Estetik şuursuzluğuyla dalga geçmiş

Hani dobra bir ünlü varsa o da sadece Nurgül Yeşilçay olsa gerek.
Kafasına ne eserse söylüyor. Plan, program, strateji pek yapmadan.
Yaptırdığı estetiklerle ilgili söyledikleri de tam öyle işte: “Bu zamana kadar yaptırdığım hiçbir estetikten memnun kalmadım.
Bu son yaptırdığım da Hollywood yanağı değil. Yüzüme bir şey yaptırdım ama ne bilmiyorum.”
Elbette biliyordur Nurgül ne yaptırdığını.
Estetik konusundaki şuursuzluğuyla dalga geçiyor sadece.
Estetiğe bu denli bağımlı olmasıyla da...
Çünkü en saçma şey estetik yaptıranların her seferinde, “Yüzümde hiçbir şey yok” demesi, diyebilmesi...
Kendinden bile estetiğini gizlemeye çalışması.
Nurgül Yeşilçay öyle yapmayanlardan...
Hatta aşırı dobralardan.
Keşke bu kadar estetik yaptırıp yüzüne müdahale etmeseymiş, orası ayrı tabii...
Kuzey ışıkları için iki tasarım otel
Instagram sayesinde daha da popüler olan hadiselerden biri: Kuzey ışıklarını görmek ve fotoğraflamak.
Ama artık o da yetmiyor.
Ürdün’deki Wadi Rum çölünün ortasında yer alan balon tarzı çadırlarda konaklamak gibi kuzeyin karlı ve soğuk ormanlarındaki tasarım otellerde kalmak moda artık. İşte o taraflardan, ocak ve şubatta gidilmesi elzem iki şahane öneri:
İlki İsveç’ten Tree Otel.
Ormanlık alandaki yüksek ağaçlara kurulan, hepsi birbirinden farklı tasarımdaki ağaç evler arasındaki favorilerim
UFO tarzı olanla dışı tamamen aynayla kaplı “mirror cube”.
Diğer otel ise Santa’s Igloos Arctic Circle.
Finlandiya’daki otelin en fantastik yanı, yattığın yerden gökyüzünü görmen ve kuzey ışıklarıyla kendinden geçmen tabii!
Ceza’dan Rap dünyasına: Kovanın etrafında katil arılar
Ceza’nın Beatcoin adlı yeni teklisini dinledim.
Son dönemde çok popüler olan rap dünyasına dair bol bol gönderme yapmış Ceza.
Hepsi de zekice:
◊ Bu nasıl bir bal, bu bala ban ve tadına bak.
Kovanın etrafında katil arılar var ama birçoğu gömmüş yokmuş adap, bir sürü konuda bulamıyorum muhatap.
◊ Besbelli bu düzen götürmek, sen iki adım ötede dur ve tırrek lan. Trap değil bu iki r ile Trrap.
Estetik şuursuzluğuyla dalga geçmiş
Hani dobra bir ünlü varsa o da sadece Nurgül Yeşilçay olsa gerek.
Kafasına ne eserse söylüyor. Plan, program, strateji pek yapmadan.
Yaptırdığı estetiklerle ilgili söyledikleri de tam öyle işte: “Bu zamana kadar yaptırdığım hiçbir estetikten memnun kalmadım.
Bu son yaptırdığım da Hollywood yanağı değil. Yüzüme bir şey yaptırdım ama ne bilmiyorum.”
Elbette biliyordur Nurgül ne yaptırdığını.
Estetik konusundaki şuursuzluğuyla dalga geçiyor sadece.
Estetiğe bu denli bağımlı olmasıyla da...
Çünkü en saçma şey estetik yaptıranların her seferinde, “Yüzümde hiçbir şey yok” demesi, diyebilmesi...
Kendinden bile estetiğini gizlemeye çalışması.
Nurgül Yeşilçay öyle yapmayanlardan...
Hatta aşırı dobralardan.
Keşke bu kadar estetik yaptırıp yüzüne müdahale etmeseymiş, orası ayrı tabii...
Kuzey ışıkları için iki tasarım otel
Instagram sayesinde daha da popüler olan hadiselerden biri: Kuzey ışıklarını görmek ve fotoğraflamak.
Ama artık o da yetmiyor.
Ürdün’deki Wadi Rum çölünün ortasında yer alan balon tarzı çadırlarda konaklamak gibi kuzeyin karlı ve soğuk ormanlarındaki tasarım otellerde kalmak moda artık. İşte o taraflardan, ocak ve şubatta gidilmesi elzem iki şahane öneri:
İlki İsveç’ten Tree Otel.
Ormanlık alandaki yüksek ağaçlara kurulan, hepsi birbirinden farklı tasarımdaki ağaç evler arasındaki favorilerim
UFO tarzı olanla dışı tamamen aynayla kaplı “mirror cube”.
Diğer otel ise Santa’s Igloos Arctic Circle.
Finlandiya’daki otelin en fantastik yanı, yattığın yerden gökyüzünü görmen ve kuzey ışıklarıyla kendinden geçmen tabii!
Ceza’dan Rap dünyasına: Kovanın etrafında katil arılar
Ceza’nın Beatcoin adlı yeni teklisini dinledim.
Son dönemde çok popüler olan rap dünyasına dair bol bol gönderme yapmış Ceza.
Hepsi de zekice:
◊ Bu nasıl bir bal, bu bala ban ve tadına bak.
Kovanın etrafında katil arılar var ama birçoğu gömmüş yokmuş adap, bir sürü konuda bulamıyorum muhatap.
◊ Besbelli bu düzen götürmek, sen iki adım ötede dur ve tırrek lan. Trap değil bu iki r ile Trrap.