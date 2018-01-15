Akademi’ye uzaklaştırma kararı mı çıkacak

Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu, Oscar komitesinin filmi yeterince izleyip değerlendirmeye almadığını düşünmüş ve konuyu yargıya taşıyacağını açıklamış!





Bu uğurda Amerika’nın en ünlü avukatlarından biriyle anlaşmış.

İyi de, bu davanın sonucunda ne olacak ben anlamadım.

Seda Sayan-Yeşim Salkım savaşında pek moda olduğu gibi uzaklaştırma kararı filan mı çıkacak?

Gerçekten ne umulduğunu anlamak mümkün değil.

Hani çocuklar kendi aralarında yarış yapar ve içlerinden biri yenilince şımarık bir şekilde ağlayıp “Anne!” diye mızmızlanmaya başlar ya.

Komiteye açılan dava da o hesap.

Oysa Ayla’nın neden yarış dışı kaldığını anlayabilmek için 19 yıldır Oscar’ı izleyen gazeteci Reha Erus’un cnnturk.com’da 9 Ocak’ta yayınlanan şu yazısına bakmak bile yeterli. İşte o yazıdan bir kuple:

“Akademinin jürisi çok titizdir, hatta lanettir. Kılı kırk yarar.

Filmleri izlemeden önce kendilerine ayrıntılı bilgi verilir.

Ayla’nın müzik telif hakları sorunu, gönderilen kopyada alıntı müzik bulunması başını ağrıttı adayımızın. Ünlü müzisyen Fahir Atakoğlu’nun hazırladığı film müziği yetişmeyince 2001 yapımı Pearl Harbor filminden alıntı yapıldı telif hakkı ödenmeden.

Bu son derece hatalı ve dürüstlük dışı bir gelişme olarak değerlendirildi.

Derken Frankfurt Festivali’nde gösterim dayatması ve son anda çekilme kararı...

Konunun geçtiği Güney Kore’de filmin vizyona girebilmesi için yapılan sert girişimlerin sonuçsuz kalması.

Bütün bunlar Akademi’nin sevmediği sorunlar.”

Hangisini tercih etmeli?

A- CEBİMDEKİ YABANCI B- MUTLUYDUK BELKİ BUGÜNE KADAR

İtalyan filmi Perfetti Sconosciuti’yi, bizdeki adıyla Muhteşem Yabancılar’ı yaz aylarında izlemiş ve hatta cazip ana teması nedeniyle uzun uzun yazmıştım.

Hatırlayın: Yakın arkadaş grubunun yemek sırasında cep telefonlarını masaya bırakma oyunu.

Ve cep telefonuna gelen tüm aramaları, mesajları masadaki herkese aynı anda sesli bir şekilde aktarma hali! Sonrası karmaşa ve tufan tabii!

İşte o yazıdan sonra Ferzan Özpetek müjdeyi vermişti.

Filmin Türkiye haklarını satın aldığını ve BKM ile birlikte yerli versiyonu çekeceklerini...

Çok geçmeden detaylar belli oldu ve film sonbaharda çekildi.

Cebimdeki Yabancı adı verilen, Serra Yılmaz tarafından yönetilen yerli versiyon şubatta gösterime giriyor.

Kadrosu da gayet iyi:

Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız...

Ama şimdilerde aynı filmin bir de tiyatro oyunu sahneleniyor.

TwoTwo Prodüksiyon tarafından sahnelenen oyunun adı Mutluyduk Belki Bugüne Kadar.

Ne yalan söylemeli, bu ismi daha çok sevdim!

Ama bildiğim kadarıyla BKM tarafı bu tiyatro oyunundan pek hoşnut değil.

“Filmin tüm hakları bizde” diyorlar.

Tiyatro tarafının da haklarını almadan bir oyun sahneleyeceğini düşünmüyorum.

Sonuçta bu “hak davası” nasıl sonuçlanır bilinmez.

Ama bırakın seyirci oyuna da gitsin filme de...

İki versiyonu da görsün.

Ki tiyatro seyircisiyle sinema seyircisi ne kadar çakışabilir ki?