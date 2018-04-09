Haftanın kulübü ve filmi

Kelebek’lerden sonra merak ettiğim bir Türk filmi daha var.





Burak Deniz ve Büşra Develi’nin oynadığı, bu cuma vizyona girecek Arada adlı film.

Punk bir gencin hikayesini anlatan Arada, “ilk yerli punk filmi” diye lanse ediliyor.

Filmdeki gencin esas dertlerinden birinin İstanbul’u terk etmek olduğunu filmin yönetmeni verdiği röportajlarda sıkça söylüyor.

Anlaşılan o meşhur gitmek mi kalmak mı mevzusu bolca var filmde...

Filmin yönetmeni Mu Tunç’u yıllar öncesinden, ’Diary Of Mu’ başlığıyla çektiği konsept videolarından tanıyor, takip ediyorum.

Dolayısıyla bu ilk filmini de merak ediyorum.

Filmin yanı sıra merak ettiğim bir şey daha var.

O da Mu’nun adını taşıyan kulüp! Yani Mu İstanbul.

Filmin çarşamba günü yapılacak galasının ardından Sanayi Mahallesi’ndeki Mu İstanbul’da bir after parti yapılacak.

Böylece ocak ayında açılan ve sessiz sedasız ilerleyen bu kulübü de after parti vesilesiyle nihayet görmüş olacağım.

Bu arada kulüp yönetmen Mu Tunç’a ait değilmiş.

“Tamamen isim benzerliği” diyor Tunç, “Ama konsepte uydu tabii”.

Kısacası İstanbul sosyal hayatını uzun bir aradan sonra sürprizli ve hareketli bir hafta bekliyor.

İyi ki filmler var

Eğer Ferzan Özpetek’in çektiği İstanbul Kırmızısı filmi olmasaydı koca geminin çarptığı güzelim Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nı hep böyle yıkık dökük hatırlayacaktık.

Özpetek’in çektiği filmde tüm ihtişamıyla, nefis görünüyordu yalı.

Bir kez daha izlemenin tam zamanı.

En zevkli çift

Kıvanç ve Başak Dizer Tatlıtuğ.

Çünkü yeni taşındıkları kütük evin tarzı bildik ünlü evlerinden farklı.

Başak’la yeni evine dair konuştum, “Kedi köpeklerle oradayız, hatta tavuk bile aldık” diyordu.

Öyle dememişler

Meğer Bensu Soral-Hakan Baş çifti kendilerine ayaküstü sorulan “Yalı baktığınız doğru mu?” sorusuna tam olarak “Apartman dairesi bile olur” yanıtını vermemiş.

Lakin internet ve gazetelere nedense cümle o şekilde yansımış.

Haliyle ben de cumartesi yazısında bunun üzerine bir yorum yapmıştım.

Çift tam olarak böyle demediğine göre yorumumu geri alıyorum tabii.

Rock’çı Funda

Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserin sonunda bu kostümle çıkmış sahneye Funda Arar ve ‘Kara Sevda’yı söylemiş. Valla bu rock’çı imajı çok dinamik ve şahane.

Keşke Funda Arar arabesk şarkılarından oluşan albüm hazırlamak yerine rock bir albüm yapsa. Ve bu iddialı kostümleri daha sık giyse...



