Bu hafta sonu bir festival havası alın

İstanbul’da bu hafta iki mini festival var. İki gün sürecek Sokak Festivali ile pazar gününe yayılan 101 İstanbul Lezzet Festivali. Alaçatı’da ise bu yıl ikinci kez yapılacak Tasting Alaçatı. İşte o festivallerle ilgili detaylar...
Time Out Dergisi’nin 2013 yılından beri düzenlediği 101 İstanbul Lezzet Festivali artık bir İstanbul klasiği.
Esma Sultan Yalısı’nda pazar günü yapılacak festivalde bu yıl da şehrin popüler fine-dining
restoranlarından bildik sokak lezzetlerine uzanan çılgın bir çeşitlilik var.
Galvin, Isokyo, Agora Meyhanesi, Ororo Sushi Bar, Will Burger, Yeşil No 11, Trilye, Sur Balık, Black Angus, The İstanbul Butcher, Rumeli Köftecisi, Duble Meze, Banyan, Huqqa, Baba Söğüş, Kaserol ve Özcan Turşu; ilk elde sayabildiğim markalar...
Time Out İstanbul Genel Yayın Yönetmeni Deniz Huysal’dan festivale dair ayrıntıları dinlerken heyecanla atıldım, “Ya keşke Lizbon’daki gibi bir Time Out Market açılsa İstanbul’a, çok yakışır. Böylece 101’i her gün yaşamış oluruz”.
Huysal da bu fikrime katıldı.
Çünkü Lizbon’daki Time Out Market gerçekten şahane demokratik bir yeme-içme pazarı.
İrili ufaklı bir sürü marka var, yan yana sıralanmış.
Hepsinden neyi beğeniyorsan gidip satın alıyorsun ve ortadaki oturma alanlarına -rezervasyonsuz, kafana göre- konuşlanıp yiyorsun.
Basit, sade ve fiyatların makul tutulduğu bir yeme içme alanı bu.
Şimdi bu marketin aynısı mayısta Miami’ye açılıyor.
Belli mi olur, 101 Festivali’yle yıllardır İstanbul’da ısınma turları yapan Time Out’çular marketi de açarlar belki İstanbul’a.
BAŞKA NELER VAR
Bu yıl 101’de ilginç bir pop-up fine dining deneyimi var.
Fine dining oluşumu Eat Largo’nun üç farklı şef ekibiyle beraber festivalde yer alıyor olması. Onları kaçırmamalı!
Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Cümbüş Cemaat müzikleriyle bu sene yine festival alanında...
Ayrıca isteyenlere mini bir boğaz turu da yaptırıyor 101’ciler bu yıl.
Festivalin after partisi ise Klein’dan...
Sokak festivali
Bu hafta sonunun bir diğer festivali ise Sokak Festivali. Geçen yıl ilki yapılan festivalin mekanı yine Küçükçiftlik Park.
Festivalin yıldızı ise Selda Bağcan.
Bir DJ takımıyla (Acid Pauli, Cafer Palamut ve İpek İpekçioğlu) sahne alacak Bağcan’ın performansı pazar gecesi Küçükçiftlik’i sallayacak gibi.
Sokak Festivali’nin sahnesinde ayrıca Yasemin Mori ve Göksel de var.
Tasting Alaçatı
Alaçatı’daki Ot
Festivali’ne şık ve daha içeriği zengin bir alternatif olarak ortaya çıkan Tasting Alaçatı da bu hafta sonu yapılıyor.
Dün gece Papazz Restoran’da “Alaçatı’nın kaybolan lezzetleri” temalı yemekle başlayan Tasting Alaçatı’da bugün Turuncu Gece var.
Beach of Momo’daki gecede hem Carlo Bernardini yemekleri tadılacak hem de partilenecek.
Yarın ise Kapari Bahçe, Adı Memish, Perispri ve Tektekçi’de devam edecek Tasting Alaçatı.
Yeme-içme dünyasından haberler
◊ Zorlu’daki Eataly’nin alanı küçülüyormuş.
◊ Bennu Gerede Alaçatı’da, Madeo’nun ilerisine plaj açmaya hazırlanıyormuş.
◊ Mitte’çiler Karaköy’de Sub Otel’le beraber bu yaz Bodrum Yalıkavak’ta bir plaj açacaklarmış.
◊ Bodrum
Mandarin’deki Kai
Beach, Yalıkavak Marina’daki Angie ve Fenix’in hemen yanına Kai Lounge’u açacakmış.
