İlişkilerde uzlaşmacı olmalı

Sabaha doğru saatlerde rutinin dışında gelişmeler veya farklı hoşluklar söz konusu olabilir. Öğle sonrası saatlerde planlı ve çalışkanız. İşlerimize, görev ve sorumluluklarınıza eğiliyor ve yarım kalan işleri tamamlıyoruz. Akşam saatlerinde ise, ilişkilerde gerilimler veya kırıcı sözler ya da engelleyici olaylar ön plana çıkabilir.



Lüzumsuz risklerden kaçınılması gereken bir gün. Şartlar akıcı görünmüyor. Köşeye sıkıştırmaya çalışan kişilere dikkat etmeli, başkalarının ani hareketleri nedeniyle ani kararlar almamalıyız hafta sonu genelinde.

KOÇ

Duygusal gerilimler veya size dikte edilen bazı şeyler bu hafta sonu sizi rahatsız edebilir. Belli kararlar almadan önce sonuçlarını doğru hesaplamalısınız.

BOĞA

Duygusal gerilimlere açık hafta sonu. Fiziksel, mental ve ruhsal sağlığınızı korumalı ve bu anlamda bazı şeyleri hafife almaktan kaçınmalısınız.

İKİZLER

Başkalarının hataları nedeniyle bazı bedeller ödeyebilirsiniz. Ortak kaynak kullanımı gerektiren işlerden (kredi, miras, nafaka, sigorta, tazminat vb) uzak durmalısınız.

YENGEÇ

Duygusal gerilimlere veya problemlere açık hafta sonu. Bazı cevaplar ararken ısrarcı olmamalısınız. Hareketlerinizin olumsuz sonuçları olabilir.

ASLAN

Maddi anlamda gereğinden fazla bonkör olmamanızda ve hesaplı ilerlemenizde fayda var. Zira gözden kaçan maliyetlerle baş etmek zor olabilir. Tartışmalardan kaçabilmek için, kelimelerinizi dikkatli kullanın.

BAŞAK

Paranızı dikkatli harcamanız ve gereksiz alışverişlerden kaçınmanız gereken hafta sonundasınız. Ses tonunuzu yükseltmeniz veya tartışma ortamı yaratmanız durumunda karşıt fikirli kişilerle karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ

Evinizi veya ailenizi ilgilendiren başlıklarda doğru gitmeyen şeyler olabilir. Bu hafta sonu, bu alanları düzeltebilmek için çaba sarf etmeniz gerekebilir. Gereken değişiklikleri yapmalısınız.

AKREP

Şikayet ve eleştirileriyle ön plana çıkan kişileri çok fazla ciddiye almanız gerekmiyor, ama kulak vermeyi de ihmal etmemelisiniz. Bu kişilerin içinde bulunduğunuz durumu net şekilde görme yetisi olmayabilir.

YAY

Sevdiğiniz kişileri planlarınıza dahil etmemeniz veya başkalarının ihtiyaçlarını görmezden gelmeniz tartışmalara neden olabilir. Ya da hafta sonunu karşıt görüşlü kişilerle uğraşarak geçirebilirsiniz.

OĞLAK

Mali durumunuzu gözden geçirebileceğiniz, bütçe yapabileceğiniz ve harcamaları kısma yoluna giderek geleceğe doğru daha sağlam adımlar atabileceğiniz hafta sonu.

KOVA

Bu hafta sonu, eski tanıdıklarla bir araya gelmeniz durumunda duygusal anlamda sıkıntılı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi, sırlarınızı veya şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın.

BALIK

Hassasiyet gerektiren durumlarla karşılaşabileceğiniz hafta sonu. Duygularınızı saklamakta zorlanabilir ve ortaya çıkan problemlerle uğraşabilirsiniz. Dikkatli konuşmanızda ve düşüncelerinizi kendinize saklamanızda fayda var.