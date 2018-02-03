Aşırılıklardan kaçınmalıyız



Ancak, 10.30 sonrasında gün genelinde hızımız biraz düşebilir. Yine de, Mars-Merkür etkileşimi düşünsel anlamda verimli, hızlı, işlerimizde düzeni ön plana alacağımız ve etkili konuşmalar yapabileceğimiz günde olduğumuzu gösteriyor.

Aşırı yeme içme, harcama, abartılı konuşma, fazla yorulma ve her konuda aşırılıklara kaçmakta türünde olaylardan kaçınalım.

KOÇ

Konuşmak veya tepki vermek yerine karşınızdaki kişileri can kulağıyla dinlemenin faydasını görebileceğiniz hafta sonundasınız. Ancak bu şekilde gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

BOĞA

Bazı kişilerle yüzleşmek isteyebilir ya da yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Ancak, yapılması gereken işlerinize odaklanmanız ani tartışmaları alevlendirmekten daha iyi olabilir. Aranızda yaş farkı olan kişilerin sözlerine kulak vermelisiniz.

İKİZLER

Çok fazla anlamadığınız işler için kolları sıvamanın anlamı olmayabilir. İyi bildiğiniz ve kolaylıkla yerine getirebileceğiniz işlere ayırmanız gereken hafta sonu. Aşırı harcamalar yapabilirsiniz. Kendinizi yanıltmayın.

YENGEÇ

Bugünlerde, zamanınızı ve paranızı evinize, dekorasyona veya ailenize harcamanızda fayda var. Sadece gerçekten güvendiğiniz kişilerle vakit geçirmelisiniz. Aksi takdirde maddi manevi olumsuz durumlar oluşabilir.

ASLAN

Değer verdiğiniz veya sahip olduğunuz şeyleri korumalısınız. Kişisel bilgilerinizi, şifrelerinizi kimseyle paylaşmamanızda ve paranızı, değerli eşyalarınızı ya da önemsediğiniz duygularınızı korumanızda fayda var.

BAŞAK

Bu hafta sonu, aynı fikirleri paylaşmadığınız kişilerle duygusal gerilimler yaşanabilir. Herkesi memnun edebilecek çözümler üretmeye çalışmalı ve farklılıkları ortadan kaldırmaya çabalamalısınız.

TERAZİ

Başkaları yararına işler yapmak veya paralar harcamak yerine kendi kişisel gelişiminiz için yatırımlar yapmanın daha faydalı olduğu hafta sonu. Çok fazla güzel görünen şeyler yanıltıcı olabilir.

AKREP

Gereksiz yere sinirlenmenin bir faydası olmayacaktır. Önünüze bakmalı ve plan yapmalısınız. Bazı kararları doğru yönetebilmek veya yanlışları gidermek için doğru seçenekleri işaretlemeli ve disiplinli olmalısınız.

YAY

Kulaktan dolma bilgilere göre hareket etmemeli ve her duyduğunuza inanmamalısınız. Bu hafta sonu, yanıltıcı durumlar ve aldatıcı kişiler söz konusu olabilir. Aklınıza yatmayan şeylere onay vermemelisiniz.

OĞLAK

Maddi başlıklı konularda fırsatlar yakalayabilir veya ek gelirler elde etmenin yollarını arayabilirsiniz. Kulağa fazla hoş gelen tekliflerle karşılaşırsanız tedbirli ilerlemenizde fayda var.

KOVA

Başınıza buyruk ilerlemek yerine atacağınız adımlardan ve alacağınız kararlardan etkilenecek kişilerle fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz. Bu tavır, olası alınganlıkların önünü kesebilir.

BALIK

Kurallara uygun ilerlememeniz durumunda bazı hareketlerin sorumluluğu ağır olabilir veya çok fazla soru cevaplamak zorunda kalabilirsiniz. İthamlardan ya da sorulardan kaçmak için, gereğine uygun davranmanızda fayda var.