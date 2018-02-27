Kırgınlıkları gidermeye çalışıyoruz

İşbirlikleri ve ilişkiler açısından destekleyici etkiler altında olduğumuz bir gün... Kendimizi göstermek adına fazla ön plana çıkabiliriz... Özellikle direkt açıklamalarımız ve tavırlarımızla ön planda olacağız.



İstikrarlı ve kararlıyız, aynı zamanda olumlu düşünme çabasındayız. Kırgınlıklıkları giderme çalışmaları söz konusu olabilir.

Spontane ve gözüpek tavırlar sergilememiz de olasılık dahilinde...

KOÇ

Hedeflerinize ulaşmanızı, planlarınızı gerçekleştirmenizi engellemeye çalışan kişiler çıkabilir. Karışıklıklar veya belirsizlikler olabilir. Siz yine de hedefinizden şaşmamalısınız.

BOĞA

Tecrübe edinmenizi sağlayacak aktivitelere, bilginizi artıracak faaliyetlere katılarak geleceğe dönük seçeneklerinizi çoğaltmalısınız. Görmediğiniz yerlere ziyaretler ve yeni eğitimler ufkunuzu açabilir.

İKİZLER

Kafanızı karıştırmaya çalışan kişilere izin vermeyin. Bazı kişilerin artan istekleri rahatınızı bozabilir. Sizi rahatsız etmelerine izin vermeniz durumunda ilişkieriniz zarar görebilir.

YENGEÇ

Gelecek vaat eden işbirlikleri kurabileceğiniz günler. İşbirliğine yatkınlık ufak sorunları çözebilir. Hangi konuda kimle ilerlemek istediğinizi netleştirin. Sevgi temalı ilişkiler destekleniyor.

ASLAN

Gereğinden fazla harcama yapabilirsiniz. Duygularınızı veya paranızı bonkörce dağıtarak insanları etkilemeye çalışmanız gerçekçi olmayabilir. Başkalarının sizin işlerinize karışmasına izin vermeyin.

BAŞAK

Yeni programlar yapmanız ve sosyal faaliyetlere katılmanız, yeni arkadaşlıklar kurmanızı sağlayabilir. İnandığınız şeyleri savunarak yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Sevgi temalı ilişkiler destekleniyor.

TERAZİ

Sorumluluklarınızı ihmal etmeniz durumunda şikayetler, eleştiriler veya işinize karışan kişiler olabilir. Oysa mükemmelliyetçi olarak daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Beklentileri boşa çıkarmayın.

AKREP

Tereddütte kalıp da fırsatları kaçırmayın. Girişimde bulunup ardından neler geldiğini görmelisiniz. Edineceğiniz tecrübe, planlarınıza derinlik katabilir. Sevgi temalı ilişkiler destekleniyor.

YAY

Maddi başlıklı konularda detaycı olmalı, hiçbir şeyi şansa bırakmamalı, paranıza sahip çıkmalısınız. Sizi yanlış yönlendiren kişilere dikkat edin. Hesapsız harcamalara son vermelisiniz.

OĞLAK

Bazı konularda derinlere inmeniz ve istikrarlı çalışmalarınız, önemsediğiniz kişilerin ilgisini çekmenizi sağlayabilir. Yaşam tarzınızda önemli değişiklikler olabilir. Bağlayıcı sözler verilebilir.

KOVA

Başkalarını dikkatle takip ederek yaptıkları yanlışları net şekilde görebilir, hata yapmamak için ne yapmanız gerektiğini tasarlayabilirsiniz. Edineceğiniz tecrübe size olumlu şekilde dönebilir.

BALIK

Yapacağınız yardımlar gözden kaçmayarak önemli geri dönüşler almanızı sağlayabilir. Değişime yardımı olacak faaliyetlerde bulunun. Aşk hayatınız ve imajınızı ilgilendiren değişiklikler ön planda.