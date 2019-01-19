Karne değil, çocuk önemli

Yarıyıl tatili geldi çattı, çocuklar tatil için heyecanlı; ama anne babalar karne notlarının peşinde! Veliler arasında adeta bir ‘yarışa’ dönüşen karne notları sahiden önemli mi? Yarıyıl tatilinde ne yapılmalı, çocuklarla nasıl konuşulmalı? Prof. Dr. Özgür Öner’e sorduk.
Karne notları düşük geldiyse ne yapacaklar?
Anne babalar duygusal tepkilerden uzak durmalı! Eğer karne notları düşük geldiyse bunun sebebini sorgulamalılar. Çünkü burada ‘sonuç’ değil ‘neden’ önemlidir. Çocuğun notlarının kötü gelmesinin kaynağına inilebilirse çözüm de kolayca ortaya çıkacaktır. Sorunu çocuk özelinde düşünmek ve anlamlandırmak gerek. Derslere yeteri kadar çalışmama, çalışma ortamının kötülüğü, okulun yetersizliği veya çocuğun odaklanma sorunları gibi sebeplere dikkat edilmeli. Bazen yapılması gereken sadece çocukla sınırlı değildir. Okulda veya öğretmende bir sorun varsa, ailenin uygun bir şekilde devreye girmesi ve sorunu çözmesi gerekir. Bazı çocuklar öğrenme sorunları, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, duygusal ve davranışsal sorunlar yüzünden başarısız olabilir. Bu sorunların erken tespiti, akademik başarı üzerine olumlu etkiler yapar. Özellikle küçük çocuklarda, işitme ve görme ile ilgili bir sorun olmadığından emin olmak da çok önemlidir.
Peki, ya eğer notlar yüksek geldiyse?
Kesinlikle abartısız bir şekilde karşılanmalı. Karnesi çok iyi diye onu hediyelere boğmak ve tebrik yağmuruna tutmak doğru değil. Karne zamanlarında en sık yapılan yanlışların başında, çocuğun okul başarısını arkadaşları veya kardeşleri ile kıyaslamak geliyor. Bu durum çocuğu ileri götürmez, aksine onun hevesini azaltır. Bu nedenle anne-babanın söyleyeceği her söz çocuğu yüreklendirmeli ve ikinci dönem çocukta, derslerini düzeltme isteği uyandıracak şekilde olmalıdır.
Yarıyıl tatilinde ödev verilmeli mi?
Ağır olmayan, eğlenceli ve çocukların sosyal yönlerini kuvvetlendirecek ödevler verilebilir. Örneğin tatilde ziyaret edebilecekleri bir yer hakkında kompozisyon yazmak gibi…
Anne babalara tatil için önerileriniz neler?
Tatilde çocuklarınızla kaliteli vakit geçirebileceğiniz, sevdikleri ve okul zamanı yapamadıkları şeyleri yapabilecekleri sosyal ortamlar ayarlayın. Arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle zaman geçirmek çocuklara çok iyi gelecektir. Ayrıca sinemaya tiyatroya gitmek, kitap okumak ve gezmek de tüm aileyi mutlu eder, birbirine yakınlaştırır ve yaşam enerjisi verir. Adı üstünde tatil, tatil gibi yaşanmalı.
SAÇKIRAN NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Özellikle ergenlik dönemi çocuklarında da strese bağlı olarak görülen saçkıran, psikolojik olarak çocuk ve gençleri olumsuz etkiliyor. Peki, ama ne yapılmalı? Dermatolog Güneş Ertürk ile ‘Çocuklarla Bir Ömür’ programında konuştuk.
HADİ GİDELİM
Denizli’de buluşalım
‘LC Waikiki Aile Buluşmaları’ devam ediyor. Dokuzuncu durağımız olan Denizli’de “Çocuğunuzla arkadaş değil, anne-baba olun” konusunu Psikolog Serap Duygulu ve Dünyayı Geziyorum Programı Sunucusu Özlem Tunca Esirgenç ile konuşacağız. Bekliyoruz.
Yer: Denizli-Merkezefendi Kültür Merkezi
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (444) 8 662
Kral Şakir sahnede
Çocukların çok sevdiği Kral Şakir, eğlenceli bir sahne gösterisiyle tatil çocuklarını bekliyor. Üstelik gösteri sonrasında herkese poster hediye edilecek.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 14.00/16.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 348 78 67
Robotlar sanat yapar mı?
