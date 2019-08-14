Emre Altuğ: Rüyamda çocuk gördüm,evlendim!

Yıllar geçse de yaş almayan, hatta sanki Benjamin Button misali gençleşen adam Emre Altuğ. Enerjisini “hayatımın aşkı” dediği çocuklarından ve işinden aldığını söylüyor. Bir koltukta çok karpuzu var; yarışma programı sunuyor, tiyatro sahnesinden inmiyor, müzikte 20’nci yılında ve yeni single ile konserlere başlamak üzere. Şu sıralar vizyonda olan “Geniş Aile 3”te işin oyunculuk tarafında. Emre ile artık yerlisi gibi hissettiği Çeşme’de buluştuk. Aşksız geçen günlerini de konuştuk, rap furyasını da. Yıllar önce ilk rap yapan popçunun Emre Altuğ olduğunu da öğrenmiş oldum böylece.
Çeşme’de hava mis gibi bugün, sen nasılsın?
- Çok iyiyim. Bu senem çok iyi, çok yoğun geçti. Ama dört senedir bunun için hazırlanıyorum. Biraz da boşlamıştım çocuklar olduktan sonra onlarla vakit geçirmek için. Buradaki işletme de çok vaktimi aldı tabii.
Ne oldu orası? Devrettiğini duydum...
- Evet, bıraktım. Bu sene Çeşme hayatımız turist olarak devam ediyor. Gerçi herkes beni hâlâ esnaf olarak kabul ediyor.
Sen seviyorsun ama her haliyle Çeşme’yi. Esnaf olarak da turist olarak da...
- Çok seviyorum. Zaten 29 senelik Çeşmeliyim.
Peki en çok nesini seviyorsun?
- Havasını çok seviyorum, hiçbir gün ben burada “ayy çok sıcak” dediğimi hatırlamıyorum. Rutubeti sevmiyorum, rüzgarı seviyorum. Alaçatı sörf merkezi zaten.
Fotoğraflar: Deniz BOY
GECELERİ TERASTA UYUYORUM
Sörf yapıyor musun?
- Yok yapmıyorum ama wakeboard yapıyorum. Gecede, terasta yatıyorum.
Sivrisinekler...
- Valla cibinlik koyuyoruz. Benim için tam yazlık keyfidir o. Televizyon içeride duracak böyle bangır bangır.
Doğayla iç içe olmayı seviyor musun?
- Bahçeli evde büyüdüm ve ondan sonra da bahçeli evlerde yaşadım. Ayağımı attığım an bahçede olmayı seviyorum.
20. YILIMI HARBİYE’DE
KUTLAMA PLANIM VAR
Neden bu yıl sahnelerde göremedik seni?
- Sıfır bir şarkı çıkarmadım.
Herkesin ezbere bildiği o kadar şarkın varken ve sahnen bu kadar iyiyken, yeni bir şeyi beklemene gerek yok. Seni sahnede izlemeyi çok seven biri olarak konserin olsa da gelsek diyorum...
- Evet ama ben bir de filme girdim temmuz ortasında. Her işi yarım yamalak yapmaktansa belli dönemler tek bir şeye odaklanmayı tercih ediyorum.
Yeni şarkı ne zaman geliyor?
- İnşallah eylül, ekim gibi.
Harbiye Açıkhava’da neden yoksun bu yıl?
- Kimse çağırmadı. Gerçi müzikte 20’nci yılım olduğu için bu yıl bir şey yapmayı düşünüyorum. Daha önce çalıştığım insanları sahneye davet ettiğim bir konser planım var.
Kimler olacak?
- Şimdi isim verirsem mecbur hissederler kendilerini. Bir ikisiyle konuştum ve okey aldım gerçi. Levent Yüksel, Sertab Erener, Sezen Aksu, Sıla, olursa Leman Sam, Şevval Sam, Nilüfer... Hepsine gidiyorum teker teker. Hayatıma dokunmuş insanlarla birer şarkı söylemek istiyorum 20’nci yılımda.
“Azizname” nasıl gidiyor?.
