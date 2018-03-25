Güç gösterileri gergin ortamlar

Genel anlamda güç gösterilerini, sözel tartışmaları, gerilimi artıran bir atmosfer olsa da, öğle saatleri civarında kısmen de olsa daha rahatlamış hissedebiliriz.

KOÇ

Özel yaşamınızda tartışmaların arttığı, seyahatler esnasında aksiliklere açık birkaç gün. Öfkeli tepkiler vermekten, ani kararlar almaktan veya ani hareketlerden kaçınmanızda fayda var.

BOĞA

İnsanların işlerinize karışmasına izin vermemeli ve sırlarınızı kimseyle paylaşmamalısınız. Maddi, hukuki ya da sağlıkla ilgili konuların özel olarak ele alınmasında fayda var.

İKİZLER

Birkaç gün diğerleri için bir şeyler yapmak, başkalarına yardım etmek hoşunuza gidebilir. Kendinizi meşgul etmeniz özel yaşamınızdaki gerilimin azalmasına veya tartışmalardan sakınmaya da yardım edebilir.

YENGEÇ

Duygusal anlamda yoğun günler. Hassasiyetleri doğru kullanmalı ve olumlu yönde ilerlemeye çalışmalısınız. Sevdiğiniz kişilerle vakit geçirmeniz hayatınızı daha basitleştirebilir.

ASLAN

Bazı kurum ya da kuruluşlarla aranızda negatif ortamlar oluşabilir veya enerjinizi ve zamanınızı çalan kişiler sizi gerebilir. Baskılara boyun eğmek yerine kendi ihtiyaç ve isteklerinizi ön plana almalısınız.

BAŞAK

Aranızda yaş farkı olan kişilerle girişeceğiniz iş ve projeler karşılıklı yardımlaşma teması altında her iki taraf içinde faydalı olabilir. Ancak, yardımlaşmanın maddi değil, zaman ve bilgi paylaşımı şeklinde olmasına özen göstermelisiniz.

TERAZİ

Bazı akrabalarınızın karşı karşıya kaldığı problemler gelecek planlarınızı yenilemenizi ve hayat hakkında daha fazla düşünmenizi gerektirebilir. Yardıma hazır olmanız güzel, bu sayede yeni tecrübeler de edinebilirsiniz.

AKREP

Birkaç gün için biraz da kendinize vakit ayırmak, kendinizi şımartmak ve sevdiğiniz kişilerle keyifli planlar yapmak isteyebilirsiniz.

YAY

Bugünlerde tanışacağınız veya vakit geçireceğiniz bazı kişiler üretkenliğinizi artırmanızı ve kendinizi göstermenizi sağlayacak planlar yapmanıza yardım edebilirler. İlham veren kişilerle karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK

Hiç kimsenin işlerinize burnunuzu sokmamalı ve özel hayatına karışmamalısınız. Bu anlamda sizi yanlış yönlendiren kişiler olabilir. En güzeli, kendinize veya başkalarına ait sırları kimseyle paylaşmamak.

KOVA

Kurallara uygun davranmanın faydasını görebileceğiniz günlerdesiniz. Ancak bu sayede dahi belli konulardaki karşıt görüşlerinizi açıkça ortaya koyma şansını bulabilirsiniz.

BALIK

Evinizi, ailenizi, yaşadığınız yeri veya çok sevdiğiniz kişileri ilgilendiren plan ve programlara zaman ayırabileceğiniz günlerdesiniz. Bu kişileri iyi hissettirmeye çalışmak birinci önceliğiniz olabilir birkaç gün için.