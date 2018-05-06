Eşitlik filan hikaye mi

Bakın ne diyor Hande:

“Ben belki daha farklı bir şey olsun istedim.

Daha Türk tipi bir erkek modeli, yani daha sahip çıkan.

Paramı kazanıyorum ama ‘Olsun be aşkım, ben varım arkanda. Senin bir şeye ihtiyacın yok’ gibi bir cümleyi duyamadım. Alman usulü de bir yere kadar”.

Yani günün sonunda bunu mu istiyor kadınlar:

- Ben çalışayım ama para meselesinde nihayetinde kocama güveneyim. Sırtımı ona dayayayım. Hatta işi gücü bırakırsam o bana baksın.

- Eşitlik filan hikaye. İlişki dediğin sahip çıkma, çıkılma üzerine kurulur, öyle yürür gider.

- Erkek dediğin maddi gücüyle kadını kanatlarının arasına alır, korur, saklar.

- Benjamin gibi Alman usulü çizgisi olanlar da eninde sonunda cazibesini yitirir.

Hiç sanmıyorum

Yine de bakmayın, Hande Benjamin’le olan evliliğine pişman değil.

Hatta evli olma halini zaman zaman özlüyormuş. Söylediği bir şey var, hayli romantik.

Meğer Benjamin her çarşamba eve gelip yemek yapıyormuş.

Doğrusu bu ya, Hande’nin “Daha sahip çıkan, Türk tipi” diyerek tasvirlediği o hayal adamın Benjamin gibi ayrıldıktan sonra her çarşamba eve gelip yemek yapacağını hiç sanmıyorum.

Nasıl geçti habersiz hafta sonu

◊ FESTİVAL... Küçükçiftlik Park’ta FloralFest vardı. Yani çiçek ve bitki üzerine kurulu bir festival. Festival alanı iyiydi hoştu ve bin bir çeşit bitkiyle gayet canlıydı.

Ama giriş kapısına neden yapay bitki koymuşlardı hâlâ onu anlamış değilim.

◊ GİZLİ... Aylar sonra Gizli Kalsın’a gittim. Kendine özgü o ‘biz bizeyiz’ havasını hâlâ koruyor. Bazen mekandaki kitleyle ortak hiçbir noktan olmasa bile...

Bu arada mekanın kapı girişindeki sehpanın üstüne Marie Claire dergisini koymuşlar. Derginin kapağından içeri gelenleri selamlayan biri var: Tuba Büyüküstün.

◊ LEZZET... Gizli’nin hemen üstündeki Teras Emirgan’ın bohem şık dekorasyonu bu yaz da aynı tatta devam ediyor. Menüde değişiklik yapmışlar. Favorim ananaslı biftekli taco oldu, kaçmaz.

◊ VAZİYET... Klein sosyalleşmesi diye bir şey var, kesin bilgi. Nasıl bir şey olduğuna gelince: O bam bam elektronik müzikte dans edenlerden ziyade sohbet edenlerin sayısı daha fazla oluyor.

İnsan o anda, o gece yarısında uzun uzun ne konuşabilir, bir de sesini karşı tarafa duyurmak için ekstra neden çırpınır, anlamış değilim.

Tabii bu konuşmaların flört kapsamında olanlarını tenzih ediyorum.

O en güzeli, en tatlısı zaten.

◊ YENİ... Soho House kulübün içindeki Mandolin restoranının yerine bu hafta Naavah adlı yeni restoranını açtı. İlk kez Soho House West Hollywood’da açılan Naavah’ın mutfağı Orta Doğu mutfağı ağırlıklı.

Masada tanış tuvalette seviş

Son günlerde sıkça duyduğum şeylerden biri de bu: Mekan tuvaletinde sevişmek.

En son mesela ünlü bir şarkıcının eski menajeriyle ünlü bir televizyoncu, ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde karşılaşıp tanışıyor.

Bu kısa tanışmanın ardından bir anda ortadan kayboluyorlar.

İkisini de gözleriyle anbean takip edenler nerede olduklarını hemen çakıyor: Tuvalette!

Bir süre sonra doğum günü partisinin en çok konuşulan mevzusu bu oluyor haliyle.

Zaten televizyoncu tuvalette yaptıklarını tüm dobralığıyla yakın arkadaşlarına anlatıveriyor.

Gizli saklı bir şey kalmıyor.

Dahası, “Tanıştık, seviştik, bitti gitti” diyerek olaya noktayı da koyuyor.

O isyankâr Burak Kut şarkısı hesabı: Yaşandı bitti saygısızca...