- “Azizname” biliyorsun Aziz Nesin’in taşlamalarından oluşan bir oyun. 50 yıl evvel yazılmış ama hâlâ geçerliliğini koruyor. Böylesine efsane bir oyun gelince itiraz edemedim. Yalnız bu sene çok yoğun bir “Güldür Güldür” turnesi ve çekimleri var, hatta Avrupa turnesi olacak. Dolayısıyla “Azizname”de biraz az olacağım. Tümüyle bırakmak istemiyorum.
KOŞTURMAKTAN YORULMAM
DURUNCA SIKILIYORUM
Bu tempo seni yormuyor mu?
- Yorulmuyorum, durduğum zaman evde sıkılıyorum zaten.
Bildiğim kadarıyla amcan Altuğ eczanelerinin sahibi. Vitamin takviyesi almıyor musun oradan?
- Veriyor da almıyorum ben. Yan tarafta parfümeri de var, oradan da kremler veriyorlar mesela, onu da kullanmıyorum.
E bu kadar genç kalmanın sırrı ne o zaman? Krem yok, vitamin yok! Botoks falan var mı?
- Valla hiçbir şey yapmıyorum. Bak yüzüme, tüm mimikler tamam.
O zaman genetik...
- Babam mesela, yaşıtının yanına geldiği zaman kardeşi gibi durur. Annem de rahmetli genç gösterirdi. Biraz genetik miras gibi.
Kilonu da iyi koruyorsun...
- Evet kolay kilo veriyorum aslında ama alınca da ince kemikli olduğum için hemen belli oluyor. Dikkat ediyorum mecburen.
Klasik soruya gelelim; tiyatro mu, sinema mı, şarkıcılık mı?
- Oyunculukta sinema, ama müziğin yeri bambaşka, hiçbir şeye değişmeyeceğim bir durum. Şarkı söylerken başka biri oluyorum. Geçen İş Sanat’ta çok güzel bir konser yaptık Sinema Senfoni ile, müthiş bir konserdi. En sonunda gözlerimden yaş geldi, o kadar yani.
O coşkunun yeri başka oluyor.
- Millet çığlık çığlığa ayakta olunca çok duygulanıyorsun. Gece yarısından sonra sahneye çıkmayı sevmiyorum ama.
“Bilgisayar ve sosyal medyadan uzak yaşıyorum” demişsin, öyle misin hâlâ?
- Çok geç girdim hepsine, nedense bünyem çok kabul etmiyor yani.
Twitter, Instagram, Facebook? Hangisi favorin?
- Instagram’ı seviyorum ama devamlı bakan bir adam da değilim.
KADINLAR GİBİ RÜYAMDA
ÇOCUĞUMU GÖRDÜM
◊Ne şahane bir baba oldun sen...
- Çok seviyorum babalığı. Bana “baba” dedikleri zaman başka hissediyorum. Hayatımın en büyük aşkları onlar.
Çocuk sevgin hep var mıydı yoksa baba olduktan sonra mı ağır basmaya başladı?
- Ben oldum olası çocuk severim. Kadınlar gibi rüyamda çocuğumu gördüm. Bebeğimi hoplatıyordum. Genelde kadınlar görür bunu. Ondan sonra zaten evlenip çocuk sahibi oldum. Allah bana hakikaten hayalimin çok ötesinde çocuklar verdi.
Sinema filmine geleyim. “Geniş Aile”de bir psikopatı canlandırıyorsun...
- Abartılı bir sosyopat aslında, ilaç kullanan kötü bir adam. Annesinin bile yemek masasında tedirgin olduğu bir adam. Zeynep’e takmış kafayı, takıntılı da biri yani.
Yayınlandığı dönemde “Geniş Aile”yi izler miydin?
- Diziyi görmüştüm, ama filmini izlememiştim.
Keyif aldın mı rolünden?
- Çook. Böyle psikopat adamı canlandırayım bayılıyorum. Ters köşe rolleri daha çok seviyorum sinemada.
BAŞARI SEKSAPELi ARTIRIR
Bir röportajında “Utangacım” demişsin. Bu, yaptığın işlere tezat bir durum değil mi?
- Yoo. Sahnede tek başınaysam problem yok ki. İkili ilişkiler konusunda utangacım.
Geçen hafta magazin konseyinin gündemindeydi sanatçının flörtözlük çıtası...