Bu atölyede çocuklar sanatı yeni teknolojilerle deneyimleyecek.
Yer: İstanbul-İstanbul Modern
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 11.00/13.00/15.00
Fiyat: 150 TL
Tel: (0212) 334 73 41
Rengârenk kupalar
Bu etkinlikte çocuklar kupaların üzerine rengârenk resimler çizecek ve evlerine kendi tasarladıkları kupalarla dönecekler.
Yer: İstanbul-Akbank Sanat
Tarih: Bugün
Saat: 13.00
Fiyat: 15 TL
Tel: (0212) 252 35 00
Kırmızı burnun yolculuğu
Kırmızı burnunu kaybeden palyaço, onu ararken kendini bir anda tiyatro sahnesinde buluyor. Sonrası canlı müzik, dans, şaka ve eğlence…
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 14.00
Fiyat: 35 TL
Tel: (0216) 359 45 50
Pepee ile sevmek zamanı
Çocukların çok sevdiği Pepee, şarkılı müzikli danslı ve bol kahkahalı bir gösteriyle sahnede. Bu gösterinin konusu ise ‘Toprak Anamız Anadolu!’
Yer: İzmir-Atatürk Kültür Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 12.00/14.00
Fiyat: 35 TL
Tel: (0232) 489 67 80
Köpek olmak istemiyorum
Şimdiye dek hep kalabalık bir kümeste yaşayan horoz bir gün köpek kulübesi görür ve köpek olmak ister. Oyun, kendini sevmenin önemini anlatıyor.
Yer: Ankara-Tiyatro Tempo
Tarih: Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: 28 TL
Tel: (0312) 232 32 92
HAFTANIN FİLMİ
Çocukların merakla beklediği ‘Uçan Halı ve Kayıp Elmas’ dün gösterime girdi. Sihirli bir halı bulan Hodja’nın kayıp elmasın peşindeki maceralarını anlatan filmi çocuklar çok sevecek.
HAFTANIN KİTABI
Yakın zamanda yitirdiğimiz değerli yazar Refik Durbaş’ın “Zuzu ile Minnak” adlı öyküsünü çocuklar çok sevecek.
Yayınevi: Hep Kitap
Yazar: Refik Durbaş
Tür: Hikâye
Sayfa: 52
Fiyat: 14 TL
Karne değil, çocuk önemli
Yarıyıl tatili geldi çattı, çocuklar tatil için heyecanlı; ama anne babalar karne notlarının peşinde! Veliler arasında adeta bir ‘yarışa’ dönüşen karne notları sahiden önemli mi? Yarıyıl tatilinde ne yapılmalı, çocuklarla nasıl konuşulmalı? Prof. Dr. Özgür Öner’e sorduk.
Karne notları düşük geldiyse ne yapacaklar?
Anne babalar duygusal tepkilerden uzak durmalı! Eğer karne notları düşük geldiyse bunun sebebini sorgulamalılar. Çünkü burada ‘sonuç’ değil ‘neden’ önemlidir. Çocuğun notlarının kötü gelmesinin kaynağına inilebilirse çözüm de kolayca ortaya çıkacaktır. Sorunu çocuk özelinde düşünmek ve anlamlandırmak gerek. Derslere yeteri kadar çalışmama, çalışma ortamının kötülüğü, okulun yetersizliği veya çocuğun odaklanma sorunları gibi sebeplere dikkat edilmeli. Bazen yapılması gereken sadece çocukla sınırlı değildir. Okulda veya öğretmende bir sorun varsa, ailenin uygun bir şekilde devreye girmesi ve sorunu çözmesi gerekir. Bazı çocuklar öğrenme sorunları, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, duygusal ve davranışsal sorunlar yüzünden başarısız olabilir. Bu sorunların erken tespiti, akademik başarı üzerine olumlu etkiler yapar. Özellikle küçük çocuklarda, işitme ve görme ile ilgili bir sorun olmadığından emin olmak da çok önemlidir.
Peki, ya eğer notlar yüksek geldiyse?
Kesinlikle abartısız bir şekilde karşılanmalı. Karnesi çok iyi diye onu hediyelere boğmak ve tebrik yağmuruna tutmak doğru değil. Karne zamanlarında en sık yapılan yanlışların başında, çocuğun okul başarısını arkadaşları veya kardeşleri ile kıyaslamak geliyor. Bu durum çocuğu ileri götürmez, aksine onun hevesini azaltır. Bu nedenle anne-babanın söyleyeceği her söz çocuğu yüreklendirmeli ve ikinci dönem çocukta, derslerini düzeltme isteği uyandıracak şekilde olmalıdır.
