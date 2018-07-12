Dünya üç Türk şirketini konuşuyor

Seçimdi, seçim sonrası gündemin yoğunluğuydu derken, yazmaya yeni fırsatım oldu.
10-14 Haziran tarihleri arasında Dünya Faktoring Organizasyonu’nun (FCI) Amsterdam’daki 50. Yıl Toplantısı’na katıldım ve Türk faktoring şirketlerinin dünyadaki başarısını izleme fırsatı buldum. Sizinle de paylaşayım, ama önce FCI, hakkında kısa bir bilgi vereyim.
Faktoring ve alacak finansmanı sektörlerinin temsil edildiği global bir organizasyon olan FCI’ın, 90 ülkede 400’e yakın üyesi bulunuyor. Dünya ticaretinin finansmanına destek olan ve 2,6 trilyon Euro iş hacmine sahip faktoring pazarının, 1,6 trilyon Euro’su FCI üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. 19 Türk şirketi de FCI üyesi. Dünya Faktoring Organizasyonu’nun Başkanlığını ise bir Türk yürütüyor; TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar. Baydar, aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği’nin de (FKB) Başkan Vekili. Çağatay Baydar, ikinci kez FCI’ya Başkanlık yapıyor. FCI, 10-14 Haziran’da da, 50. Kuruluş Yıldönümünü -ki buna Altın Yıldönümü deniyor- Amsterdam’da kutladı. FCI’ın davetlisi olarak toplantıyı izledim. Dünyanın finans devlerinin CEO’larının tamamına yakını oradaydı ve faktoring pazarının geçmiş 50 yılı konuşuldu, gelecek 50 yıla yönelik de projeksiyonlar çizildi.
GARANTİ, TEB, YAPI KREDİ
Ama asıl önemli olan dört günlük toplantıya kelimenin tam anlamıyla Türk faktoring şirketlerinin damga vurması. FCI, yıllık toplantılarında dünyanın en iyi ilk üç ihracat faktoringi şirketini seçiyor ve bu şirketleri de ödüllendiriyor. Bu yıl ödüllerin üçü de üç Türk şirketine gitti. Garanti Faktoring, 100 tam puanla dünyanın en iyi ihracat faktoringi şirketi seçildi. İkinciliği ise TEB Faktoring alırken, üçüncü Yapı Kredi Faktoring oldu. Daha açık bir anlatımla dünyadaki 400 faktoring şirketi arasında üç Türk şirketi en başarılı şirket oldular.
Üstelik bu ilk de değil. Geçen sene de FCI, Garanti ve TEB’i dünyanın en iyi faktoring şirketleri olarak birinciliğe seçerken, Yapı Kredi isi ikinci sıraya oturmuştu ve FCI tarihinde ilk kez yüzde 100 tam puanla birinciliği iki Türk şirketi paylaşmıştı. Şunu da belirteyim, iki sene öncesine kadar ihracat faktoringinde yıllardır ilk sırayı Çin alırken, 2016’dan itibaren Çin, birinciliği Türkiye’ye kaptırmış durumda.
Garanti Faktoring, dünyanın en iyi faktoring şirketi seçildi, ikinci TEB Faktoring, üçüncü Yapı Kredi Faktoring oldu. Şirket yöneticileri toplantıda ödül aldı.
İHRACATI DESTEKLEDİLER
Amsterdam’daki dört günlük toplantıda ara ara Çağatay Baydar ile de sohbet etme fırsatı buldum. Bu sohbetlerde Baydar’ın sürekli olarak üzerinde durduğu konu, kendi söylemiyle “Faktoring şirketleri olarak dünyaya damgamızı vuruyoruz, ülkemizde ise üvey evlat muamelesi görüyoruz” oldu. Baydar, bunu da faktoringin geçmişten gelen kötü algısına bağlıyor ve “Ülkemiz adına gurur duyarak, dünyaya öncülük ettiğimizi söyleyebiliriz. Türk şirketleri ilk üç sırayı kimseye bırakmayarak çok ciddi bir fark yaratıyor” diyor.
Sohbetlerimiz sırasında, Finansal Kurumlar Birliği çatısı altındaki diğer finansal kuruluşlara yasalarla tanınan hakların hiçbirinin faktoringe bilerek ve isteyerek tanınmadığından yakınan Baydar, 150 milyar liraya yakın işlem hacmine ulaşıldığını ve bankacılık dışı finans araçları arasında ilk sırada yer aldıklarını; daha önemlisi çoğunluğu KOBİ olan 500 bin şirkete hizmet verdiklerine değiniyor.
Toplantı sonrası Türkiye’ye döndüğümüzde Garanti Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara ile de konuştum. Kara, Türkiye’nin geçen sene yüzde 10’luk büyüme ile Çin’i yine geçtiğini söylüyor ve şirket olarak 2017’yi, dünyanın en büyük faktoring şirketi olarak kapattıklarını da belirtiyor.
