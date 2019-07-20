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Nuran Çakmakçı

Nuran Çakmakçı

ncakmakci@hurriyet.com.tr

Dört adaydan biri daha ilk elemede baraja takıldı

20 Temmuz 2019

Yaklaşık 2.5 milyon üniversite adayı, geçen hafta yol haritalarını belirleyecekleri bir döneme girdi. Puanlar, sıralamalar önlerinde; bundan sonra geleceklerini belirleyecekleri kararı verecekler. 4-5 yıl sonra severek çalışacakları alanları seçecekler. Bu yüzden önlerindeki kapıyı açacak anahtarı doğru kullanmaları çok önemli.

Adayların doğru tercihte bulunup gelecekte mutlu bir şekilde iş yapacakları meslekleri seçme konusunda onlarca yazı yazıldı. Biz biraz önceki gün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) analizlerini içeren istatistiklere göz atalım ve bunları tartışalım.

630 BİNE YAKIN ADAY DAHA İLK BARAJDA ELENDİ

Sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testleri’nde (TYT) adaylara 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü’nden beşer soru), 20 Fen Bilimleri (Fizik - 7, Kimya - 7, Biyoloji - 6) olmak üzere toplam 120 soru soruldu. Bu sorulardan 15’ini doğru yapanlar 150 puan barajını aşabildi.

Ancak sınavı geçerli sayılan 2 milyon 390 bin 188 adayın sadece 1 milyon 761 bin 392’si barajı geçti. Adayların yüzde 26’sı, yani 628 bin 796’sı barajın altında kaldı. Bu da barajı geçmek için sınava girenlerin 15 soruyu doğru yanıtlayamadığını gösteriyor. Kısaca her 4 adaydan biri daha ilk elemede kaldı, üniversite kapısını aralayacak yeterliliğe sahip olmadı.

Şimdi gelelim asıl soruya. Lise diplomasına sahip yüz binlerce aday nasıl oluyor da temel yeterlilik testindeki 15 soruyu bile yapamıyor? Bu yeterliliğe sahip değilse, nasıl oluyor da 12’nci sınıfa kadar geliyor?

SÖZELDE DE GEÇMİŞ YILLARIN EN DÜŞÜK SKORU

Şimdi de testlerdeki başarı durumuna bakalım. ÖSYM’nin her yıl yayınladığı test başarı istatistiklerine bakıldığında adaylar her yıl olduğu gibi en düşük performansı yine fen, matematik alanlarında gösteriyor. Temel yeterliliklerin ölçüldüğü ilk sınav olan TYT’de 4 testin ortalamasına bakıldığında ne yazık ki pek parlak sonuç çıkmıyor.

Türkçe öğretmeni Onur Soğuk, “TYT 2019 Türkçe Testi ortalaması 40 soruda 14.6 net. ÖSS, YGS ve nihayetinde TYT ismini alan sınav tarihinin en düşük net ortalaması bu yıla ait” diyor. Bu da anadilimizi bile öğretmede sorun yaşadığımızın bir göstergesi. İşte bu yüzden uzmanlar “Türkçe bilmeden diğer hiçbir soru yanıtlanamaz. Etkili bir Türkçe eğitimi diğer alanlardaki başarıyı arttırır” diye özellikle vurguluyor.

Bir yaman çelişki de İngilizcedeki başarıda görülüyor. Bu alanda 80 soruda ortalama 30 net başarı var, yani Türkçeden yüksek bir performans sergileniyor.

Felsefe grubundaki başarısızlığın da altını çizmek gerekiyor. Bu testte sadece 2.4 net doğru görülüyor. Bu sayı fen bilimlerinde 2.243, temel matematikte 5.672, Türkçe’de 14.673, sosyal bilimlerde 6.687.

Dört adaydan biri daha ilk elemede baraja takıldı

KİMYADA ORTALAMA NEREDEYSE SIFIR

Sınavın ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) durum daha kötü. Bu sınava 150 barajını aşan adaylar katılıyor. AYT’de 13 soruluk kimya testindeki net ortalaması 0.963. Bu da neredeyse 1 doğrunun bile yapılamadığını gösteriyor.

Fizik ve biyolojide de durum pek parlak değil. 14 fizik sorusunda 1.034 yani ortalama 1 doğru, 13 biyoloji sorusunda 1.29 ortalama yani 1.5 net ortalama görülüyor.

Dört adaydan biri daha ilk elemede baraja takıldı

 

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