- Sanatçıdan kastın sahnedekiyse, o ışıklardan her zaman herkesi görmüyorsun zaten. Ama sahnede bir duruşun olmalı. Bir de başarı seksapeli artırır.
Evlilik, kaçıncı yılında aşkı öldürüyor?
- Bizim 7’de oldu.
Sizinki “Seven Years Itch” fillmindeki gibi olmuş demek...
- Elimizden gelen çabayı gösterdik. Çok saygılı bir evlilikti, bir kere bile ses yükseltilmedi evde.
Bunu nasıl başardınız?
- Çocuklar mutlu bir ortamda büyüdüler. Boşanmış olsak da çocuklara endeksli yaşıyoruz.
Arkadaşlığınız devam ediyor mu Çağla (Şıkel) ile?
- E tabii yakın bir arkadaşlık değil. Ama çocuklarla ilgili 2 günde bir konuşmak durumundasın. Olan bitenle ilgili öbür tarafa bilgi vereceksin. Yoksa çocuklar parmağında oynatırlar seni. “Ama annem izin veriyor”a girdi mi iş ve senin o iznin gerçekten verilip verilmediğiyle ilgili bir bilgin yoksa, bittin demektir.
iLiŞKi iSTEMiYORUM
“Aşk hayatım yok” dedin, aşksız yaşanıyor mu?
- Yaşanıyor tabii. İlişki istemiyorum...
Gerçekten istemiyor musun?
- Evet istemiyorum. İşe kanalize oldum. Şu anda biriyle bir şey yaşamaya kalksam, karşımdaki arıza çıkarır. Ki yerinde olsam ben de çıkarırım. Çünkü bu tempoda çok kolay iş değil o.
Birine âşık olduğunda belki değişir her şey?
- Onu bilemem işte...
Tekrar çocuk sahibi olmak ister misin?
- Düşünmüyorum ama büyük de konuşmamak lazım.
Çağla yeniden evlenmek isterse ne dersin?
- Ben karışmam ona...
iLK RAP’i BEN YAPMIŞTIM
Gündemden düşmeyen rap muhabbetine geleceğim... Rap’le aran nasıl?
- Çok seviyorum. Eypio’yu çok beğeniyorum. Ceza inanılmaz yetenekli geliyor. Bu arada ilk rap’i yapan benim. “Dudak Dudağa” albümümde “Aman” diye bir şarkım var, hatta Kayahan abinin introsu ile girer.
Pop müzik biter mi dersin?
- Hayır. Zamanında arabesk furyası da olmuştu. Ama Demet Akalın, Hande Yener, Tarkan, Kenan Doğulu gibi isimler kendi müziklerinden ödün vermedi, “madem arabesk furya var dur ben de arabesk yapayım” demedi mesela.
Ama şimdi rap yapmaya çalışan bir sürü isim var...
- Yapabilirler. Ben ikili işleri çok seviyorum; mesela popçuyla rap’çinin. Farklı tarzlarda iki sevilen sanatçıyı sahnede görmeyi çok seviyorum, benim bile tüylerim diken oluyor.
Sen düşünür müsün böyle bir çalışma?
- Çok saygı duyduğum isimler var, yapılabilir yani.
REYNMEN’i DiNLEMEDiM
Deli rakamlara ulaşan YouTube izlenmelerine ne diyorsun?
- Biz Doğukan’la (Manço) “Zalim Sultan”ı yaptık. Sahte tıklanma olayına izin vermeyeceğiz diye karar aldık. Hilesiz hurdasız 40 milyonu bulduk. Bakıyorum bizimkilerin 400 milyonluk tıklanmalarına. Gipsy Kings 82 milyon, o 400 milyon, çok da mantıklı gelmiyor.
Reynmen’in “Ela”sını dinledin mi?
- Hayır dinlemedim. O çocuğun kim olduğunu bilmiyordum. Bizim Erbakan Malkoç var, VIP Desing diye bir araba işi yapar. Geçenlerde bir Mercedes’in içini parçalıyorlardı, bu nasıl bir zenginlikse. Reklam mıydı, içini parçalayıp tekrar mı yaptırıyordu çok anlayamadım ama eğer öyleyse ben de rap müziğe başlayacağım! Şaka tabii.
