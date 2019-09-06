‘Etkin koruma’ dünyası

Netflix RTÜK’e lisans başvurusu yaptığını açıkladı ve bu sayede ilk kez resmi ağızdan abone sayısını öğrenmiş olduk: 1.5 milyon.
Aynı açıklamada asıl dikkat çekici olan şu satırlardı:
“Hedefimiz üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”
İyi niyetli ama muğlak bir ifade bu.
Netflix’i açtığınız zaman zaten karşınıza profiller çıkıyor.
“Çocuk” profili bunlardan biri.
Yani çocuklara özel içeriğin olduğu bir profil.
Onun dışında evdeki kişi sayısına bağlı olarak yetişkin profilleri mevcut.
Herkes zaten kendi içeriğini izlediği dizi ve filmlere göre oluşturuyor.
Kısacası bundan sonrası evdekilere kalmış oluyor.
Çocuğun varsa ona Çocuk profilini açıyorsun.
Yetişkinsen kendi profilini...
Peki daha kimden, neyi etkin bir şekilde korumaktan bahsediliyor olabilir?
Yoksa asıl hedef “kafası çocuk” yetişkinler mi?
Yaşayıp göreceğiz...
Gönlüm hovarda Bir Zamanlar Hollywood’da
Tarantino’nun Bir Zamanlar Hollywood’da filmi vizyonda.
Filmi izledim ve işte başıma gelenler/zihne üşüşenler:
◊ İlk yarıdaki uzun karakter tahlillerinden dolayı sıkıntıdan patladım.
◊ İkinci yarıyla beraber olaylar değişti, Tarantino “alternatif bir tarih” yazmış oldu.
◊ Final garip bir şekilde komikti, zekiceydi ama yine de “Bu mudur?” demekten kendimi alamadım. Beklentiyi yüksek tutmayın yani.
◊ Film boyunca “Brad Pitt güzel yaşlanmış, ama Leonardo DiCaprio ı-ıh” diye söylendim.
◊ Eğer filme gitmeden önce Charles Manson tarikatı, üyelerinin işlediği cinayetler ve Sharon Tate hakkında azıcık da olsa bilgi kırıntısına sahip değilseniz, filmde olup bitenler fazla sıradan kalabiliyor. O yüzden gitmeden önce yüce Google’a girmeli...
◊ Günler sonra filmden aklımda kalan esas sahnelerin horlayan kadınlar olduğunu sonradan fark ettim.
Ben karşının taksisiyim, ömrünün hay aksisiyim
YouTube’da keşfedilen ve sadık dinleyicileri sayesinde kitlesi giderek daha da büyüyen bir isim var: Emir Can İğrek.
Ben son şarkısı “Nalan”la keşfettim kendisini.
Ve şarkı dilime takıldı.
Özellikle de şu kısmı:
“Ben karşının taksisiyim, ömrünün hay aksisiyim.”
Sözleri yer yer Yüzyüzeyken Konuşuruz şarkılarının sözlerini anımsatan Nalan’ın videosu da basit, etkili ve samimi.
Bir deniz kenarında sadece kameraya bakıyor ve arada bir matarasından viskisini yudumluyor Emir Can İğrek. Bu kadar yani.
Sonuç mu? Kliplere onca para dökenlerden daha çok izleniyor an itibariyle klibi.
Arter nasıl olmuş?
Arter’in Dolapdere’deki binası pazartesi gecesi yapacağı açılış öncesi önce medyaya gösterildi.
Peki binasının mimarisi, birbirinden farklı temalı sergileriyle merakla beklenen Arter nasıl olmuş?
Yanıtı yarınki yazıda. Bugüne sığmadı...
‘Etkin koruma’ dünyası
Netflix RTÜK’e lisans başvurusu yaptığını açıkladı ve bu sayede ilk kez resmi ağızdan abone sayısını öğrenmiş olduk: 1.5 milyon.
Aynı açıklamada asıl dikkat çekici olan şu satırlardı:
“Hedefimiz üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”
İyi niyetli ama muğlak bir ifade bu.
Netflix’i açtığınız zaman zaten karşınıza profiller çıkıyor.
“Çocuk” profili bunlardan biri.
Yani çocuklara özel içeriğin olduğu bir profil.
Onun dışında evdeki kişi sayısına bağlı olarak yetişkin profilleri mevcut.
Herkes zaten kendi içeriğini izlediği dizi ve filmlere göre oluşturuyor.
Kısacası bundan sonrası evdekilere kalmış oluyor.
Çocuğun varsa ona Çocuk profilini açıyorsun.
Yetişkinsen kendi profilini...
Peki daha kimden, neyi etkin bir şekilde korumaktan bahsediliyor olabilir?
Yoksa asıl hedef “kafası çocuk” yetişkinler mi?
Yaşayıp göreceğiz...
Gönlüm hovarda Bir Zamanlar Hollywood’da
Tarantino’nun Bir Zamanlar Hollywood’da filmi vizyonda.
Filmi izledim ve işte başıma gelenler/zihne üşüşenler:
◊ İlk yarıdaki uzun karakter tahlillerinden dolayı sıkıntıdan patladım.
◊ İkinci yarıyla beraber olaylar değişti, Tarantino “alternatif bir tarih” yazmış oldu.
◊ Final garip bir şekilde komikti, zekiceydi ama yine de “Bu mudur?” demekten kendimi alamadım. Beklentiyi yüksek tutmayın yani.
◊ Film boyunca “Brad Pitt güzel yaşlanmış, ama Leonardo DiCaprio ı-ıh” diye söylendim.
◊ Eğer filme gitmeden önce Charles Manson tarikatı, üyelerinin işlediği cinayetler ve Sharon Tate hakkında azıcık da olsa bilgi kırıntısına sahip değilseniz, filmde olup bitenler fazla sıradan kalabiliyor. O yüzden gitmeden önce yüce Google’a girmeli...
◊ Günler sonra filmden aklımda kalan esas sahnelerin horlayan kadınlar olduğunu sonradan fark ettim.
Ben karşının taksisiyim, ömrünün hay aksisiyim
YouTube’da keşfedilen ve sadık dinleyicileri sayesinde kitlesi giderek daha da büyüyen bir isim var: Emir Can İğrek.
Ben son şarkısı “Nalan”la keşfettim kendisini.
Ve şarkı dilime takıldı.
Özellikle de şu kısmı:
“Ben karşının taksisiyim, ömrünün hay aksisiyim.”
Sözleri yer yer Yüzyüzeyken Konuşuruz şarkılarının sözlerini anımsatan Nalan’ın videosu da basit, etkili ve samimi.
Bir deniz kenarında sadece kameraya bakıyor ve arada bir matarasından viskisini yudumluyor Emir Can İğrek. Bu kadar yani.
Sonuç mu? Kliplere onca para dökenlerden daha çok izleniyor an itibariyle klibi.
Arter nasıl olmuş?
Arter’in Dolapdere’deki binası pazartesi gecesi yapacağı açılış öncesi önce medyaya gösterildi.
Peki binasının mimarisi, birbirinden farklı temalı sergileriyle merakla beklenen Arter nasıl olmuş?
Yanıtı yarınki yazıda. Bugüne sığmadı...