Türkiye ile kriz Merkel’i etkiler mi

ALMANYA 24 Eylül seçimlerine geri sayıyor. Bu arada Türkiye hükümeti ile Alman siyasiler arasında emsali görülmemiş bir atışma yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan Türklere, Başbakan Merkel’in CDU, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti ve Yeşillere oy vermemesi çağrısı ise tartışmanın tonunu iyice yükseltti.

İyi de Türkiye ile bu polemiğin Almanya’da Merkel’in Başbakan olarak yola devam edip etmemesinde bir etkisi olabilir mi?

POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

ALMANYA’da geleneksel olarak sandık öncesinde Türkiye’nin seçim malzemesi yapılması alışıldık bir durumdur. Ancak önceki seçimlerde tartışma daha çok Hıristiyan Demokratların muhafazakâr seçmene yönelik ‘Türkiye’yi AB’de istemeyiz’ ekseni üzerinde devam ederdi.

Seçim bitince tartışma da hararetini yitirirdi.

Lakin bu kez Almanya’nın Türkiye’nin istediği FETÖ’cüleri iade etmemesi, Türkiye’nin de terörle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Alman gazeteci ve aktivistlerini tutuklaması nedeniyle yükselen tansiyon iki ülke arasında bir politika değişikliğine de işaret ediyor.

GURBETÇİNİN OYU NİYE SOLA

ALMANYA’daki Türklerin, Türkiye seçimlerinde muhafazakâr partilere oy verirken, Almanya’da sol partileri tercih etmesi bilinen bir gerçek. Bunun birçok açıklaması var.

Hıristiyan Demokratlar, yıllarca Türklere, ‘misafir işçi, nasıl olsa dönecekler’ diye mesafeli yaklaşırken SPD’nin aile birleşimi, çifte vatandaşlık gibi kapsayıcı politikalarla gelmesi Almanya’daki Türklere hep sempatik gelmiştir. Nitekim bu sandığa da yansımıştır.

Alman Seçim Kurulu’na göre seçme hakkı bulunan yaklaşık 720 bin Türk kökenli seçmen bulunuyor. Türk seçmen, genel seçmenin yüzde birinden biraz fazla. 2013 seçimlerinde sandığa giden Türklerin yüzde 64’ü SPD’ye, yüzde 7’si Merkel’in Hıristiyan Demokrat Parti’sine oy verirken Yeşiller ve Sol Parti yüzde 12’şer puan destek buldu.

EN ÇOK KİMİ ETKİLER

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın seçim çağrısının Almanya’da kendilerine bir gelecek öngören ve bu ülkenin vatandaşlığına geçen Türkiye kökenliler nezdinde nasıl karşılık bulacağını şimdiden kestirmek zor. Ancak şunu da hatırlayalım. Anayasa değişikliği referandumunda Almanya’dan gelen ‘Evet’ oylarının oranı yüzde 63.7 olmuştu. Türkiye genelinde ise bu oy oranı yüzde 51.4 olarak çıkmıştı.

Gurbetçi oylarında olası bir değişim en çok SPD’ye giden oylar üzerinde etki gösterebilir. Destek aynı kalırsa SPD hanesine en fazla bir puan yazabilir.

ETKİSİ NE KADAR

BU nedenle son dönemde daha çok SPD’li Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Başbakan adayı Martin Schulz gibi isimlerin Türkiye’ye yönelik açıklamalarının tonunun daha sert olması dikkat çekiyor.

Erdoğan’ın Merkel’in partisine oy verilmemesi yolundaki çağrısının ise Almanya’da Türkler zaten CDU’ya az oy verdiğinden pek bir karşılığı bulunmuyor.

Belki Alman seçmen üzerinde aksi bir etkisi olabilir. Olumsuz Türkiye haberleriyle de bilenen Alman seçmen sandığa giderek geleneksel olarak Türkiye’ye ılımlı yaklaşmayan Hıristiyan Demokrat Parti’ye desteğini arttırabilir.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖNEMLİ

ANKETLER Almanya’da 61.5 milyon seçmenin neredeyse yarısının kararsız olduğunu gösteriyor. Şu haliyle dördüncü kez Başbakan adayı olan Merkel’in partisi yüzde 38-39, SPD yüzde 24-25 civarında oy alıyor.

Büyük koalisyon diye anılan hükümet partileri CDU ve SPD yeniden ortak olmak istemiyor. Tek başına bir parti iktidarı beklenmediğinden küçük partilerin ne kadar oy toplayacağı önem kazanıyor.

Kamuoyu araştırmalarında Sol Parti yüzde 9, liberal FDP yüzde 8, Yeşiller yüzde 7, Almanya için Alternatif (AfD) diye anılan İslam ve yabancı karşıtı sağcı parti yüzde 7 oranında destek buluyor.

AfD’nin oylarını artırması, hatta üçüncü parti olarak öne çıkması Alman siyasetinde deprem yaratabileceği gibi, Türk seçmenin çıkarlarını da olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Merkel’in seçilmesi şimdilik kesine yakın gözükse bile önemli olan koalisyon ortağının kim olacağı... Bu Türkiye’den çok oradaki Türkler için kritik.