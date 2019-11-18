Bu yazıyı okumadan özel sağlık sigortanızı yenilemeyin

Genelde sene sonları, özel sağlık sigortalarının yenilendiği dönemdir. Özellikle de şirketlerin çalışanları için yaptırdıkları, adına da grup sağlık sigortası denilen poliçeler, sene sonunda yenilenir. Sağlık sigortalı kişi sayısı bugün için 2.5 milyona yakın ki, bunun da 1.5 milyonu şirketlerin yaptırdıkları grup sağlık sigortasıdır; kalan bir milyonu ise bireysel sigortalılardır. Nüfusun sadece yüzde 3’ü özel sağlık sigortalı ve uzun yıllardır da bu sayı artmıyor.
Bunları niye anlattım? Son bir aydır okuyuculardan, özel sağlık sigortasındaki fiyat artışları nedeniyle şikayet alıyorum. Eş, dosttan da benzer şikayetler geliyor. Kimileri yüzde 50 fiyat artışından, kimileri ise yüzde 100’e yakın artıştan yakınıyor. Öyle ki, ‘bu kadar artış olur mu, şu konuya bir değin, şikayet edecek yer varsa oraya şikayet edelim’ tarzı baskılar da artmaya başladı. Hatta bir okuyucumdan örnek de verebilirim. Okuyucum, sağlık sigortası için 23 bin lira ödediğini, şimdi ise şirketin 37 bin lira istediğini yazmış. Özetle, 2020 yılı için, özel sağlık sigortasında şirketine göre değişmekle birlikte yüzde 50 ila yüzde 100’e varan oranlarda bir fiyat artışı var.
2020’DE YÜZDE 50 ZAM
Fiyat artışının nedenlerini sigortacılara sordum. Sigortacılar başlıca nedenini özel hastanelere bağlıyor ve hastanelerin fiyatlarını yüzde 100’e yakın artırdıklarını söylüyor. İkinci neden, 2.5 milyon sağlık sigortalısının yaşının büyük olması. Gençler sigorta yaptırmıyor, sisteme yeni ve genç sigortalı girmiyor; mevcut sigortalılar da yaşlı ve sigortadan vazgeçemiyor. Sigortacılar buna yaşlı portföy diyor. Ve her bir sigortalı, bir yaş büyüdüğünde otomatik yüzde 3 zam yapılıyor. Üçüncü neden ise medikal enflasyonunun yüzde 24 olması. Hastanelerin fiyat artışını, sağlık portföyünün yaşlanmasını, medikal enflasyonu alt alta koyduğunuzda, buna bir de sigorta şirketlerinin yeni yıl zammını eklediğinizde sigortada fiyat artışı yüzde 50’lerin üzerine çıkıyor.
Konuyu Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat ile de konuştum. Bahat, bu oranda zammın söz konusu olmadığını, sigorta şirketleri ile Tabipler Birliğinin fiyatları üzerinden anlaştıklarını söylüyor.
2.5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
Her iki tarafın görüşünü de paylaştım. Şimdi diyeceksiniz ki, özel sağlık sigortasını bırakalım mı? Bence bırakmayın. Detayına girmeden yakın dostumdan örnek vereyim. Enfeksiyon nedeni ile özel hastanelerden birine yattı, on gün hastanede kaldı, önüne konan fatura 40 bin liranın üzerindeydi; ameliyat falan da olmadı, üstelik sağlık sigortası da yoktu. Şunu da söyleyeyim, sigortalı sayısının artmamasının bir nedeni de devletin sunduğu sağlık hizmetinin ucuz ve kaliteli olması. Eğer ‘beş yıldızlı hastaneye gitmek, tedavi olmak istiyorum’ diyorsanız; sağlık sigortasına devam edin derim, çünkü anlaşılan hastane faturaları da yüksek.
Eğer böyle giderse mevcut 2.5 milyon sigortalı da sistemde kalmayacak ki, öğrendiğime göre şirketler, 2020 için, çalışanlarına özel sağlık yerine daha ucuz olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerde geçen ve SGK’nın ödediğinin üzerini tamamlayan tamamlayıcı sağlık sigortasını sunacakmış. Diyeceğim o ki, sigorta şirketleri ile özel hastanelerin bir araya gelip özel sağlık sigortasını büyütmeleri gerekiyor. Açıkça söyleyeyim, bu iş biterse, bundan iki kesim zarar görür; sayıları az da olsa vatandaş, diğeri de özel hastaneler. Sigortacılara bıraksan bugün için aldıkları 100 liralık primin 85 lirasını hasar olarak ödediklerinden ve sağlık sigortasından zarar ettiklerinden belki de bu işi yapmak bile istemeyeceklerdir.
