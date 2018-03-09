Tartışmadan kaçının

Abartılı tavırlardan ve konuşmalardan kaçınmamızda fayda var.

Özellikle öğle saatlerinde, ilişkilerde ve işbirliklerinde tartışmalara girmekten kaçının. Akşam saatlerinde ise aşırı özgüvenli ve enerjik hissedenlerin zalimce tavırlarıyla uğraşılabilir. Ufak tefek sakarlıklara ve kazalara karşı tedbirli olun.

Bugün Jüpiter de 4 aylık geri hareketine başlıyor. Belli alanlarda hızımızın düşeceği veya engellerle karşılaşacağımız bir süreç olabilir.

KOÇ

İşle ilgili seyahatler, toplantılar ve ziyaretler olumlu gelişmelerin önünü açabilir. Amaçlarınıza ulaşmak, planlarınızı gerçekleştirmek için sizin ön plana çıkmanız gerekiyor.

BOĞA

Maddi durumunuzu gözden geçirmeniz, gereksiz harcamalardan kaçınmanız gerek. Sizden fayda sağlamak isteyen kişiler olablir. Fazla bilginiz olmayan konulara dahil olmak zorunda değilsiniz.

İKİZLER

İkili ilişkileriniz ve işbirlikleriniz açısından dikkatli olmanız gereken günler. Karşı karşıya geldiğiniz kişiler düşündüğünüz gibi dürüst çıkmayabilir veya gizli çıkarları olabilir.

YENGEÇ

İş hayatınızda veya üzerinde yoğunlaştığınız işlerde problemler oluşabilir. Sizi yanlış yönlendiren, paylaştığınız bilgileri aleyhinize kullanan kişiler çıkabilir. İmajınızı korumanız gerek.

ASLAN

Ortak kaynak kullanımı gerektiren alanlarda (kredi, nafaka, miras v.b) dikkatli olun. Yanıltıcı kişiler ve durumlar söz konusu olabilir. Bazı şeyleri hafife alan kişilerden uzak durun.

BAŞAK

Eleştiri ve şikayetlere sabır göstermeli, kötücül tepkiler yerine gerektiği şekilde yanıt vermelisiniz. Bu durumlara ve kişilere yaklaşımınız, alacağınız karşılığı birebir etkileyebilir.

TERAZİ

Yeni kişilerle tanışabilir, yeni şeyler deneyebilir, amaçlarınıza ulaşmanızı sağlayacak yeni planlar yapabilirsiniz. Sizi motive edecek kişi ve işlere zaman ayırmanın faydasını görebilirsiniz.

AKREP

Yaşam kalitenizi artıracak, gelirlerinizi olumlu etkileyecek veya ek gelirler edinmenizi sağlayacak değişiklikler yapmalısınız. Mevcut mali durumunuzu gözden geçirebilirsiniz.

YAY

Çevrenizde veya kendinizde yaşam standartlarınızı olumlu etkileyecek değişiklikler yapabilirsiniz. Bu tür değişiklikler, hayata olumlu bakmanızı sağlayabilir.

OĞLAK

İstikrarsız veya değişken hareketleri olan kişilerden uzak durmalısınız. Sizi suistimal etmeye veya adaletsiz şekilde muamele etmeye çalışan kişiler olabilir.

KOVA

Yetenek, tecrübe ve bilginizi daha fazla gelir getirecek şekilde kullanmanın yollarını arayabilirsiniz. Başkalarına yardım edebilecek konumda olma gayreti gösterebilirsiniz.

BALIK

Size zarar verebilecek işbirliklerinden kaçının. Ortak kaynak kullanımı gerektiren konular (kredi, vergi, sigorta v.b) dikkat gerektiriyor. Gergin kişi ve tartışmalı ortamlardan uzak durun.