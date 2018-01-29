Aslan burcunda ay tutulması

Bu hafta çarşamba günü Aslan burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması, içinde sürprizleri, dramatik gelişmeleri, yüksek frekanslı iniş çıkışları ve heyecan verici olayları barındırıyor.

Her ay tutulmasında olduğu gibi etkiler 3 ay önce başladı ve üç ay daha gündemde. İlişkilerde uyumsuzluklar artıyor ama yardımsever yönümüz ortaya çıkıyor. Başkaları için fedakarlık yapmaktan çekinmiyoruz. Ay ve Venüs’ün devrede olduğu bir tutulma olması, kendimizi ve başkalarını korumak için çabalayacağımıza dikkat çekiyor.

Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Güvenlik ihtiyacımız yüksek, evi, yaşadığımız yeri ve aileyi ilgilendiren konulara yoğunlaşıyoruz. Anne, anne-çocuk ilişkileri, geçmişten getirdiğimiz özelliklerimiz ve anne gibi kapsayıcı davranışlar ve kavramlar önümüzdeki 3 ay boyunca ön planda olabilir.

Annelerin veya anne özellikleri taşıyan fedakar, koruyucu ve yardımsever kişilerin fedakarlıkları artabilir. Kadınlar ön planda! Enfeksiyon hastalıklarına, yanlış teşhislere, paranoyak tavırlara, şüphe ve endişelere, yanlış yönde çalışan hayal gücüne karşı tedbirli olmak gerekebilir. Bu tutulmada ev ve iş arasında sıkışıp kalabiliriz.

Karışık durumlar ya da karışık duygu ve düşünceler gerilimin yükselmesine neden olabilir. Güçlü konumdaki kişilerin güç gösterileri, skandallar, ihanetler, aldatma, dedikodu veya ilişkilerde güvenin sarsılması türünde olaylar 2 ay boyunca gündemde sıklıkla yer alabilir.

Bu yıl, Kova-Aslan ekseninde oluşan tutulmalar, annelere ya da geleneksel ailelere toplum içinde daha fazla rol vermekle veya içimizdeki koruyucu anne rolünü ortaya çıkarmakla kalmayacak, hepimize dünya nüfusu olarak bir aile olduğumuzu hatırlatacak. Olumlu veya olumsuz bazı gelişmeler nedeniyle birlik olmamız gerektiğini hissedeceğiz.

Kutuplaşmalar yavaş yavaş sona eriyor. Bilinçaltı bağlar, ruhsal iletişim yeni bir dünya düzeninin sinyalini veriyor. Buraya neden geldiğimizi sorguluyor, aslında büyük bir aile olduğumuzu idrak ediyoruz.

Aynı zamanda, önümüzdeki günlerde, sosyal ve toplumsal konular ve egolar ya da duygular hepsi birbirine girebilir. Sosyal hareketlilik, isyankar tutumlar, özgür hareketler veya özgürlük arayışları ön plana çıkabilir önümüzdeki ay genelinde.

Toplumsal konularda yardıma hazır ve olayları kolaylaştıran bir tavır içine girmek daha doğru olabilir. Hava koşulları, yönetim, yöneticiler, toplum önündeki kişiler, mekanik, elektrik-elektronik başlıklı konular ya da uzayla bağlantılı gelişmeler üç aylık süreçte yine ön plana çıkıyor. Etkilerini anlatmaya yarın da devam edeceğiz.

KOÇ

Önemli değişikliklerin söz konusu olabileceği, fırsatlara açık 3 aylık süreç başlıyor. Sadece nisan ayında dikkat etmelisiniz. Beklenmedik gelişmeler, haberler, ele geçen bilgiler veya size sürpriz olacak ilişkiler devrede 3 ay boyunca.

BOĞA

Yeni bir kariyere veya yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Sonlanma ve sonuçlanma enerjileri devrede. Önemli bir yıllık süreç farklı gelişmelerle sizi bekliyor. Ev, gayrimenkul ya da aileyle ilgili başlıklarda hassasiyetler oluşabilir.

İKİZLER

Sonlanma ve sonuçlanma enerjileri devrede olsa da, bu tutulma önümüzdeki üç ay içerisinde size yeni bir çevreye taşıyabilir. Sosyal hayatınız renklenebilir, yeni ve parlak fikirlerinizle fırsatlar yakalayabilirsiniz. Şansınız artıyor.

YENGEÇ

Tutulmalar, maddi anlamda etkisini gösterebilir. Yatırımsal, sahip olduğunuz değerli şeyler bakımından beklenmedik gelişmeleri, haberleri ya da hiç beklenmedik fırsatları akla getiriyor 3 aylık süreçte.

ASLAN

Önemli pozisyondaki bir kişi, elinize geçen bir bilgi, kulağınıza gelen haberler veya özgün bazı olaylar, önümüzdeki üç ay içinde hayatınızda değişiklik yaratabilecek gelişmelerin ayak sesleri olabilir.

BAŞAK

Eğitimsel faaliyetler, iş hayatınız veya sağlığınız anlamında beklenmedik durumların ortaya çıkabileceği 3 aylık süreçtesiniz. Aslında 3 ay önce başladı ama üç ay daha sürebilir. Önemli pozisyondaki bazı kişilerce destekleniyorsunuz.

TERAZİ

Beklenmedik ve sürpriz gelişmelere açık üç aylık süreçtesiniz. Aslında 3 aydır bu tür gelişmeler yüzünü göstermiş de olabilir. Bulutların arasından çıkan sihirli eller hayatınıza dokunuyor hissi yaratabilir. Ayaklarınız yerden kesilebilir. Y

AKREP

Kariyerinizde veya iş hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir, yeni bir kariyer çizgisi yüzünü gösterebilir veya yeni işler size meşgul edebilir. Attığınız adımlarla fark yaratabilirsiniz. Ancak, sonlanan durumlar da yok değil.

YAY

Bu hafta meydana gelecek tutulma, sonlanma ve neticelenme enerjileri taşıyor. Ancak, sizin için beklenmedik olaylar devreye girebilir. Elinize geçen bilgiler veya haberler yeni fırsatların önünü açabilir, önemli görüşmeler yapabilirsiniz.

OĞLAK

Yaratıcılık gerektiren işler veya maddi içerikli konular açısından sonlanma ve sonuçlanma enerjileri devrede. Yeni aşklar, maddi fırsatlar, tutkulu ilişkiler ya da yaratıcılık gerektiren işler açısından şanslar söz konusu olabilir üç ay içinde.

KOVA

Bu hafta esnek planlar yapmanızda fayda var. Beklenmedik durumlar hareket edebilir halde olmanızı gerektirecektir. Bu hafta meydana gelen tutulma önümüzdeki üç ay içinde hayatınızı değiştirebilecek olayları gündeminize taşıyabilir.

BALIK

Belli konulara çözümler, cevaplar, yeni iş fırsatları gündemde. Sağlıklı yaşama geçiş yapmak için adımlar atabilir, sağlığınızı daha fazla önemsemeniz gerektiğini anlayabilirsiniz.