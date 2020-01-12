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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Ajda neden bu kadar çok çalışıyor

12 Ocak 2020

Bir arkadaşım durup dururken sordu, “Ajda neden bu kadar çok çalışıyor?” diye.

“Ne bileyim” dedim, “Hem bize ne?” Sonra anladım. Ajda’nın yaşından dolayı böyle söylüyordu.

O yaşta artık bu kadar yoğun tempoda çalışmaya gerek olmadığını düşünüyordu. Tam da bunun üzerine okudum: Ajda 2019’un en çok kazanan ismi olmuş. Bir yıla 65 konser ve iki reklam filmi sığdırmış.

Dahası, eylül ayına kadar da konser takvimi doluymuş.

Ajda’nın daha çok para kazanmak için konserden konsere koşturduğunu düşünmüyorum.

Konserleri çalışmak olarak görmediğini de.

Onun hayattan zevk alma şekli bu.

Ve neden hâlâ belli bir yaşa gelince hayattan alınan zevklerin bitmesi gerektiğine dair kalıplar var?

Ajda bunları teker teker yıkan nadide bir örnek.

BAYDI

◊ Ne tesadüftür ki, tam da “Karakomik Filmler” serisinin ikincisi gösterime girmek üzereyken bizzat Cem Yılmaz’ın alevlendirdiği ‘Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya’ dedikodusu...
◊ Üç çeşit vasat meze, erken saatte oyun havası temalı meyhanelerin mantar gibi çoğalıyor oluşu...
◊ Mekanlardaki kadın gruplarının fazlalığından şikayet eden kadınlar...

Bir biyonik adam daha

Soner Arıca’nın son videosu “Bambaşka”ya YouTube koridorlarında rastlayınca şaşırdım.
Çünkü Arıca hâlâ 90’larda çıktığı gibi.
Tam bir biyonik adam.
Hakan Peker’in daha iyi bir versiyonu.
Çok çok iyi görünüyor klipte.
Ama şarkısı için aynı şeyi söyleyemiyorum:
Eurovision’a katılıyor olsaydık sadece oraya seçilebilirdi.

Dizi izlemeden önce ne yapıyorduk?

Hakikaten ne yapıyorduk?
Önceki gece eve gelir gelmez bir dizi arayışına girdiğimde fark ettim.
Neden her boş vaktimi dizi izleyerek dolduruyordum?
Sadece bu da değil.
Her sıkıldığımda dizi izlemeye sarıyorum. Bir noktadan sonra bu da bir bağımlılık.
Bu kadar dizi izlemeden önce nasıl oyalandığımı da hatırladım:
Hayal gücü!
Kendi hayalgücümü daha çok çalıştırıyormuşum.
Tavsiye ederim, dizilere biraz ara verip hayal gücünüze sarılın.
İyi geliyor.

Uber bize yurt dışında da yasak

Yılbaşında Paris’teyken fark ettim.
Uber çağırmak istedim ama sistem bir türlü açılmadı. Sonradan hatırladım:
Aralık ayının son haftasında Uber’e telefondan da erişimin engellendiğini.
O yüzden yurt dışına çıktığımızda artık Uber çağıramıyoruz!
Sadece Wi-Fi olan bir yerden Uber’e erişmek mümkün.
Yoksa geçmiş olsun, kullanamıyorsun aplikasyonu.
Ama dijital dünyada çareler tükenmez.
Uber’e alternatif bir aplikasyon vardı, hemen onu indirdim ve kullandım.
Biz de hâlâ erişime engel koyup duralım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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