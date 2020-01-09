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Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr

En düşük memur maaşı 3.927 lira

9 Ocak 2020

Görevdeki memurların yeni yıl zamları netleşti. Buna göre memurlar, enflasyon farkı ile birlikte maaşlarını yüzde 5.49 zamlı alacak. Böylece en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği hariç 3.927 liraya çıkacak. Kamuda çalışan şube müdürünün maaşı 6.561 liraya yükselecek.

YENİ senede görevdeki memurların alacakları zam oranı netleşti; buna göre memurlar ocak ayında maaşlarını yüzde 5.49 zamlı alacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurların mali ve sosyal haklarına yönelik yayımladığı genelge ile taban ve tavan ücretlerin yeni senede yüzde 5.49 artırılacağını açıkladı.

Görevdeki memurlar da, emekliler gibi ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplusözleşmeye göre önceden belirleniyor; üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeye göre de görevdeki memurlar, maaşlarını, 2020’nin ocak ayında yüzde 4 zamlı alacak. İmzalanan toplu sözleşmeye göre TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı temmuz-aralık enflasyonun, yüzde 5’i aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.

YÜZDE 5.49 ZAM

Memurların maaşlarına konu olan enflasyon rakamı açıklandı. 2019 yılı temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 6.49 oldu. Enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 5’i aştığından memur emeklileri için yüzde 1.49’luk enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde 2020’nin ocak-haziran döneminde memurlar, maaşlarını, yüzde 5.49 zamlı alacak.

Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği hariç 3.927.3 liraya çıkacak. Kamuda çalışan genel müdürün maaşı ise 12.762 liraya, 1’inci derecede 4’üncü kademede şube müdürünün maaşı 6.561 liraya yükselecek. Bu rakamlar aile yardım ödeneği hariç maaşlar. Yeni zamlarla birlikte memurların alacağı aile yardımı da arttı.

En düşük memur maaşı 3.927 lira
En düşük memur maaşı 3.927 lira
En düşük memur maaşı 3.927 lira
En düşük memur maaşı 3.927 lira



 

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