Emre Altuğ: Rüyamda çocuk gördüm,evlendim!
Yıllar geçse de yaş almayan, hatta sanki Benjamin Button misali gençleşen adam Emre Altuğ. Enerjisini “hayatımın aşkı” dediği çocuklarından ve işinden aldığını söylüyor. Bir koltukta çok karpuzu var; yarışma programı sunuyor, tiyatro sahnesinden inmiyor, müzikte 20’nci yılında ve yeni single ile konserlere başlamak üzere. Şu sıralar vizyonda olan “Geniş Aile 3”te işin oyunculuk tarafında. Emre ile artık yerlisi gibi hissettiği Çeşme’de buluştuk. Aşksız geçen günlerini de konuştuk, rap furyasını da. Yıllar önce ilk rap yapan popçunun Emre Altuğ olduğunu da öğrenmiş oldum böylece.
Çeşme’de hava mis gibi bugün, sen nasılsın?
- Çok iyiyim. Bu senem çok iyi, çok yoğun geçti. Ama dört senedir bunun için hazırlanıyorum. Biraz da boşlamıştım çocuklar olduktan sonra onlarla vakit geçirmek için. Buradaki işletme de çok vaktimi aldı tabii.
Ne oldu orası? Devrettiğini duydum...
- Evet, bıraktım. Bu sene Çeşme hayatımız turist olarak devam ediyor. Gerçi herkes beni hâlâ esnaf olarak kabul ediyor.
Sen seviyorsun ama her haliyle Çeşme’yi. Esnaf olarak da turist olarak da...
- Çok seviyorum. Zaten 29 senelik Çeşmeliyim.
Peki en çok nesini seviyorsun?
- Havasını çok seviyorum, hiçbir gün ben burada “ayy çok sıcak” dediğimi hatırlamıyorum. Rutubeti sevmiyorum, rüzgarı seviyorum. Alaçatı sörf merkezi zaten.
Fotoğraflar: Deniz BOY
GECELERİ TERASTA UYUYORUM
Sörf yapıyor musun?
- Yok yapmıyorum ama wakeboard yapıyorum. Gecede, terasta yatıyorum.
Sivrisinekler...
- Valla cibinlik koyuyoruz. Benim için tam yazlık keyfidir o. Televizyon içeride duracak böyle bangır bangır.
Doğayla iç içe olmayı seviyor musun?
- Bahçeli evde büyüdüm ve ondan sonra da bahçeli evlerde yaşadım. Ayağımı attığım an bahçede olmayı seviyorum.
20. YILIMI HARBİYE’DE
KUTLAMA PLANIM VAR
Neden bu yıl sahnelerde göremedik seni?
- Sıfır bir şarkı çıkarmadım.
Herkesin ezbere bildiği o kadar şarkın varken ve sahnen bu kadar iyiyken, yeni bir şeyi beklemene gerek yok. Seni sahnede izlemeyi çok seven biri olarak konserin olsa da gelsek diyorum...
- Evet ama ben bir de filme girdim temmuz ortasında. Her işi yarım yamalak yapmaktansa belli dönemler tek bir şeye odaklanmayı tercih ediyorum.
Yeni şarkı ne zaman geliyor?
- İnşallah eylül, ekim gibi.
Harbiye Açıkhava’da neden yoksun bu yıl?
- Kimse çağırmadı. Gerçi müzikte 20’nci yılım olduğu için bu yıl bir şey yapmayı düşünüyorum. Daha önce çalıştığım insanları sahneye davet ettiğim bir konser planım var.
Kimler olacak?
- Şimdi isim verirsem mecbur hissederler kendilerini. Bir ikisiyle konuştum ve okey aldım gerçi. Levent Yüksel, Sertab Erener, Sezen Aksu, Sıla, olursa Leman Sam, Şevval Sam, Nilüfer... Hepsine gidiyorum teker teker. Hayatıma dokunmuş insanlarla birer şarkı söylemek istiyorum 20’nci yılımda.
“Azizname” nasıl gidiyor?.