Dünya üç Türk şirketini konuşuyor
Seçimdi, seçim sonrası gündemin yoğunluğuydu derken, yazmaya yeni fırsatım oldu.
10-14 Haziran tarihleri arasında Dünya Faktoring Organizasyonu’nun (FCI) Amsterdam’daki 50. Yıl Toplantısı’na katıldım ve Türk faktoring şirketlerinin dünyadaki başarısını izleme fırsatı buldum. Sizinle de paylaşayım, ama önce FCI, hakkında kısa bir bilgi vereyim.
Faktoring ve alacak finansmanı sektörlerinin temsil edildiği global bir organizasyon olan FCI’ın, 90 ülkede 400’e yakın üyesi bulunuyor. Dünya ticaretinin finansmanına destek olan ve 2,6 trilyon Euro iş hacmine sahip faktoring pazarının, 1,6 trilyon Euro’su FCI üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. 19 Türk şirketi de FCI üyesi. Dünya Faktoring Organizasyonu’nun Başkanlığını ise bir Türk yürütüyor; TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar. Baydar, aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği’nin de (FKB) Başkan Vekili. Çağatay Baydar, ikinci kez FCI’ya Başkanlık yapıyor. FCI, 10-14 Haziran’da da, 50. Kuruluş Yıldönümünü -ki buna Altın Yıldönümü deniyor- Amsterdam’da kutladı. FCI’ın davetlisi olarak toplantıyı izledim. Dünyanın finans devlerinin CEO’larının tamamına yakını oradaydı ve faktoring pazarının geçmiş 50 yılı konuşuldu, gelecek 50 yıla yönelik de projeksiyonlar çizildi.
GARANTİ, TEB, YAPI KREDİ
Ama asıl önemli olan dört günlük toplantıya kelimenin tam anlamıyla Türk faktoring şirketlerinin damga vurması. FCI, yıllık toplantılarında dünyanın en iyi ilk üç ihracat faktoringi şirketini seçiyor ve bu şirketleri de ödüllendiriyor. Bu yıl ödüllerin üçü de üç Türk şirketine gitti. Garanti Faktoring, 100 tam puanla dünyanın en iyi ihracat faktoringi şirketi seçildi. İkinciliği ise TEB Faktoring alırken, üçüncü Yapı Kredi Faktoring oldu. Daha açık bir anlatımla dünyadaki 400 faktoring şirketi arasında üç Türk şirketi en başarılı şirket oldular.
Üstelik bu ilk de değil. Geçen sene de FCI, Garanti ve TEB’i dünyanın en iyi faktoring şirketleri olarak birinciliğe seçerken, Yapı Kredi isi ikinci sıraya oturmuştu ve FCI tarihinde ilk kez yüzde 100 tam puanla birinciliği iki Türk şirketi paylaşmıştı. Şunu da belirteyim, iki sene öncesine kadar ihracat faktoringinde yıllardır ilk sırayı Çin alırken, 2016’dan itibaren Çin, birinciliği Türkiye’ye kaptırmış durumda.
Garanti Faktoring, dünyanın en iyi faktoring şirketi seçildi, ikinci TEB Faktoring, üçüncü Yapı Kredi Faktoring oldu. Şirket yöneticileri toplantıda ödül aldı.
İHRACATI DESTEKLEDİLER
Amsterdam’daki dört günlük toplantıda ara ara Çağatay Baydar ile de sohbet etme fırsatı buldum. Bu sohbetlerde Baydar’ın sürekli olarak üzerinde durduğu konu, kendi söylemiyle “Faktoring şirketleri olarak dünyaya damgamızı vuruyoruz, ülkemizde ise üvey evlat muamelesi görüyoruz” oldu. Baydar, bunu da faktoringin geçmişten gelen kötü algısına bağlıyor ve “Ülkemiz adına gurur duyarak, dünyaya öncülük ettiğimizi söyleyebiliriz. Türk şirketleri ilk üç sırayı kimseye bırakmayarak çok ciddi bir fark yaratıyor” diyor.
Sohbetlerimiz sırasında, Finansal Kurumlar Birliği çatısı altındaki diğer finansal kuruluşlara yasalarla tanınan hakların hiçbirinin faktoringe bilerek ve isteyerek tanınmadığından yakınan Baydar, 150 milyar liraya yakın işlem hacmine ulaşıldığını ve bankacılık dışı finans araçları arasında ilk sırada yer aldıklarını; daha önemlisi çoğunluğu KOBİ olan 500 bin şirkete hizmet verdiklerine değiniyor.
Toplantı sonrası Türkiye’ye döndüğümüzde Garanti Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara ile de konuştum. Kara, Türkiye’nin geçen sene yüzde 10’luk büyüme ile Çin’i yine geçtiğini söylüyor ve şirket olarak 2017’yi, dünyanın en büyük faktoring şirketi olarak kapattıklarını da belirtiyor.