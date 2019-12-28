Şehirde en son ne oldu

Malum, aralık ayı her yıl bereketli. Peş peşe yılbaşı daveti/yemeği, alışveriş etkinliği, yeni mekan açılışı derken şehrin çok gezenlerinin yine başı döndü. Benim de öyle! O zaman hızlıca gezip gördüklerimden notlar aktarayım...
◊ BEKLENEN AÇILIŞ
Meğer herkes Momo’nun açılmasını bekliyormuş.
İki sezondur en popüler plajlardan biri olan Çeşme Dalyan’daki Momo nihayet Bebeköy sırtlarındaki yerini açtı ve ilk gecesinde doldu taştı.
“Duyan gelmiş” tadındaki coş kalabalık öncesi mekana geldiğim için Momo’yu sakin bir şekilde gezebildim. İlk izlenimim şu:
Doğallığın ön planda olduğu abartısız bir şıklık hali yaratılmış.
Yani kasmayan bir yer yapmışlar.
Bu yüzden içeriye girer girmez mekan uzun süredir varmış gibi hissediyorsun.
Momo’nun iki katlı oluşu, dağ evi havası ve Boğaz manzarası ise her şeyin üstüne bal kaymak...
Bir tek bahçede soğuktan korumak için yapılan o şeffaf branda insanı garip fantezilere sürüklüyor: Sanki Mars’tayız ve dışarıdaki havayı soluduğumuz anda oksijensiz kalacakmışız gibi bir hissiyat...
Momo menüsünden favorim ise Sakız.
Çünkü farklı ve leziz bir deneme:
Ayva, kestane, çeşit çeşit sebze, damla sakızlı keçi peyniri ve mascarpone’nin karışımı...
◊ FAIRMONT’TAKİ PARTİ
Hello! Dergisi’nin Fairmont’taki yılbaşı partisinde sahnede Ayhan Sicimoğlu ve orkestrası. Ortamda Sicimoğlu etkisiyle önlenemez bir coşku...
Benim bu yıl tüm yılbaşı davetlerinde gözlemlediğim bir şey var:
2020’ye dair gizli bir umut.
Aslında kiminle konuşsan 2020’nin
zor geçeceğini söylüyor.
Ama bir yandan da iki 20’nin bir araya gelişinin büyüsüne kapılmadan edemiyor.
1818 ya da 1919’a yılına giren geçmiş zaman insanları da böyle hissetmiş miydi acaba?
Yoksa bu hissiyat sadece bu devre özgü mü? Merak işte...
◊ ŞEHRİN EN YENİLERİ
Tıpkı Momo gibi açılması beklenenlerden biri de Yeniköy’deki Fonduralı’ydı.
Mekan açıldı ve mekanın ortağı İlyas Güngör’ün yıllardır biriktirdiği ünlü çevresi Fonduralı’ya akın etmeye başladı...
Şehrin bir başka yenisi Bomonti’deki Primitif.
Yeni nesil hamburgercilerden biri.
Ananaslı burgeri ilginç, ama zor bir tat. Tatlı tuzlu bir arada.
Esas tadılması gereken Konya
küflü peynirli burgeri...
Unutmadan: Bir başka yeni nesil burgerci, ünlü şef
Hazer Amani’nin Fireroom’u da Bebek’e şube açıyor. Yılbaşı sonrası açılacak mekan dolayısıyla Amani sık sık oralarda.
En son kendisini Lucca’da gördüm.
Evet, gerçekten yakında evleniyorlarmış Sıla’yla...
Şehirde bir başka yenilik daha: Han Spaces.
Malum, dünyada artık “space” denen yeni bir iş dalı var.
“Space”, yani alanlar, her şeye açık oluyor: Çalışmaya da eğlenmeye de...
Hem toplantını yapabiliyorsun hem de istersen akşam partini.
Han Spaces de -tıpkı Kolektif House gibi- bunun son ve şık örneği...