- “Azizname” biliyorsun Aziz Nesin’in taşlamalarından oluşan bir oyun. 50 yıl evvel yazılmış ama hâlâ geçerliliğini koruyor. Böylesine efsane bir oyun gelince itiraz edemedim. Yalnız bu sene çok yoğun bir “Güldür Güldür” turnesi ve çekimleri var, hatta Avrupa turnesi olacak. Dolayısıyla “Azizname”de biraz az olacağım. Tümüyle bırakmak istemiyorum.
KOŞTURMAKTAN YORULMAM
DURUNCA SIKILIYORUM
Bu tempo seni yormuyor mu?
- Yorulmuyorum, durduğum zaman evde sıkılıyorum zaten.
Bildiğim kadarıyla amcan Altuğ eczanelerinin sahibi. Vitamin takviyesi almıyor musun oradan?
- Veriyor da almıyorum ben. Yan tarafta parfümeri de var, oradan da kremler veriyorlar mesela, onu da kullanmıyorum.
E bu kadar genç kalmanın sırrı ne o zaman? Krem yok, vitamin yok! Botoks falan var mı?
- Valla hiçbir şey yapmıyorum. Bak yüzüme, tüm mimikler tamam.
O zaman genetik...
- Babam mesela, yaşıtının yanına geldiği zaman kardeşi gibi durur. Annem de rahmetli genç gösterirdi. Biraz genetik miras gibi.
Kilonu da iyi koruyorsun...
- Evet kolay kilo veriyorum aslında ama alınca da ince kemikli olduğum için hemen belli oluyor. Dikkat ediyorum mecburen.
Klasik soruya gelelim; tiyatro mu, sinema mı, şarkıcılık mı?
- Oyunculukta sinema, ama müziğin yeri bambaşka, hiçbir şeye değişmeyeceğim bir durum. Şarkı söylerken başka biri oluyorum. Geçen İş Sanat’ta çok güzel bir konser yaptık Sinema Senfoni ile, müthiş bir konserdi. En sonunda gözlerimden yaş geldi, o kadar yani.
O coşkunun yeri başka oluyor.
- Millet çığlık çığlığa ayakta olunca çok duygulanıyorsun. Gece yarısından sonra sahneye çıkmayı sevmiyorum ama.
“Bilgisayar ve sosyal medyadan uzak yaşıyorum” demişsin, öyle misin hâlâ?
- Çok geç girdim hepsine, nedense bünyem çok kabul etmiyor yani.
Twitter, Instagram, Facebook? Hangisi favorin?
- Instagram’ı seviyorum ama devamlı bakan bir adam da değilim.
KADINLAR GİBİ RÜYAMDA
ÇOCUĞUMU GÖRDÜM
◊Ne şahane bir baba oldun sen...
- Çok seviyorum babalığı. Bana “baba” dedikleri zaman başka hissediyorum. Hayatımın en büyük aşkları onlar.
Çocuk sevgin hep var mıydı yoksa baba olduktan sonra mı ağır basmaya başladı?
- Ben oldum olası çocuk severim. Kadınlar gibi rüyamda çocuğumu gördüm. Bebeğimi hoplatıyordum. Genelde kadınlar görür bunu. Ondan sonra zaten evlenip çocuk sahibi oldum. Allah bana hakikaten hayalimin çok ötesinde çocuklar verdi.
Sinema filmine geleyim. “Geniş Aile”de bir psikopatı canlandırıyorsun...
- Abartılı bir sosyopat aslında, ilaç kullanan kötü bir adam. Annesinin bile yemek masasında tedirgin olduğu bir adam. Zeynep’e takmış kafayı, takıntılı da biri yani.
Yayınlandığı dönemde “Geniş Aile”yi izler miydin?
- Diziyi görmüştüm, ama filmini izlememiştim.
Keyif aldın mı rolünden?
- Çook. Böyle psikopat adamı canlandırayım bayılıyorum. Ters köşe rolleri daha çok seviyorum sinemada.
BAŞARI SEKSAPELi ARTIRIR
Bir röportajında “Utangacım” demişsin. Bu, yaptığın işlere tezat bir durum değil mi?
- Yoo. Sahnede tek başınaysam problem yok ki. İkili ilişkiler konusunda utangacım.
Geçen hafta magazin konseyinin gündemindeydi sanatçının flörtözlük çıtası...
