLAMA: Şef Maksut Aşkar’ın mekanı Neolokal’in dördüncü yaşını 11 yabancı şefin yaptığı özel yemekle kutlaması.
EN GURUR VERİCİ OLAY: Mikla’nın dünyanın en iyi restoranı listesinde 44’üncü sıraya yükselmesi.
EN SIK RASTLANAN ŞEY: Her mekandaki kadın arkadaş gruplarının fazlalığı.
EN İYİ 3 BURGERCİ: Harbiye’deki Zula, Maçka’daki Akali ve Kadıköy’deki Basta.
EN EĞLENCELİ 2 MODERN MEYHANE: Belli bir saatten sonra herkesin göbek atmaya doyamadığı Duble Meze şubeleri ve Maslak’taki Esnaf.
EN İYİ GÜNBATIMI MANZARALI MEYHANE:
İKSV Binası tepesindeki Firuze.
EN PAHALI KAFE: Bir muzlu pudingi 42 lira olan Kuruçeşme’deki Gabfoods.
EN TREND KONSEPT: Başta Lucca olmak üzere birçok mekana sirayet eden Meksika yemeği ‘taco’ ve tabii ‘taco’lu partiler.
EN İYİ ‘CADDE’ MEKANI: New York brasserie’lerini andıran ambiyansı nedeniyle Caddebostan’daki Neni Brasserie.
EN ‘GİZLİ POPÜLER’ BODRUM MEKANI: Günbatımı manzarasının dayanılmaz hafifliği sebebiyle Yalıkavak’taki Kavanoz.
EN İYİ 2 BODRUM RESTORANI: Bodrum Edition Oteli içinde açılan Brava ile Savra Otel’in bahçesine taşınan Ent.
EN POPÜLER ÇEŞME PLAJI:
Tulum plajlarını andıran dekorasyonu ve akşamüstü eğlencesinin geceye kadar uzaması nedeniyle Dalyan’daki Momo.
Popüler mekanlarda yılbaşı gecesi
Yılbaşı gecesi illa dışarda olmak isteyenlerden misiniz? O zaman buyurun popüler mekanların o geceki durumlarına...
◊ LUCCA: O gece için özel bir program yapmıyorlar. Her zamanki gibi bir Lucca gecesi vaat ediyorlar.
◊ MARTINEZ: Saat 22.30’dan sonra Hande Subaşı sahne alıyor.
◊ ALANCHA: Mekanın DJ’i Mertcan gelenleri coşturmaya hazırlanıyor.
◊ LA BOUCHERIE: Meltem Cumbul özel şovuyla sahnede.
◊ KLEIN: Sevenlerine kötü haber: O gece kapalı olacak.
◊ MUST: Sürpriz bir ikili kabinde: Les Benjamins’nin yaratıcısı Bünyamin Aydın ve ünlü DJ Brittany Sky.
◊ GALVIN: Gece 02.00’ye kadar açık. Ön planda yemek, ilerleyen saatte DJ müziği.
◊ FRANKIE: Bir dönemin Q Jazz Bar kraliçesi Nez sahnede.
◊ CHICKI BOOM: İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve Muhsin Akgün “1978’den 1979’a geçiş” temalı bir gece yapıp bol bol disko çalacak.
◊ PEOPLE: Mehmet Erdem müdavimlerini o gece buraya alalım.
◊ HAZİNE: Özay Bakır sahnede olacak.
◊ GLENS: Selen Servi’nin performansı ve Murat Tokuz’un müzikleri.
◊ MITTE: Funky C ve Anya Kohanchik’in özel şovu olacak.
◊ LA BOOM: Güntaç Özdemir sevenleri buraya alalım.
◊ SOHO HOUSE: 1920’ler konseptli bir parti düzenliyorlar.
◊ FIRIN AT THE CEMETERY: Madem Klein kapalı, burası alternatif olabilir o gece. Gadi Mitrani ve U.F.U.K kabinde.
◊ DADA SALON KABARETT: Barbaros’un canlı performansı, Okan Bayülgen’in talk şov günlerini anımsatan sunumlarıyla...
Sosyal hayatta 2018’in ‘en’leri
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İyi tarafından bakalım
Türk filmi yapımcılarıyla sinema salonu işletmecilerinin en büyüğü olan Mars grubu birbirine girmiş.
Anlaşma sağlanamazsa birçok yeni Türk filmi bu durumu protesto edip vizyona girmeyebilirmiş.
Valla iyi tarafından bakalım.
Türk filmlerinin tüm salonları, seansları kaplamasından dolayı eskisi kadar ulaşamıyorduk yabancı filmlere. Kimisi çok geç vizyona giriyordu.
Kimisi de bir salonda iki seansla filan kısıtlanıyordu, ara ki bulasın...
Haliyle dünyayı takip etmek isteyenin yolu korsana düşüyordu.
Yerli film yapımcılarının boykotuyla bir bakarsın salonlara bir festival havası gelir.
Her işte bir hayır vardır.
Tarkan ve Serenay
Biri yeni reklam filmiyle gündemde.
Diğeri oynayacağı ilk müzikalin tanıtım fotoğrafı ve videosuyla...
Tarkan’ın yeni reklam filmi esprili olmuş olmasına da sanki reklam filmi setine giderken arabada kendini çektiği “Nereye gidiyorum acaba?” videosu çok çok daha iyiydi, doğaldı. Valla viral olmaya daha yatkındı.
