Matrix’teki sahnelerin canlı versiyonunu izledik

Pazartesi gecesi Zorlu PSM...
“Herhalde çok ilgi olmaz, salon boş olur” dediğim 1 saatlik
bir gösteriyi meraktan izlemeye gelmişim.
Gösteriye 5 dakika kala bir bakıyorum, koca salon tamamen dolu!
Ne yalan söylemeli, şaşırıyor ve tahminimde bir güzel yanılıyorum...
İzlediğim gösterinin adı Sutra.
1500 yıllık tarihi olan Çin’deki meşhur Shaolin Tapınağı’na mensup 19 Budist rahibin gösterisi.
Turistlerin uğrak noktalarından biri olan Shaolin tapınağındaki rahipler diğer tapınak rahiplerinden farklı.
Onlar, Bruce Lee’nin dünyaya tanıttığı dövüş sanatı Kung Fu’nun esas uzmanları.
Sahnede yaptıkları şey ise Kung Fu’nun güncel bir yorumu gibi.
İnsan boyundaki 21 ahşap kutunun rahiplere eşlik ettiği (nasıl olduğunu görmeniz lazım!) bu ilginç gösterinin ana fikri bence şu: Dinginlik esas güçtür...
Bir şey daha var: Gösteriyi izlerken Matrix’teki dövüş sahnelerini canlı canlı izliyor gibi oluyorsunuz.
Rahipler havada taklalar atıyor, peş peşe akrobatik hareketler sonrası bir anda sakinleşebiliyorlar.
Keşke Sutra’yı İstanbul trafiğinde her gün sinirlenenler “Nasıl sakin kalınır” terapisi niyetine izleyebilseydi...
Çocuklara yönelik değildi
Sutra gösterisi sırasında salonda küçük yaştaki çocuğunu getiren seyirciler de vardı.
Salonun çıt çıkarmadığı anlarda doğal olarak çocuk sesleri duyduk.
Sempatikti, kimse bir şey demedi ama Sutra küçük yaştaki çocuklara yönelik bir gösteri değil sonuçta.
Zorlu PSM’nin bu konuda hassas davranması gerekiyor.
Rap’çi Kıvanç
Kıvanç Tatlıtuğ geçen kış Mavi reklamı için elektro gitar çalmıştı.
Önceki gece tanıtımı yapılan yeni reklamda ise esen rüzgara uyup rap söylemiş. Ceza’nın “Suspus”unu andıran bu
rap şarkısı kostümü Mavi’nin cool kahramanı Kıvanç’ın üzerine pek oturmamış ama...
Bozcaada’dan geriye kalan
İlk kez Bozcaada’ya giden birinin naçizane notlarıdır:
◊ Sık sık “Adanın rüzgar esmeyen tarafı yok mu?” diye sayıkladım.
◊ Ayazma’da denize girmeden önce tarafıma söylenen “Çok soğuk” laflarına hiç aldırmadım ve tepeden tırnağa donmak suretiyle kendime geldim.
◊ Her yemekte masamıza bir şekilde gelen susamlı keçi peynirini sevdim.
◊ Oteller daha iyi olabilir diye arada bir çemkirdim.
◊ Pazarından damıtılmış lavanta yağı aldım. Yüze sürüyormuşsun. Bir süreyim bakalım ne olacak...
İki taraf da özgür
Kalben’in Bozcaada’daki Run The Island konseri sırasında Haydi Söyle şarkısı üzerine söylediği cümleleri yazmıştım pazartesi günü.
Zaten Kalben de bu polemik üzerine peş peşe açıklamalar yaptı Instagram’ından.
Aslında sadece “Haydi Söyle”yi değil, “Sadece” şarkısını da sabırsız bir şekilde isteyenler oldu konser esnasında.
Kalben onlara da
dönüp gülümseyerek
şöyle dedi:
“G.tüz biz tabii, çalmayacağız Sadece’yi.”
Yadırgayan oldu bu yanıtı ama olay şu bence:
Seyirci sevdiği şarkıyı bin kez isteme konusunda özgür konserde.
Sanatçı da kafasına göre yanıt verme konusunda...