Bu hafta sonu bir festival havası alın
İstanbul’da bu hafta iki mini festival var. İki gün sürecek Sokak Festivali ile pazar gününe yayılan 101 İstanbul Lezzet Festivali. Alaçatı’da ise bu yıl ikinci kez yapılacak Tasting Alaçatı. İşte o festivallerle ilgili detaylar...
Time Out Dergisi’nin 2013 yılından beri düzenlediği 101 İstanbul Lezzet Festivali artık bir İstanbul klasiği.
Esma Sultan Yalısı’nda pazar günü yapılacak festivalde bu yıl da şehrin popüler fine-dining
restoranlarından bildik sokak lezzetlerine uzanan çılgın bir çeşitlilik var.
Galvin, Isokyo, Agora Meyhanesi, Ororo Sushi Bar, Will Burger, Yeşil No 11, Trilye, Sur Balık, Black Angus, The İstanbul Butcher, Rumeli Köftecisi, Duble Meze, Banyan, Huqqa, Baba Söğüş, Kaserol ve Özcan Turşu; ilk elde sayabildiğim markalar...
Time Out İstanbul Genel Yayın Yönetmeni Deniz Huysal’dan festivale dair ayrıntıları dinlerken heyecanla atıldım, “Ya keşke Lizbon’daki gibi bir Time Out Market açılsa İstanbul’a, çok yakışır. Böylece 101’i her gün yaşamış oluruz”.
Huysal da bu fikrime katıldı.
Çünkü Lizbon’daki Time Out Market gerçekten şahane demokratik bir yeme-içme pazarı.
İrili ufaklı bir sürü marka var, yan yana sıralanmış.
Hepsinden neyi beğeniyorsan gidip satın alıyorsun ve ortadaki oturma alanlarına -rezervasyonsuz, kafana göre- konuşlanıp yiyorsun.
Basit, sade ve fiyatların makul tutulduğu bir yeme içme alanı bu.
Şimdi bu marketin aynısı mayısta Miami’ye açılıyor.
Belli mi olur, 101 Festivali’yle yıllardır İstanbul’da ısınma turları yapan Time Out’çular marketi de açarlar belki İstanbul’a.
BAŞKA NELER VAR
Bu yıl 101’de ilginç bir pop-up fine dining deneyimi var.
Fine dining oluşumu Eat Largo’nun üç farklı şef ekibiyle beraber festivalde yer alıyor olması. Onları kaçırmamalı!
Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Cümbüş Cemaat müzikleriyle bu sene yine festival alanında...
Ayrıca isteyenlere mini bir boğaz turu da yaptırıyor 101’ciler bu yıl.
Festivalin after partisi ise Klein’dan...
Sokak festivali
Bu hafta sonunun bir diğer festivali ise Sokak Festivali. Geçen yıl ilki yapılan festivalin mekanı yine Küçükçiftlik Park.
Festivalin yıldızı ise Selda Bağcan.
Bir DJ takımıyla (Acid Pauli, Cafer Palamut ve İpek İpekçioğlu) sahne alacak Bağcan’ın performansı pazar gecesi Küçükçiftlik’i sallayacak gibi.
Sokak Festivali’nin sahnesinde ayrıca Yasemin Mori ve Göksel de var.
Tasting Alaçatı
Alaçatı’daki Ot
Festivali’ne şık ve daha içeriği zengin bir alternatif olarak ortaya çıkan Tasting Alaçatı da bu hafta sonu yapılıyor.
Dün gece Papazz Restoran’da “Alaçatı’nın kaybolan lezzetleri” temalı yemekle başlayan Tasting Alaçatı’da bugün Turuncu Gece var.
Beach of Momo’daki gecede hem Carlo Bernardini yemekleri tadılacak hem de partilenecek.
Yarın ise Kapari Bahçe, Adı Memish, Perispri ve Tektekçi’de devam edecek Tasting Alaçatı.
Yeme-içme dünyasından haberler
◊ Zorlu’daki Eataly’nin alanı küçülüyormuş.
◊ Bennu Gerede Alaçatı’da, Madeo’nun ilerisine plaj açmaya hazırlanıyormuş.
◊ Mitte’çiler Karaköy’de Sub Otel’le beraber bu yaz Bodrum Yalıkavak’ta bir plaj açacaklarmış.
◊ Bodrum
Mandarin’deki Kai
Beach, Yalıkavak Marina’daki Angie ve Fenix’in hemen yanına Kai Lounge’u açacakmış.