

Milletin birbirini yaptıkları çorba, salata, tatlı üzerinden yiyip durduğu, ev yapımı gurmecilik/didişmecilik yarışması Yemekteyiz meğer devam ediyormuş.

Hafta içi bu yarışmanın porsiyon diyarından ‘lob’lu bir muhabbet gündemimize ışınlanıverdi.

Olay şu:

Yarışmacılardan biri diğerine, “Beyninizdeki loblar...” diye bir muhabbet yaptı.

Öteki şaşırıp şöyle yanıt verdi:

“Siz benim beynimdeki lobları nereden biliyorsunuz? Ben beynimdeki lobları bilmiyorum. Beynimde lob varmış, var mı öyle bir şey?”

Bitmedi!

Bu şaşkınlık nidası üzerine diğeri daha büyük çam devirdi:

“Zeki insanlarda iki lob var derler.” Şimdiiii...

Yemekleri löp löp götürürken yarışmacıların lob muhabbetine girip toslamasına mı yanmalı yoksa bu vesileyle lob denen şeyin ne olduğuna dair bir merak kırıntısının beşamel sos niyetine seyircinin üzerine ekrandan saçılıyor olmasına mı sevinmeli?

Sonuç ne olursa olsun şu değişmiyor:

Yemekteyiz, insanın beş beyin lobu arasındaki bağlantıyı hasara uğratan gerçek bir yıkım programı.

Akıllara/loblara zarar.

“Come on” yerine “Lan” mı deseydi

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya’yla ilgili ayrılık iddiaları ortaya saçılınca dayanamayıp şöyle demiş:

“Neden saçma haber paylaşıyorsunuz. Come on, kendinize biraz saygınız olsun.” Kerem Bürsin’in Kaliforniyalılığı, Amerikan filminden fırlamış gibi duran aksanı/tavrı malum.

O yüzden “Come on” deyişini yadırgamadım. “Lan” mı diyecekti yani “Come on” yerine. Adam doğal haliyle konuşmuş.

Kesin Aslı Enver bitirmiştir

Aslı Enver ile Murat Boz ayrılmış.

Bence bu ilişkide ayrılık kararını Aslı Enver almış.

Neden mi?

Çünkü birlikte oturdukları evden ayrılan Aslı Enver olmuş.

Diyeceksiniz ki, belki ev Murat’ındı, Aslı sonradan taşındı.

Fark etmez. Ev ortak olsun ya da Aslı’nın.

Evden ilk ayrılan bir an önce bu ilişkinin bitmesini isteyendir.

Demezler mi? Bak dedim...

“Adanalı” dizisi biteli yıllar olmuş.

Dizide oynayan Mehmet Akif Alakurt’un oyunculuk kariyeri de kendi isteğiyle çoktan sona ermiş. Peki eski oyuncunun durup durup “Adanalı” geçmişiyle gündeme gelmesi tuhaf değil mi?

Alakurt internetten kendisine gelen hakaret dolu bazı yorumları alıp alıp “İşte Adanalı dizisi izleyicisi böyle bir kitle” deyip duruyor. Yetmedi, o da onlara hakaret ediyor.

İyi ama o geçmişte senin de payın var, bırak artık celallenmeyi ve üç beş tane saçma yorumu görmezden gelip olgun davran azıcık demezler mi adama?

Derler. Bak işte, dedim.

Ünlü parfümcüyle et kokulu bir tanışma

En pahalı parfüm markalarından Creed’i yöneten ailenin yedinci jenerasyon temsilcisi Erwin Creed’le hafta içi Etiler’deki Elbet Steakhouse’da tanıştım. Erwin’e kendi markası dışında hangi kokuların favorisi olduğunu sordum. Hermes ve Issey Miyake ilk söylediği markalar oldu. Bu arada Erwin, Elbet’in et suşisine bayıldığını söyledi.

Bir de lokumuna...

Yazlık havadisler

◊ SERAFİNA BODRUM’DA

Bir İstanbullu marka daha bu yaz Bodrum’a geliyor: Serafina.

Gündoğan ile Türkbükü arasındaki Küçükbük’te açılacak olan Serafina hem plaj hem de restoran-bar olarak hizmet verecekmiş. Doğuş Çabakçor’un müzik direktörlüğünü üstlendiği mekan, akşamüstü parti konseptleriyle de hayli göz dolduracak gibi.



◊ ŞEMSA DENİZSEL MUTFAĞI MARVY’DE

Geçen yaz tanıştığımız İzmir Özdere’deki Club Marvy bu yaza yeniliklerle giriyor.

Hasan Usta’nın liderliğindeki Marvy’nin restoranının bir bölümüne bu yaz ünlü şef Şemsa Denizsel konuk oluyor.

Denizsel’in tamamen Ege mutfağına ayırdığı özgün yemeklerini tatmak, Marvy’yi gurme duraklardan biri haline getirebilir.

Öte yandan Marvy’ciler otelin bir kısmını tamamen yetişkinlere ayırmışlar, onlara özel ayrı resepsiyon girişi dahi yapmışlar. Bu da bir Türk otelinde ilk.

Bugün şehirde...

◊ Dün başlayan Sokak Festivali bugün de devam ediyor. Maçka Küçükçiftlik Parkı’ndaki festivalde gün cazla başlıyor, ilerleyen saatlerde Kolektif İstanbul, Sattas ve Kalben’le hareketleniyor.

◊ La Boom’un yazlığı Teras Emirgan bugün öğleden sonra kapılarını açıyor. İlk gün batımı için misafirlerini bekliyor.