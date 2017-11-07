1995 ve sonrası doğumlular

Onlar bizim kullanmayı sonradan öğrendiğimiz cihazlara, aplikasyonlara ve sosyal medya network’lerine doğdular.

44 milyar dolarlık bir alım potansiyelleri olduğu söyleniyor.

Az para değil.

Peki biz onlar hakkında ne biliyoruz?

Bir kere anne babaları görmesin diye ya da ileride iddialı üniversitelerden reddedilmemek adına sosyal medya hesaplarını gizli tutuyorlar.

Aramalarda kolay bulunamasınlar diye isim ve soyadlarının sadece baş harfleriyle hesap açıyorlar.

Bunun dışında bir de fake ya da sadece arkadaşlarına açık olan ikinci bir hesapları oluyor.

Bu hesaplardan her türlü “yaramazlık” paylaşılıyor.

Z kuşağı zorla kendilerine sunulan, diretilen reklamlara tepkili.

Bunlarla ilgilenmemeyi tercih ediyorlar.

Çok çabuk sıkılıyorlar, konsantrasyon süreleri sadece 8 saniye.

Aynı anda birden fazla şeyle ilgilenmek en belirgin özellikleri arasında.

İş satın almaya geldiğinde YouTube, Instagram ve diğer sosyal medya fenomenlerinin izinden gitmeyi tercih ediyorlar.

Gözlerine sokulan reklamlardan değil de en çok onlardan etkileniyorlar.

Bunların takipçi sayısının fazla olmasından çok samimi, güvenilir ve hayırseverlik adına doğru mesajlarla, projelerle bağlantılı olmaları onları ilgilendiriyor.

1995 sonrası doğanlar, yani bu Z kuşağı aslında hayli mantıklı, hızlı, olgun ve sevgi dolu anlayacağınız.

Ben çok sevdim kendilerini.

Hep böyle kalsınlar.

Kevin Spacey hak ettiğini yaşıyor

Hollywood ahlaksızlıklara, insan hakları ihlallerine, kadına şiddete, tecavüze, istismara duyarlı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Cinsel taciz iddialarının ardından “House of Cards”ın başrol oyuncusu ve yürütücü yapımcısı Kevin Spacey’nin dizideki yerinin askıya alındığı açıklandı.

Netflix’ten yapılan açıklamada Kevin Spacey’nin dizide yer almaya devam etmesi halinde Netflix’in diziyle yollarını ayıracağı kesin bir dille vurgulandı.

Platform ayrıca Spacey’nin başrolünde yer aldığı “Gore” filminden de çekildiğini açıkladı.

Media Rights Capital ise açıklamasında Spacey’nin sette de uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddialarını incelemeye devam ettiklerini, bu süreçte de oyuncunun rolünün askıya alındığını belirtti.

Gayet net kararlar bunlar.

Ve bence çok da yerinde.

Bizde taciz, istismar, şiddet iddiaları ayyuka da çıksa bir-iki konuşulur, aksiyon olmaz.

Alın size Hollywood’un tırnağı olamamamızın nedenlerinden sadece biri.

Hayvana şiddete 5 yıl

Biz 5199 no’lu kanunda hayvana şiddeti kabahatten cezaya çeviremezken, atı alan Üsküdar’ı geçiyor.

İngiltere’de hayvana şiddetin mevcut cezası 6 ay hapis.

Ve şimdi yeni kanun tasarısı bunu 10 katına çıkarmaya hazırlanıyor.

Hayvana şiddet gösteren, aynı Kuzey İrlanda’da olduğu gibi, 5 yıl hapis cezası yiyecek.

Ülkemi çok seviyorum, ne olursa olsun buradan gitmem, bırakmam derim her zaman.

Ama bu batı medeniyetini de fena halde kıskanıyorum işte.

Neyse, bize düşen burada kalıp mücadeleye devam etmek tabii.

Bizde de hayvana şiddete, tecavüze hapis cezası gelene dek...

Allah hem bizim hem de bu ülkede yaşayan hayvanların yardımcısı olsun.