Yanlış adımlara ve hatalı kararlara dikkat!

Neptün her zaman olduğu gibi bu hafta sonu da kafamızı karıştırmaya, bizi yanlış yönlendirmeye, kandırılmaya açık hale getiriyor. Kendi kendimize de yanlışlar yapabiliriz. Detaycı olalım ve daha fazla soru soralım bugünlerde.

Neyse ki, Merkür’ün konumu zihin açıcı olacak, daha zeki düşünmemiz, akıllı adımlar atmamız ve yeni fikirler geliştirmemiz için bize yol açacaktır.

Gece saatlerinde ruhen ve duygusal anlamda kendimizi daha rahat ve güçlü hissediyor olabilir, duygu ve düşüncelerimizi paylaşarak sevgiyi ve umudu büyütebiliriz.

KOÇ

Aşırı harcamaları kontrol altına almanız, aşırılıklardan ve abartılardan kaçınmanız gereken günler. İlerlemek ve başarı elde etmek için daha zeki ve taklitten uzak planlara ya da fikirlere ihtiyaç var.

BOĞA

Zamanınızı, enerjinizi, fikirlerinizi veya emeğinizi çalan kişiler olabilir. Sizden fayda sağlamaya çalışanlara karşı tedbirli olmalı, kişisel bilgilerinizi, sırlarınızı, şifrelerinizi, paranızı veya değerli eşyalarınızı korumalısınız.

İKİZLER

Alışverişler esnasında veya maddi konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Aksi takdirde parasal sıkışıklık ya da duygusal aşırı tepkiler türünde sonuçlarla karşılaşabileceğiniz günlerdesiniz.

YENGEÇ

Tutamayacağı sözler veren veya aşırı ya da abartılı tepkileri olan kişilerle karşılaşabileceğiniz günler. Yapmak istediğinizden ya da harcamanız gerekenden fazlası için gönüllü olmamalı, pozisyonunuzu belirlemelisiniz.

ASLAN

Planlarınızı devreye sokabilmek için, güvendiğiniz kişilere yapmak istediklerinizden veya olmasını beklediğiniz şeylerden bahsedebilirsiniz. Desteklendiğinizi görmek başarı elde etmenin ilk adımı olabilir. Varsayımsal hareketlerden kaçınmalısınız.

BAŞAK

Sağlık, para veya hukukla bağlantılı konularda tavır değişikliğine gidebilirsiniz. Ancak, bu esnada genel kurallara bağlı kalmanız gerekebilir. Belli tavsiyelerin iyi bir araştırma sonrasında değerlendirilmemesi yanılgılara neden olabilir.

TERAZİ

Sosyalleşmek, fikir paylaşımlarında bulunmak, zihin açıcı faaliyetlere katılmak geleceğinizi ilgilendiren yeni fikirler edinmenizi, ilişkilerinizi geliştirmenizi veya planlarınızda olumlu değişiklikler yapmanızı sağlayabilir.

AKREP

Gereğinden fazla görev ve sorumluluk alabilir, aşırı para harcayabilir, bazı şeyleri fazla hafife alabilir ya da abartılı tepkiler verebilirsiniz. Politik ve dengede olmamak önemli ilişkilere zarar verebilir, dikkat!

YAY

Eski akraba, arkadaş veya tanıdıklarla bir araya gelebilirsiniz. Konuşmalar esnasında duyacaklarınız bazı planlarınızın üzerinden geçmenize neden olabilir. Ancak duyduğunuz her şey doğru olmayabilir, sorgulamanızda fayda var.

OĞLAK

Tüm gerçeği bilmemeniz bazı konularda abartılı veya ani tepkiler vermenize neden olabilir. Yaşam tarzınızı veya parasal kazançlarınızı etkileyecek önerileri olan kişilere kulak vermeli ve durumu netleştirecek sorular sormalısınız.

KOVA

Belli konularda duruşunuzu veya durumunuzu etkileyecek abartılı tepkilerden kaçınmanızda fayda var. Gerçeklere ve delillere dayandırılmayan şeyler hatalara neden olabilir. Sakin ve sağduyulu adımlar ilerlemeyi ve başarıyı kolaylaştıracaktır.

BALIK

Bilgi toplamadan, gerçekleri araştırmadan atılan adımlar yanlışlara neden olabilir. Başkalarının hayalleri veya planları için para harcamamalısınız. Kendinize, kişisel yatırımlarınıza önem vermelisiniz.