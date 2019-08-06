Ölmek mi telef olmak mı?

Haber dilinden “telef oldu” kelimesini çıkarılım önerisini getirildiğinde, bir hayvan sele kapıldıysa “selde boğuldu”, yandıysa “yanarak öldü” dediğinde ne kadar sevinmiştim.
Ama bakıyorum da “telef” kelimesi hâlâ kullanılmaya devam ediyor.
İnsan için
söylense hakaret sayılan bu kelime hayvana layık görülüyor demek ki.
“Her canlı ölümü tadacak” derken farklı ölümlerden bahsedildiğini hiç sanmıyorum.
Peki biz bu ayrımcılığı neden yapıyoruz?
Biz bu üstten bakan tavırla aslında insanlığı telef ediyoruz.
Rap’çi Cardi B Trump’a karşı
Amerika, toplu katliam niteliğindeki saldırılarla sarsılırken ünlü yıldızlar da konuya duyarsız kalmıyor, sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapıyor.
Bunlar arasında en çok ilgimi çeken Grammy ödüllü kadın rap’çi Cardi B’nin paylaşımı oldu.
Teksas’ta Latin Amerikalıların yaşadığı bir bölgedeki alışveriş merkezine girip, içeridekileri tüfekle tarayan ve 20 kişiyi öldüren Patrick Crusius’un fotoğrafını yayınlayarak altına şöyle yazdı:
“Göçmen değil. Müslüman değil, IŞİD değil. Twitter hesaplarında Trump’a hayran olduğunu yazan, Amerika’da doğmuş büyümüş beyaz bir terörist...”
3 milyon beğeni alan bu paylaşıma 50 binin üzerinde yorum vardı en son baktığımda.
En çok da şu yoruma rastladım:
“Ona asla terörist demeyecekler, kayıtlara akli dengesi yerinde olmayan bir genç olarak geçecek.”
Kurbana eziyete para cezası
Bilen bilir, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beni bir korku ve endişe alır hep.
Büyük illere getirilen kurbanlıkların kamyonlarda günlerce kötü koşullarda taşınmasından tutun da hayvanların ehil olmayan ellerde kesilirken acı çekecek olmasına kadar her şeyi düşünür, kahrolurum.
İşte bu konularda devlet yetkililerine, polise ve jandarmaya çok iş düşüyor.
Karayolları denetimleri bu hafta özellikle artmalı, hayvanların sıcakta, havasız ortamlarda, aç ve susuz taşınmaması için denetim ve ceza şart.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın “kurbana eziyet edene ağır para cezası” yaptırımını da mümkün olduğunca duyurmak gerek.
Ceza alma korkusu vicdanın önüne geçiyor çünkü çoğu zaman.
Burada biz sivillere düşen görev de kurbanlıkları kötü koşullarda barındıranları ve eziyet edenleri hemen en yakın yerel yönetim, polis, jandarma ve bakanlık birimlerine şikayet etmek.
Manşetlerde hayvana eziyet haberlerinin olmadığı bir bayram olması dileğiyle.
Unutulmaz bir film repliği
“Öldürme yetkisine sahip olup da öldürmüyorsan güçlüsündür...”
(Schindler’in Listesi - Schindler’s List)
Ölmek mi telef olmak mı?
Haber dilinden “telef oldu” kelimesini çıkarılım önerisini getirildiğinde, bir hayvan sele kapıldıysa “selde boğuldu”, yandıysa “yanarak öldü” dediğinde ne kadar sevinmiştim.
Ama bakıyorum da “telef” kelimesi hâlâ kullanılmaya devam ediyor.
İnsan için
söylense hakaret sayılan bu kelime hayvana layık görülüyor demek ki.
“Her canlı ölümü tadacak” derken farklı ölümlerden bahsedildiğini hiç sanmıyorum.
Peki biz bu ayrımcılığı neden yapıyoruz?
Biz bu üstten bakan tavırla aslında insanlığı telef ediyoruz.
Rap’çi Cardi B Trump’a karşı
Amerika, toplu katliam niteliğindeki saldırılarla sarsılırken ünlü yıldızlar da konuya duyarsız kalmıyor, sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapıyor.
Bunlar arasında en çok ilgimi çeken Grammy ödüllü kadın rap’çi Cardi B’nin paylaşımı oldu.
Teksas’ta Latin Amerikalıların yaşadığı bir bölgedeki alışveriş merkezine girip, içeridekileri tüfekle tarayan ve 20 kişiyi öldüren Patrick Crusius’un fotoğrafını yayınlayarak altına şöyle yazdı:
“Göçmen değil. Müslüman değil, IŞİD değil. Twitter hesaplarında Trump’a hayran olduğunu yazan, Amerika’da doğmuş büyümüş beyaz bir terörist...”
3 milyon beğeni alan bu paylaşıma 50 binin üzerinde yorum vardı en son baktığımda.
En çok da şu yoruma rastladım:
“Ona asla terörist demeyecekler, kayıtlara akli dengesi yerinde olmayan bir genç olarak geçecek.”
Kurbana eziyete para cezası
Bilen bilir, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beni bir korku ve endişe alır hep.
Büyük illere getirilen kurbanlıkların kamyonlarda günlerce kötü koşullarda taşınmasından tutun da hayvanların ehil olmayan ellerde kesilirken acı çekecek olmasına kadar her şeyi düşünür, kahrolurum.
İşte bu konularda devlet yetkililerine, polise ve jandarmaya çok iş düşüyor.
Karayolları denetimleri bu hafta özellikle artmalı, hayvanların sıcakta, havasız ortamlarda, aç ve susuz taşınmaması için denetim ve ceza şart.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın “kurbana eziyet edene ağır para cezası” yaptırımını da mümkün olduğunca duyurmak gerek.
Ceza alma korkusu vicdanın önüne geçiyor çünkü çoğu zaman.
Burada biz sivillere düşen görev de kurbanlıkları kötü koşullarda barındıranları ve eziyet edenleri hemen en yakın yerel yönetim, polis, jandarma ve bakanlık birimlerine şikayet etmek.
Manşetlerde hayvana eziyet haberlerinin olmadığı bir bayram olması dileğiyle.
Unutulmaz bir film repliği
“Öldürme yetkisine sahip olup da öldürmüyorsan güçlüsündür...”
(Schindler’in Listesi - Schindler’s List)