- Sanatçıdan kastın sahnedekiyse, o ışıklardan her zaman herkesi görmüyorsun zaten. Ama sahnede bir duruşun olmalı. Bir de başarı seksapeli artırır.
Evlilik, kaçıncı yılında aşkı öldürüyor?
- Bizim 7’de oldu.
Sizinki “Seven Years Itch” fillmindeki gibi olmuş demek...
- Elimizden gelen çabayı gösterdik. Çok saygılı bir evlilikti, bir kere bile ses yükseltilmedi evde.
Bunu nasıl başardınız?
- Çocuklar mutlu bir ortamda büyüdüler. Boşanmış olsak da çocuklara endeksli yaşıyoruz.
Arkadaşlığınız devam ediyor mu Çağla (Şıkel) ile?
- E tabii yakın bir arkadaşlık değil. Ama çocuklarla ilgili 2 günde bir konuşmak durumundasın. Olan bitenle ilgili öbür tarafa bilgi vereceksin. Yoksa çocuklar parmağında oynatırlar seni. “Ama annem izin veriyor”a girdi mi iş ve senin o iznin gerçekten verilip verilmediğiyle ilgili bir bilgin yoksa, bittin demektir.
iLiŞKi iSTEMiYORUM
“Aşk hayatım yok” dedin, aşksız yaşanıyor mu?
- Yaşanıyor tabii. İlişki istemiyorum...
Gerçekten istemiyor musun?
- Evet istemiyorum. İşe kanalize oldum. Şu anda biriyle bir şey yaşamaya kalksam, karşımdaki arıza çıkarır. Ki yerinde olsam ben de çıkarırım. Çünkü bu tempoda çok kolay iş değil o.
Birine âşık olduğunda belki değişir her şey?
- Onu bilemem işte...
Tekrar çocuk sahibi olmak ister misin?
- Düşünmüyorum ama büyük de konuşmamak lazım.
Çağla yeniden evlenmek isterse ne dersin?
- Ben karışmam ona...
iLK RAP’i BEN YAPMIŞTIM
Gündemden düşmeyen rap muhabbetine geleceğim... Rap’le aran nasıl?
- Çok seviyorum. Eypio’yu çok beğeniyorum. Ceza inanılmaz yetenekli geliyor. Bu arada ilk rap’i yapan benim. “Dudak Dudağa” albümümde “Aman” diye bir şarkım var, hatta Kayahan abinin introsu ile girer.
Pop müzik biter mi dersin?
- Hayır. Zamanında arabesk furyası da olmuştu. Ama Demet Akalın, Hande Yener, Tarkan, Kenan Doğulu gibi isimler kendi müziklerinden ödün vermedi, “madem arabesk furya var dur ben de arabesk yapayım” demedi mesela.
Ama şimdi rap yapmaya çalışan bir sürü isim var...
- Yapabilirler. Ben ikili işleri çok seviyorum; mesela popçuyla rap’çinin. Farklı tarzlarda iki sevilen sanatçıyı sahnede görmeyi çok seviyorum, benim bile tüylerim diken oluyor.
Sen düşünür müsün böyle bir çalışma?
- Çok saygı duyduğum isimler var, yapılabilir yani.
REYNMEN’i DiNLEMEDiM
Deli rakamlara ulaşan YouTube izlenmelerine ne diyorsun?
- Biz Doğukan’la (Manço) “Zalim Sultan”ı yaptık. Sahte tıklanma olayına izin vermeyeceğiz diye karar aldık. Hilesiz hurdasız 40 milyonu bulduk. Bakıyorum bizimkilerin 400 milyonluk tıklanmalarına. Gipsy Kings 82 milyon, o 400 milyon, çok da mantıklı gelmiyor.
Reynmen’in “Ela”sını dinledin mi?
- Hayır dinlemedim. O çocuğun kim olduğunu bilmiyordum. Bizim Erbakan Malkoç var, VIP Desing diye bir araba işi yapar. Geçenlerde bir Mercedes’in içini parçalıyorlardı, bu nasıl bir zenginlikse. Reklam mıydı, içini parçalayıp tekrar mı yaptırıyordu çok anlayamadım ama eğer öyleyse ben de rap müziğe başlayacağım! Şaka tabii.