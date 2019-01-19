Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ömür Kurt>Karne değil, çocuk önemli
"Ömür Kurt" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ömür Kurt" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Karne değil, çocuk önemli

19 Ocak 2019

Yarıyıl tatili geldi çattı, çocuklar tatil için heyecanlı; ama anne babalar karne notlarının peşinde! Veliler arasında adeta bir ‘yarışa’ dönüşen karne notları sahiden önemli mi? Yarıyıl tatilinde ne yapılmalı, çocuklarla nasıl konuşulmalı? Prof. Dr. Özgür Öner’e sorduk.

 

Karne notları düşük geldiyse ne yapacaklar?

Anne babalar duygusal tepkilerden uzak durmalı! Eğer karne notları düşük geldiyse bunun sebebini sorgulamalılar. Çünkü burada ‘sonuç’ değil ‘neden’ önemlidir. Çocuğun notlarının kötü gelmesinin kaynağına inilebilirse çözüm de kolayca ortaya çıkacaktır. Sorunu çocuk özelinde düşünmek ve anlamlandırmak gerek. Derslere yeteri kadar çalışmama, çalışma ortamının kötülüğü, okulun yetersizliği veya çocuğun odaklanma sorunları gibi sebeplere dikkat edilmeli. Bazen yapılması gereken sadece çocukla sınırlı değildir. Okulda veya öğretmende bir sorun varsa, ailenin uygun bir şekilde devreye girmesi ve sorunu çözmesi gerekir. Bazı çocuklar öğrenme sorunları, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, duygusal ve davranışsal sorunlar yüzünden başarısız olabilir. Bu sorunların erken tespiti, akademik başarı üzerine olumlu etkiler yapar. Özellikle küçük çocuklarda, işitme ve görme ile ilgili bir sorun olmadığından emin olmak da çok önemlidir.

Karne değil, çocuk önemli

Peki, ya eğer notlar yüksek geldiyse?

Kesinlikle abartısız bir şekilde karşılanmalı. Karnesi çok iyi diye onu hediyelere boğmak ve tebrik yağmuruna tutmak doğru değil. Karne zamanlarında en sık yapılan yanlışların başında, çocuğun okul başarısını arkadaşları veya kardeşleri ile kıyaslamak geliyor. Bu durum çocuğu ileri götürmez, aksine onun hevesini azaltır. Bu nedenle anne-babanın söyleyeceği her söz çocuğu yüreklendirmeli ve ikinci dönem çocukta, derslerini düzeltme isteği uyandıracak şekilde olmalıdır.

Yarıyıl tatilinde ödev verilmeli mi?

Ağır olmayan, eğlenceli ve çocukların sosyal yönlerini kuvvetlendirecek ödevler verilebilir. Örneğin tatilde ziyaret edebilecekleri bir yer hakkında kompozisyon yazmak gibi…

Karne değil, çocuk önemli

Anne babalara tatil için önerileriniz neler?

Tatilde çocuklarınızla kaliteli vakit geçirebileceğiniz, sevdikleri ve okul zamanı yapamadıkları şeyleri yapabilecekleri sosyal ortamlar ayarlayın. Arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle zaman geçirmek çocuklara çok iyi gelecektir. Ayrıca sinemaya tiyatroya gitmek, kitap okumak ve gezmek de tüm aileyi mutlu eder, birbirine yakınlaştırır ve yaşam enerjisi verir. Adı üstünde tatil, tatil gibi yaşanmalı.

SAÇKIRAN NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Özellikle ergenlik dönemi çocuklarında da strese bağlı olarak görülen saçkıran, psikolojik olarak çocuk ve gençleri olumsuz etkiliyor. Peki, ama ne yapılmalı? Dermatolog Güneş Ertürk ile ‘Çocuklarla Bir Ömür’ programında konuştuk.

HADİ GİDELİM

Denizli’de buluşalım

‘LC Waikiki Aile Buluşmaları’ devam ediyor. Dokuzuncu durağımız olan Denizli’de “Çocuğunuzla arkadaş değil, anne-baba olun” konusunu Psikolog Serap Duygulu ve Dünyayı Geziyorum Programı Sunucusu Özlem Tunca Esirgenç ile konuşacağız. Bekliyoruz.

Karne değil, çocuk önemli

Yer: Denizli-Merkezefendi Kültür Merkezi

Tarih: Bugün

Saat: 14.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (444) 8 662 

Kral Şakir sahnede

Çocukların çok sevdiği Kral Şakir, eğlenceli bir sahne gösterisiyle tatil çocuklarını bekliyor. Üstelik gösteri sonrasında herkese poster hediye edilecek.

Karne değil, çocuk önemliYer: İstanbul-Trump Towers

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 14.00/16.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 348 78 67

Robotlar sanat yapar mı?

Bu atölyede çocuklar sanatı yeni teknolojilerle deneyimleyecek.

Karne değil, çocuk önemli

Yer: İstanbul-İstanbul Modern

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 11.00/13.00/15.00

Fiyat: 150 TL

Tel: (0212) 334 73 41

Rengârenk kupalar

Bu etkinlikte çocuklar kupaların üzerine rengârenk resimler çizecek ve evlerine kendi tasarladıkları kupalarla dönecekler.

Karne değil, çocuk önemli

Yer: İstanbul-Akbank Sanat

Tarih: Bugün

Saat: 13.00

Fiyat: 15 TL

Tel: (0212) 252 35 00

Kırmızı burnun yolculuğu

Kırmızı burnunu kaybeden palyaço, onu ararken kendini bir anda tiyatro sahnesinde buluyor. Sonrası canlı müzik, dans, şaka ve eğlence…

Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi

Tarih: Yarın

Saat: 14.00

Fiyat: 35 TL

Tel: (0216) 359 45 50

Pepee ile sevmek zamanı

Çocukların çok sevdiği Pepee, şarkılı müzikli danslı ve bol kahkahalı bir gösteriyle sahnede. Bu gösterinin konusu ise ‘Toprak Anamız Anadolu!’

Karne değil, çocuk önemli

Yer: İzmir-Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: Yarın

Saat: 12.00/14.00

Fiyat: 35 TL

Tel: (0232) 489 67 80

Köpek olmak istemiyorum

Şimdiye dek hep kalabalık bir kümeste yaşayan horoz bir gün köpek kulübesi görür ve köpek olmak ister. Oyun, kendini sevmenin önemini anlatıyor.

Karne değil, çocuk önemli

Yer: Ankara-Tiyatro Tempo

Tarih: Yarın

Saat: 13.00

Fiyat: 28 TL

Tel: (0312) 232 32 92

HAFTANIN FİLMİ

Çocukların merakla beklediği ‘Uçan Halı ve Kayıp Elmas’ dün gösterime girdi. Sihirli bir halı bulan Hodja’nın kayıp elmasın peşindeki maceralarını anlatan filmi çocuklar çok sevecek. 

Karne değil, çocuk önemli

HAFTANIN KİTABI

Yakın zamanda yitirdiğimiz değerli yazar Refik Durbaş’ın “Zuzu ile Minnak” adlı öyküsünü çocuklar çok sevecek.

Karne değil, çocuk önemli

Yayınevi: Hep Kitap

Yazar: Refik Durbaş

Tür: Hikâye

Sayfa:  52

Fiyat: 14 TL

 

 

 

X
﻿
Ömür Kurt Ömür KurtTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.