Bu yazıyı okumadan özel sağlık sigortanızı yenilemeyin
Genelde sene sonları, özel sağlık sigortalarının yenilendiği dönemdir. Özellikle de şirketlerin çalışanları için yaptırdıkları, adına da grup sağlık sigortası denilen poliçeler, sene sonunda yenilenir. Sağlık sigortalı kişi sayısı bugün için 2.5 milyona yakın ki, bunun da 1.5 milyonu şirketlerin yaptırdıkları grup sağlık sigortasıdır; kalan bir milyonu ise bireysel sigortalılardır. Nüfusun sadece yüzde 3’ü özel sağlık sigortalı ve uzun yıllardır da bu sayı artmıyor.
Bunları niye anlattım? Son bir aydır okuyuculardan, özel sağlık sigortasındaki fiyat artışları nedeniyle şikayet alıyorum. Eş, dosttan da benzer şikayetler geliyor. Kimileri yüzde 50 fiyat artışından, kimileri ise yüzde 100’e yakın artıştan yakınıyor. Öyle ki, ‘bu kadar artış olur mu, şu konuya bir değin, şikayet edecek yer varsa oraya şikayet edelim’ tarzı baskılar da artmaya başladı. Hatta bir okuyucumdan örnek de verebilirim. Okuyucum, sağlık sigortası için 23 bin lira ödediğini, şimdi ise şirketin 37 bin lira istediğini yazmış. Özetle, 2020 yılı için, özel sağlık sigortasında şirketine göre değişmekle birlikte yüzde 50 ila yüzde 100’e varan oranlarda bir fiyat artışı var.
2020’DE YÜZDE 50 ZAM
Fiyat artışının nedenlerini sigortacılara sordum. Sigortacılar başlıca nedenini özel hastanelere bağlıyor ve hastanelerin fiyatlarını yüzde 100’e yakın artırdıklarını söylüyor. İkinci neden, 2.5 milyon sağlık sigortalısının yaşının büyük olması. Gençler sigorta yaptırmıyor, sisteme yeni ve genç sigortalı girmiyor; mevcut sigortalılar da yaşlı ve sigortadan vazgeçemiyor. Sigortacılar buna yaşlı portföy diyor. Ve her bir sigortalı, bir yaş büyüdüğünde otomatik yüzde 3 zam yapılıyor. Üçüncü neden ise medikal enflasyonunun yüzde 24 olması. Hastanelerin fiyat artışını, sağlık portföyünün yaşlanmasını, medikal enflasyonu alt alta koyduğunuzda, buna bir de sigorta şirketlerinin yeni yıl zammını eklediğinizde sigortada fiyat artışı yüzde 50’lerin üzerine çıkıyor.
Konuyu Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat ile de konuştum. Bahat, bu oranda zammın söz konusu olmadığını, sigorta şirketleri ile Tabipler Birliğinin fiyatları üzerinden anlaştıklarını söylüyor.
2.5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
Her iki tarafın görüşünü de paylaştım. Şimdi diyeceksiniz ki, özel sağlık sigortasını bırakalım mı? Bence bırakmayın. Detayına girmeden yakın dostumdan örnek vereyim. Enfeksiyon nedeni ile özel hastanelerden birine yattı, on gün hastanede kaldı, önüne konan fatura 40 bin liranın üzerindeydi; ameliyat falan da olmadı, üstelik sağlık sigortası da yoktu. Şunu da söyleyeyim, sigortalı sayısının artmamasının bir nedeni de devletin sunduğu sağlık hizmetinin ucuz ve kaliteli olması. Eğer ‘beş yıldızlı hastaneye gitmek, tedavi olmak istiyorum’ diyorsanız; sağlık sigortasına devam edin derim, çünkü anlaşılan hastane faturaları da yüksek.
Eğer böyle giderse mevcut 2.5 milyon sigortalı da sistemde kalmayacak ki, öğrendiğime göre şirketler, 2020 için, çalışanlarına özel sağlık yerine daha ucuz olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerde geçen ve SGK’nın ödediğinin üzerini tamamlayan tamamlayıcı sağlık sigortasını sunacakmış. Diyeceğim o ki, sigorta şirketleri ile özel hastanelerin bir araya gelip özel sağlık sigortasını büyütmeleri gerekiyor. Açıkça söyleyeyim, bu iş biterse, bundan iki kesim zarar görür; sayıları az da olsa vatandaş, diğeri de özel hastaneler. Sigortacılara bıraksan bugün için aldıkları 100 liralık primin 85 lirasını hasar olarak ödediklerinden ve sağlık sigortasından zarar ettiklerinden belki de bu işi yapmak bile istemeyeceklerdir.