Yarıyıl tatilinde ödev verilmeli mi?
Ağır olmayan, eğlenceli ve çocukların sosyal yönlerini kuvvetlendirecek ödevler verilebilir. Örneğin tatilde ziyaret edebilecekleri bir yer hakkında kompozisyon yazmak gibi…
Anne babalara tatil için önerileriniz neler?
Tatilde çocuklarınızla kaliteli vakit geçirebileceğiniz, sevdikleri ve okul zamanı yapamadıkları şeyleri yapabilecekleri sosyal ortamlar ayarlayın. Arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle zaman geçirmek çocuklara çok iyi gelecektir. Ayrıca sinemaya tiyatroya gitmek, kitap okumak ve gezmek de tüm aileyi mutlu eder, birbirine yakınlaştırır ve yaşam enerjisi verir. Adı üstünde tatil, tatil gibi yaşanmalı.
SAÇKIRAN NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Özellikle ergenlik dönemi çocuklarında da strese bağlı olarak görülen saçkıran, psikolojik olarak çocuk ve gençleri olumsuz etkiliyor. Peki, ama ne yapılmalı? Dermatolog Güneş Ertürk ile ‘Çocuklarla Bir Ömür’ programında konuştuk.
HADİ GİDELİM
Denizli’de buluşalım
‘LC Waikiki Aile Buluşmaları’ devam ediyor. Dokuzuncu durağımız olan Denizli’de “Çocuğunuzla arkadaş değil, anne-baba olun” konusunu Psikolog Serap Duygulu ve Dünyayı Geziyorum Programı Sunucusu Özlem Tunca Esirgenç ile konuşacağız. Bekliyoruz.
Yer: Denizli-Merkezefendi Kültür Merkezi
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (444) 8 662
Kral Şakir sahnede
Çocukların çok sevdiği Kral Şakir, eğlenceli bir sahne gösterisiyle tatil çocuklarını bekliyor. Üstelik gösteri sonrasında herkese poster hediye edilecek.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 14.00/16.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 348 78 67
Robotlar sanat yapar mı?
Bu atölyede çocuklar sanatı yeni teknolojilerle deneyimleyecek.
Yer: İstanbul-İstanbul Modern
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 11.00/13.00/15.00
Fiyat: 150 TL
Tel: (0212) 334 73 41
Rengârenk kupalar
Bu etkinlikte çocuklar kupaların üzerine rengârenk resimler çizecek ve evlerine kendi tasarladıkları kupalarla dönecekler.
Yer: İstanbul-Akbank Sanat
Tarih: Bugün
Saat: 13.00
Fiyat: 15 TL
Tel: (0212) 252 35 00
Kırmızı burnun yolculuğu
Kırmızı burnunu kaybeden palyaço, onu ararken kendini bir anda tiyatro sahnesinde buluyor. Sonrası canlı müzik, dans, şaka ve eğlence…
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 14.00
Fiyat: 35 TL
Tel: (0216) 359 45 50
Pepee ile sevmek zamanı
Çocukların çok sevdiği Pepee, şarkılı müzikli danslı ve bol kahkahalı bir gösteriyle sahnede. Bu gösterinin konusu ise ‘Toprak Anamız Anadolu!’
Yer: İzmir-Atatürk Kültür Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 12.00/14.00
Fiyat: 35 TL
Tel: (0232) 489 67 80
Köpek olmak istemiyorum
Şimdiye dek hep kalabalık bir kümeste yaşayan horoz bir gün köpek kulübesi görür ve köpek olmak ister. Oyun, kendini sevmenin önemini anlatıyor.
Yer: Ankara-Tiyatro Tempo
Tarih: Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: 28 TL
Tel: (0312) 232 32 92
HAFTANIN FİLMİ
Çocukların merakla beklediği ‘Uçan Halı ve Kayıp Elmas’ dün gösterime girdi. Sihirli bir halı bulan Hodja’nın kayıp elmasın peşindeki maceralarını anlatan filmi çocuklar çok sevecek.
HAFTANIN KİTABI
Yakın zamanda yitirdiğimiz değerli yazar Refik Durbaş’ın “Zuzu ile Minnak” adlı öyküsünü çocuklar çok sevecek.
Yayınevi: Hep Kitap
Yazar: Refik Durbaş
Tür: Hikâye
Sayfa: 52
Fiyat: 14 TL