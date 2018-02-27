İşbirlikleri ve ilişkiler açısından destekleyici etkiler altında olduğumuz bir gün... Kendimizi göstermek adına fazla ön plana çıkabiliriz... Özellikle direkt açıklamalarımız ve tavırlarımızla ön planda olacağız.
Kırgınlıkları gidermeye çalışıyoruz
İstikrarlı ve kararlıyız, aynı zamanda olumlu düşünme çabasındayız. Kırgınlıklıkları giderme çalışmaları söz konusu olabilir.
Spontane ve gözüpek tavırlar sergilememiz de olasılık dahilinde...
KOÇ
Hedeflerinize ulaşmanızı, planlarınızı gerçekleştirmenizi engellemeye çalışan kişiler çıkabilir. Karışıklıklar veya belirsizlikler olabilir. Siz yine de hedefinizden şaşmamalısınız.
BOĞA
Tecrübe edinmenizi sağlayacak aktivitelere, bilginizi artıracak faaliyetlere katılarak geleceğe dönük seçeneklerinizi çoğaltmalısınız. Görmediğiniz yerlere ziyaretler ve yeni eğitimler ufkunuzu açabilir.
İKİZLER
Kafanızı karıştırmaya çalışan kişilere izin vermeyin. Bazı kişilerin artan istekleri rahatınızı bozabilir. Sizi rahatsız etmelerine izin vermeniz durumunda ilişkieriniz zarar görebilir.
YENGEÇ
Gelecek vaat eden işbirlikleri kurabileceğiniz günler. İşbirliğine yatkınlık ufak sorunları çözebilir. Hangi konuda kimle ilerlemek istediğinizi netleştirin. Sevgi temalı ilişkiler destekleniyor.
ASLAN
Gereğinden fazla harcama yapabilirsiniz. Duygularınızı veya paranızı bonkörce dağıtarak insanları etkilemeye çalışmanız gerçekçi olmayabilir. Başkalarının sizin işlerinize karışmasına izin vermeyin.
BAŞAK
Yeni programlar yapmanız ve sosyal faaliyetlere katılmanız, yeni arkadaşlıklar kurmanızı sağlayabilir. İnandığınız şeyleri savunarak yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Sevgi temalı ilişkiler destekleniyor.
TERAZİ
Sorumluluklarınızı ihmal etmeniz durumunda şikayetler, eleştiriler veya işinize karışan kişiler olabilir. Oysa mükemmelliyetçi olarak daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Beklentileri boşa çıkarmayın.
AKREP
Tereddütte kalıp da fırsatları kaçırmayın. Girişimde bulunup ardından neler geldiğini görmelisiniz. Edineceğiniz tecrübe, planlarınıza derinlik katabilir. Sevgi temalı ilişkiler destekleniyor.
YAY
Maddi başlıklı konularda detaycı olmalı, hiçbir şeyi şansa bırakmamalı, paranıza sahip çıkmalısınız. Sizi yanlış yönlendiren kişilere dikkat edin. Hesapsız harcamalara son vermelisiniz.
OĞLAK
Bazı konularda derinlere inmeniz ve istikrarlı çalışmalarınız, önemsediğiniz kişilerin ilgisini çekmenizi sağlayabilir. Yaşam tarzınızda önemli değişiklikler olabilir. Bağlayıcı sözler verilebilir.
KOVA
Başkalarını dikkatle takip ederek yaptıkları yanlışları net şekilde görebilir, hata yapmamak için ne yapmanız gerektiğini tasarlayabilirsiniz. Edineceğiniz tecrübe size olumlu şekilde dönebilir.
BALIK
Yapacağınız yardımlar gözden kaçmayarak önemli geri dönüşler almanızı sağlayabilir. Değişime yardımı olacak faaliyetlerde bulunun. Aşk hayatınız ve imajınızı ilgilendiren değişiklikler ön planda.