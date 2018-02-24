Zıt fikir çarpışıyor

Sabah saatlerinde haddini aşan cümleler kurulabilir. Zıt fikirler çarpışıyor. İlişkilerde uzlaşmak zor görünüyor. Öğle sonrası saatlerde enerji rahatlamaya başlıyor. Akşam saatlerinde, olumlu gelişmeler, hatta sürprizler yaşanabilir. Çevremizdeki kişilere daha duyarlı ve korumacı tavırlarla yaklaşabiliriz...

KOÇ

Hoşlanmadığınız tarzda konuşan veya duymak istemediğiniz şeyler söyleyen kişiler söz konusu olabilir. Gereksiz tartışmalardan kaçınılması gereken hafta sonu. İlişkileri zedelememeye çalışmakta fayda var.

BOĞA

Maddi anlamda size zararı dokunabilecek kişilerle ilişkilerinizde sakinliğinizi korumanızda fayda var. Duygusal tepkiler vermemelisiniz. Diğerlerinin söylediklerine kulak vermenizde fayda var.

İKİZLER

İyi niyetinizden ve bonkörlüğünüzden fayda sağlamaya çalışan kişiler olabilir. Duygusal anlamda üzülmemek için diğerlerini değil kendinizi mutlu etmeye bakmanızda fayda var. Eski hataları tekrarlamamalı.

YENGEÇ

Duygularınızı kontrol altında tutamamanız durumunda sizi yanlış anlayan kişiler olabilir. Sizi kötü gösterecek ifadeler kullanmaktan kaçınmakta fayda var. Sağlığınızı korumalı, ufak tefek sakarlıklara karşı tedbirli olmalısınız.

ASLAN

Sahip olduğunuz şeyleri, sırlarınızı, paranızı ve sağlığınızı korumalısınız. Dedikodulara neden olabilecek kişilerle görüşmemekte veya konuşmamakta fayda var bu hafta sonu.

Başak

Duygusal anlamda yanlış anlaşılmalar evinizi veya ailenizi ilgilendiren konularda sorunlara neden olabilir. Bu hafta sonu öfkenizi kontrol altında tutmanız, tartışmalardan uzak kalmanız gerekiyor.

TERAZİ

İlişkilerde ihmallere yer bırakmayan hafta sonu. Duygusal anlamda sizi yoran veya zarar vermeye çalışan kşiler olabilir. Şikayet ve leştirlerle başaçıkmanınyolu, gerçekçi olmak, seçenekler sunmak ve açıklamalar getirmek olabilir.

Akrep

Gereğinden fazla para harcamanız durumunda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Dolayısıyla, rahatlamak için alışverişe çıkmadan önce iyi düşünmenizde fayda var bu hafta sonu.

YAY

Yakın çevrenizden kişilerle ilişkilerinizde zorlanabileceğiniz bir hafta sonu. Tartışmalardan kaçınmalı, duygusal anlamda sizi zayıf düşürebilecek diyaloglardan kaçınmalısınız.

OĞLAK

Bu hafta sonu her işinizi kendiniz halletmelisiniz. Başkalarına güvenerek hareket etmemeniz de ve kendi işinizi kendiniz yapmanızda fayda var.

KOVA

Bu hafta sonu, bazı kişileri sizin arkanızdan gelmeleri için yönlendirmeye çalışırken kendinizi rekabet ortamları içerisinde bulabilirsiniz. Herkes sizinle aynı fikirde buluşmayabilir, ama siz yine de detaycı olun.

BALIK

Maddi durumunuz, kaynaklarınız ve yapabilecekleriniz konusunda gereğinden fazla açık sözlü olursanız, sizden fayda sağlamaya çalışan kişilerle baş edemeyebilirsiniz! Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.