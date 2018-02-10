İlişkilerde sürprizler, ani hoşluklar

Gün genelinde olumlu açıları olan Yay burcundaki Ay, ilişkilerimizi destekliyor, sosyal açıdan renkli ve doyurucu güne işaret ediyor. Grup aktiviteleri ve birlikte yapılacak işler açısından şanslı gün.

Hatta akşama doğru saatlerde ilişkilerde veya işbirliklerinde sürprizler, türlü hoşluklar, beklenmedik jestler, iltifatlar, hediyeler veya karşılaşmalar söz konusu olabilir.

Yeni arkadaşlıklar ya da aşklar gündemi değiştirebilir. Hayatımızda yenilikler yapabilir, sanatsal veya estetik konularda fark yaratabiliriz. 19.45 sonrasında ise işler daha yavaş akacaktır veya halsizlik, belirsizlik veya kararsızlık enerjileri ön planda olabilir.

KOÇ

Yeni çevrelere girmenizi veya hayatınızda hoşunuza gidecek değişiklikler yapmanızı sağlayacak aktivitelere katılabilirsiniz. Katkılarınız ve yardımlarınız geri dönecektir. İstediğinize ulaşmak için çabaladığınız zamanlar.

BOĞA

Beklenmedik harcamalar veya ödemeler söz konusuysa, bu meblağları karşılamanızı sağlayacak ek bütçe size sevindirebilir. Eski arkadaşlarınızla veya uzun zamandır görmediğiniz akrabalarınızla görüşebilirsiniz. Ziyaretlerin farklı geri dönüşleri olabilir.

İKİZLER

İkili ilişkileriniz ve işbirlikleriniz açısından hızlı bir hafta sonu. Keyifli veya romantik planlar partneriniz veya sosyal arkadaşlıklarınızla ilişkilerinizi güçlendirebilir. Sevgi temalı ilişkileriniz destekleniyor.

YENGEÇ

İlerlemek istediğiniz alanlarda istediğiniz sonuçları alabilmek ve değişiklikler yapmak istiyorsanız daha fazla araştırmacı olmalısınız. Planlarınızı elinize geçen bulgular veya edindiğiniz bilgiler doğrultusunda yapmanın faydasını görebilirsiniz.

ASLAN

Fiziksel enerji gerektiren aktivitelere, rekabet ortamlarına ve mücadele gerektiren işlere zaman ayırabileceğiniz hafta sonu. Sevgi temalı ilişkilerinizde sürprizler, hediyeler, jestler, bağlayıcı sözler ya da türlü hoşluklar söz konusu olabilir.

BAŞAK

Evi veya aileyi ilgilendiren konularda kayıtsız olan ya da gerçekçi davranmayan, çözüm değil tartışma arayan kişiler huzur kaçırabilir. Aile fertlerinizle ilişkileriniz hassas ve gerilime açık görünüyor. Ortak çözüm aramakta fayda var.

TERAZİ

İstekler ve beklentiler nedeniyle zayıf düşebilirsiniz. Kendi görev ve sorumluluklarınızla uğraşmanız gerekiyor. İnsanların beklentilerini öneri ve tavsiye boyutuyla geçiştirmenizde fayda var. Hayatınızda kaçınılmaz olan değişimi yaratma zamanı.

AKREP

Bu hafta sonu yaşanabilecek uyuşmazlıklar ve tartışmalar enerjinizi tüketebilir, ama aşırı tepkiler vermemeniz ve olayları kişiselleştirmemeniz gerekiyor. Biraz dışlanmış hissedebilirsiniz ama söylenenlerin ne kadar ciddi olduğu tartışılır.

YAY

Sevgi temalı ilişkileriniz destekleniyor. Yeni arkadaşlıklar kurabilir, beklenmedik yerlerde beklenmedik kişilerle tanışabilir veya aşık olabilirsiniz. Ya da yaşam tarzınızda olumlu değişiklikler söz konusu olabilir. Bağlayıcı sözler de gündemde.

OĞLAK

Sizi ilgilendirmeyen konular nedeniyle zor durumda kalabilirsiniz. Bu hafta sonu, kimsenin arkasından gitmeniz gerekmiyor. Kendi bildiğiniz şekilde ilerleyin ve size ait olmayan durumlara dahil olmamaya çalışın derim Niobe’ce.

KOVA

Bu hafta sonu tutkulu ilişkiler, iltifatlar, karşılaşmalar, jestler veya hediyeler söz konusu olabilir. İlişki ve işbirlikleri gelecek vaat edebilir. Romantik dokunuşlar sevgi temalı ilişkilerde fark yaratılması anlamına geliyor, bilginize.

BALIK

İmajınızı, geleceğinizi ve duygularınızı tehlikeye atmamak için temkinli hareket etmeniz gereken hafta sonu. Karşınızdaki kişilerin duygu ve düşüncelerini tam olarak bilmeden duygularınızı paylaşmamanızda fayda var.