Şehirde en son ne oldu
Malum, aralık ayı her yıl bereketli. Peş peşe yılbaşı daveti/yemeği, alışveriş etkinliği, yeni mekan açılışı derken şehrin çok gezenlerinin yine başı döndü. Benim de öyle! O zaman hızlıca gezip gördüklerimden notlar aktarayım...
◊ BEKLENEN AÇILIŞ
Meğer herkes Momo’nun açılmasını bekliyormuş.
İki sezondur en popüler plajlardan biri olan Çeşme Dalyan’daki Momo nihayet Bebeköy sırtlarındaki yerini açtı ve ilk gecesinde doldu taştı.
“Duyan gelmiş” tadındaki coş kalabalık öncesi mekana geldiğim için Momo’yu sakin bir şekilde gezebildim. İlk izlenimim şu:
Doğallığın ön planda olduğu abartısız bir şıklık hali yaratılmış.
Yani kasmayan bir yer yapmışlar.
Bu yüzden içeriye girer girmez mekan uzun süredir varmış gibi hissediyorsun.
Momo’nun iki katlı oluşu, dağ evi havası ve Boğaz manzarası ise her şeyin üstüne bal kaymak...
Bir tek bahçede soğuktan korumak için yapılan o şeffaf branda insanı garip fantezilere sürüklüyor: Sanki Mars’tayız ve dışarıdaki havayı soluduğumuz anda oksijensiz kalacakmışız gibi bir hissiyat...
Momo menüsünden favorim ise Sakız.
Çünkü farklı ve leziz bir deneme:
Ayva, kestane, çeşit çeşit sebze, damla sakızlı keçi peyniri ve mascarpone’nin karışımı...
◊ FAIRMONT’TAKİ PARTİ
Hello! Dergisi’nin Fairmont’taki yılbaşı partisinde sahnede Ayhan Sicimoğlu ve orkestrası. Ortamda Sicimoğlu etkisiyle önlenemez bir coşku...
Benim bu yıl tüm yılbaşı davetlerinde gözlemlediğim bir şey var:
2020’ye dair gizli bir umut.
Aslında kiminle konuşsan 2020’nin
zor geçeceğini söylüyor.
Ama bir yandan da iki 20’nin bir araya gelişinin büyüsüne kapılmadan edemiyor.
1818 ya da 1919’a yılına giren geçmiş zaman insanları da böyle hissetmiş miydi acaba?
Yoksa bu hissiyat sadece bu devre özgü mü? Merak işte...
◊ ŞEHRİN EN YENİLERİ
Tıpkı Momo gibi açılması beklenenlerden biri de Yeniköy’deki Fonduralı’ydı.
Mekan açıldı ve mekanın ortağı İlyas Güngör’ün yıllardır biriktirdiği ünlü çevresi Fonduralı’ya akın etmeye başladı...
Şehrin bir başka yenisi Bomonti’deki Primitif.
Yeni nesil hamburgercilerden biri.
Ananaslı burgeri ilginç, ama zor bir tat. Tatlı tuzlu bir arada.
Esas tadılması gereken Konya
küflü peynirli burgeri...
Unutmadan: Bir başka yeni nesil burgerci, ünlü şef
Hazer Amani’nin Fireroom’u da Bebek’e şube açıyor. Yılbaşı sonrası açılacak mekan dolayısıyla Amani sık sık oralarda.
En son kendisini Lucca’da gördüm.
Evet, gerçekten yakında evleniyorlarmış Sıla’yla...
Şehirde bir başka yenilik daha: Han Spaces.
Malum, dünyada artık “space” denen yeni bir iş dalı var.
“Space”, yani alanlar, her şeye açık oluyor: Çalışmaya da eğlenmeye de...
Hem toplantını yapabiliyorsun hem de istersen akşam partini.
Han Spaces de -tıpkı Kolektif House gibi- bunun son ve şık örneği...