Matrix’teki sahnelerin canlı versiyonunu izledik
Pazartesi gecesi Zorlu PSM...
“Herhalde çok ilgi olmaz, salon boş olur” dediğim 1 saatlik
bir gösteriyi meraktan izlemeye gelmişim.
Gösteriye 5 dakika kala bir bakıyorum, koca salon tamamen dolu!
Ne yalan söylemeli, şaşırıyor ve tahminimde bir güzel yanılıyorum...
İzlediğim gösterinin adı Sutra.
1500 yıllık tarihi olan Çin’deki meşhur Shaolin Tapınağı’na mensup 19 Budist rahibin gösterisi.
Turistlerin uğrak noktalarından biri olan Shaolin tapınağındaki rahipler diğer tapınak rahiplerinden farklı.
Onlar, Bruce Lee’nin dünyaya tanıttığı dövüş sanatı Kung Fu’nun esas uzmanları.
Sahnede yaptıkları şey ise Kung Fu’nun güncel bir yorumu gibi.
İnsan boyundaki 21 ahşap kutunun rahiplere eşlik ettiği (nasıl olduğunu görmeniz lazım!) bu ilginç gösterinin ana fikri bence şu: Dinginlik esas güçtür...
Bir şey daha var: Gösteriyi izlerken Matrix’teki dövüş sahnelerini canlı canlı izliyor gibi oluyorsunuz.
Rahipler havada taklalar atıyor, peş peşe akrobatik hareketler sonrası bir anda sakinleşebiliyorlar.
Keşke Sutra’yı İstanbul trafiğinde her gün sinirlenenler “Nasıl sakin kalınır” terapisi niyetine izleyebilseydi...
Çocuklara yönelik değildi
Sutra gösterisi sırasında salonda küçük yaştaki çocuğunu getiren seyirciler de vardı.
Salonun çıt çıkarmadığı anlarda doğal olarak çocuk sesleri duyduk.
Sempatikti, kimse bir şey demedi ama Sutra küçük yaştaki çocuklara yönelik bir gösteri değil sonuçta.
Zorlu PSM’nin bu konuda hassas davranması gerekiyor.
Rap’çi Kıvanç
Kıvanç Tatlıtuğ geçen kış Mavi reklamı için elektro gitar çalmıştı.
Önceki gece tanıtımı yapılan yeni reklamda ise esen rüzgara uyup rap söylemiş. Ceza’nın “Suspus”unu andıran bu
rap şarkısı kostümü Mavi’nin cool kahramanı Kıvanç’ın üzerine pek oturmamış ama...
Bozcaada’dan geriye kalan
İlk kez Bozcaada’ya giden birinin naçizane notlarıdır:
◊ Sık sık “Adanın rüzgar esmeyen tarafı yok mu?” diye sayıkladım.
◊ Ayazma’da denize girmeden önce tarafıma söylenen “Çok soğuk” laflarına hiç aldırmadım ve tepeden tırnağa donmak suretiyle kendime geldim.
◊ Her yemekte masamıza bir şekilde gelen susamlı keçi peynirini sevdim.
◊ Oteller daha iyi olabilir diye arada bir çemkirdim.
◊ Pazarından damıtılmış lavanta yağı aldım. Yüze sürüyormuşsun. Bir süreyim bakalım ne olacak...
İki taraf da özgür
Kalben’in Bozcaada’daki Run The Island konseri sırasında Haydi Söyle şarkısı üzerine söylediği cümleleri yazmıştım pazartesi günü.
Zaten Kalben de bu polemik üzerine peş peşe açıklamalar yaptı Instagram’ından.
Aslında sadece “Haydi Söyle”yi değil, “Sadece” şarkısını da sabırsız bir şekilde isteyenler oldu konser esnasında.
Kalben onlara da
dönüp gülümseyerek
şöyle dedi:
“G.tüz biz tabii, çalmayacağız Sadece’yi.”
Yadırgayan oldu bu yanıtı ama olay şu bence:
Seyirci sevdiği şarkıyı bin kez isteme konusunda özgür konserde.
Sanatçı da kafasına göre yanıt verme konusunda...