Serenay Sarıkaya’nın müzikal için büründüğü Alice karakteri ise sanki yıllar öncesinin sevimli karakteri Pippi’yi anımsatıyor. Sanki, sanki...
EN İYİ CANLI MÜZİK PERFORMANSI: Özellikle “Nereden Bileceksiniz” şarkısını söylerken yaşattığı duyguyla gönül tellerini titreten, People’ın salı sahnesinin starı Deniz Seki.
EN İLGİ ÇEKİCİ KONSEPTLİ KAHVECİ: Hapishane konseptiyle sosyal medya kullanıcılarının favorisi haline gelen Yalova’daki Haft.
EN İYİ GİZLİ BAR: Dekorasyonunda Tuba Büyüküstün’ün katkısı olan, bir gecede aynı anda beş-altı ünlü oyuncu birden ağırlayan Chicki Boom.
EN YENİ ‘PAPERMOON’: Yemekleri, fiyatları, tarzı ve ‘ağır’ kitlesiyle Galvin.
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN YENİ RESTORAN: Şef Pınar Taşdemir’in Yeniköy’deki Araka’sı.
EN İYİ RESTORAN: Yolu bir dönem Rene Redzepi’nin Noma’sından geçmiş şef Sinan Bakkaloğlu’nun Balat’ta açtığı Smelt&Co. Kalamar burgeri, trüf aromalı yoğurtla servis edilen mücveri ve yemeklerin yanında servis edilen kombucha’sıyla meşhur.
EN GÜZEL KUTLAMA: Şef Maksut Aşkar’ın mekanı Neolokal’in dördüncü yaşını 11 yabancı şefin yaptığı özel yemekle kutlaması.
EN GURUR VERİCİ OLAY: Mikla’nın dünyanın en iyi restoranı listesinde 44’üncü sıraya yükselmesi.
EN SIK RASTLANAN ŞEY: Her mekandaki kadın arkadaş gruplarının fazlalığı.
EN İYİ 3 BURGERCİ: Harbiye’deki Zula, Maçka’daki Akali ve Kadıköy’deki Basta.
EN EĞLENCELİ 2 MODERN MEYHANE: Belli bir saatten sonra herkesin göbek atmaya doyamadığı Duble Meze şubeleri ve Maslak’taki Esnaf.
EN İYİ GÜNBATIMI MANZARALI MEYHANE:
İKSV Binası tepesindeki Firuze.
EN PAHALI KAFE: Bir muzlu pudingi 42 lira olan Kuruçeşme’deki Gabfoods.
EN TREND KONSEPT: Başta Lucca olmak üzere birçok mekana sirayet eden Meksika yemeği ‘taco’ ve tabii ‘taco’lu partiler.
EN İYİ ‘CADDE’ MEKANI: New York brasserie’lerini andıran ambiyansı nedeniyle Caddebostan’daki Neni Brasserie.
EN ‘GİZLİ POPÜLER’ BODRUM MEKANI: Günbatımı manzarasının dayanılmaz hafifliği sebebiyle Yalıkavak’taki Kavanoz.
EN İYİ 2 BODRUM RESTORANI: Bodrum Edition Oteli içinde açılan Brava ile Savra Otel’in bahçesine taşınan Ent.
EN POPÜLER ÇEŞME PLAJI:
Tulum plajlarını andıran dekorasyonu ve akşamüstü eğlencesinin geceye kadar uzaması nedeniyle Dalyan’daki Momo.
Popüler mekanlarda yılbaşı gecesi
Yılbaşı gecesi illa dışarda olmak isteyenlerden misiniz? O zaman buyurun popüler mekanların o geceki durumlarına...
◊ LUCCA: O gece için özel bir program yapmıyorlar. Her zamanki gibi bir Lucca gecesi vaat ediyorlar.
◊ MARTINEZ: Saat 22.30’dan sonra Hande Subaşı sahne alıyor.
◊ ALANCHA: Mekanın DJ’i Mertcan gelenleri coşturmaya hazırlanıyor.
◊ LA BOUCHERIE: Meltem Cumbul özel şovuyla sahnede.
◊ KLEIN: Sevenlerine kötü haber: O gece kapalı olacak.
◊ MUST: Sürpriz bir ikili kabinde: Les Benjamins’nin yaratıcısı Bünyamin Aydın ve ünlü DJ Brittany Sky.
◊ GALVIN: Gece 02.00’ye kadar açık. Ön planda yemek, ilerleyen saatte DJ müziği.
◊ FRANKIE: Bir dönemin Q Jazz Bar kraliçesi Nez sahnede.
◊ CHICKI BOOM: İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve Muhsin Akgün “1978’den 1979’a geçiş” temalı bir gece yapıp bol bol disko çalacak.
◊ PEOPLE: Mehmet Erdem müdavimlerini o gece buraya alalım.
◊ HAZİNE: Özay Bakır sahnede olacak.
◊ GLENS: Selen Servi’nin performansı ve Murat Tokuz’un müzikleri.
◊ MITTE: Funky C ve Anya Kohanchik’in özel şovu olacak.
◊ LA BOOM: Güntaç Özdemir sevenleri buraya alalım.
◊ SOHO HOUSE: 1920’ler konseptli bir parti düzenliyorlar.
◊ FIRIN AT THE CEMETERY: Madem Klein kapalı, burası alternatif olabilir o gece. Gadi Mitrani ve U.F.U.K kabinde.
◊ DADA SALON KABARETT: Barbaros’un canlı performansı, Okan Bayülgen’in talk şov günlerini anımsatan sunumlarıyla...