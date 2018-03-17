Plüton ve Jüpiter’le uyumlu, Mars’la uyumsuz bir Balık burcunun yeni ay günündeyiz. Bir taraftan yeni olanaklar ve fırsatlar yüzünü gösterirken, bir diğer taraftan yaralayıcı durumlarla karşılaşabiliriz. Ama yaralarımızı sarmak zor olmayacak, şefkatli ve anlayışlı bir zaman diliminde olacağız zorluklara rağmen iki haftalık süreçte.

Mücadele alanları değişiyor olacak. Özellikle gece saatlerinde ani hareketlerden, ani çıkışlardan, öfkeden veya ani kararlardan kaçınmakta, riskli işlere kalkışmamakta, riskli yerlerden uzak durmakta fayda var. Acelecilik ya da ani kararlar zarar verebilir.

KOÇ

Yaşam tarzınızı, sağlığınızı ve ilişkilerinizi olumlu etkileyecek değişiklikler yapmalısınız. Ufak tefek sakarlıklar, kazalar ya da tartışmalara karşı tedbirli olmanızda fayda var.

BOĞA

Alışılmadık kişilerle muhatap olabilir, farklı yaklaşımlarla karşılaşabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin önerilerine kulak vermeniz güzel ama güven vermiyorlarsa hiçbir şeye onay vermek zorunda değilsiniz.

İKİZLER

Bugün ve hafta sonu bazı konuları net şekilde göremeyebilirsiniz. Yanıltıcı kişiler sizi istemediğiniz bir yöne yönlendirebilir. Duygusal oyunlara kendinizi kaptırmadan sizi, kendi yararınıza olmayan yöne çekmelerine izin vermemelisiniz.

YENGEÇ

Yaratıcılığınızı kullanmanız, hayal gücünüze fırsat tanımanız keyifli zamanlar geçirmenizi sağlayabilir. İkili ilişkilerinizi besleyici aktiviteler yakında yüzünü gösterecek yeniliklerin ilk adımı olabilir.

ASLAN

Şikayet ve eleştiriler ya da gergin ortamlar söz konusu olabilir. Diğerlerinin yaptıklarını boş verip işlerinize odaklanmalısınız. Tartışmalı ortamlardan uzak durmanızda fayda var.

İKİZLER

İkili ilişkilerinizde ve işbirliklerinizde dikkatli olmalı, anlayışlı ve uzlaşmacı olmaya gayret etmelisiniz. Yapılacak jestler ve fedakarlıklar boşa gitmeyecektir.

TERAZİ

Parasal kazanç getirebilecek eski bir plan, iş ya da proje tekrar gündeme gelebilir. Eski tanıdıklarınız sayesinde popülaritenizi artırabilirsiniz. İlişki ve işbirlikleri sayesinde başarı şansınız da artabilir.

AKREP

Özgün yöntemleriniz, farklı fikirleriniz ve alışılmadık yaklaşımlarınız sizinle rekabet eden kişilerin işlerini zorlaştırabilir. Hayal gücünüz ve yaratıcılığınızla öne çıkabilirsiniz.

YAY

Yanıltıcı durumlar veya kişiler söz konusu olabilir. Her söylenene inanmamalı, herkese güvenmemelisiniz. Kelimeleri veya durumları işine gelen şekilde çeviren kişiler duygularınızla oynayabilir. Sırlarınızı kimseyle paylaşmayın.

OĞLAK

Eski tanıdık veya arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Paylaşılan ve hatırlanan anılar şu anki hayatınızda yaşadığınız bazı kişilerle ilişkilerinizi etkileyebilir. Belli şeyleri sonlandırma hissi yaratabilir.

KOVA

Sır saklamakta başarısız veya yeterince hassas ya da anlayışlı olmayan kişiler nedeniyle sorunlar yaşanabilir. Eski tanıdıklarınız sizi yanlış yönlendirebilirler. Arkadaşlarla yapılan planların yüksek bedelleri olabilir.

BALIK

Sezgilerinize ve zekanıza güvenebileceğiniz günlerdesiniz. Belli konularda tatmin olmuyorsanız veya bazı şeyler kafanıza yatmıyorsa, onay vermemeli ya da bazı kişilerin peşine takılmamalısınız. Aksi takdirde pişmanlıklar söz konusu olabilir.