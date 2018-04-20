İran, İsrail’e misilleme yapacak mı

İran’ın geçen hafta Suriye’de Humus kenti yakınlarındaki Tiyas (T4) askeri üssüne düzenlenen füze saldırısında 7 vatandaşının hayatını kaybetmesi üzerine İsrail’e yönelik misillemede bulunabileceği konuşuluyor.

Tahran ve İsrail’den gelen açıklamalar, gerilimin daha da artabileceğine işaret ediyor.

KRİZ NASIL TIRMANDI

ASLINDA İran’ın Irak ve Lübnan’dan sonra Suriye’de de artan nüfuzundan rahatsız olan İsrail ile Tahran arasındaki tansiyon son birkaç aydır dikkat çekici bir şekilde yükseliyor. İsrail’in Suriye’de iç savaş devam ederken kendisi için tehdit gördüğü hedefleri imha etmek için saldırı düzenlediği, ancak bunları hiçbir zaman resmen kabul etmediği biliniyor.

Şubat ayı başında İsrail, İran’a ait bir İHA’yı düşürüp İran hedeflerini vurmuş, Suriye hava savunma sistemleri devreye girerek İsrail’e ait bir F-16’sını düşürmüştü.

İşte Tiyas hava üssüne düzenlenen saldırı, bu gelişmelerin ardından geldi. Ve operasyonun ardında yine İsrail’in olduğu iddia edildi.

Tiyas saldırısında İran’ın can kaybına uğramasının ardından Tahran’dan İsrail’e yönelik tonun daha da sertleşmesi dikkat çekti.

KARŞILIKLI TEHDİTLER

İRAN dini liderinin başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ‘saldırının yanıtsız kalmayacağı’ konusunda uyardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasemi, İran’ın ‘eninde sonunda yanıt vereceğini’ söyledi. Önceki gün ise İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Twitter’dan İsrail’in adını vermeden ‘düşmana karşı saldırı planı yapılması’ çağrısında bulundu.

İşte bu sözler İsrail’i alarma geçirmişe benziyor. ABD medyasına göre İsrail F-15’lerini gelecek ay ABD’nin Alaska eyaletinde yapılması planlanan “Kırmızı Bayrak” tatbikatına yollamama kararı aldı, bunda İran’ın muhtemel misillemesinin etkisi olduğu belirtiliyor.

İsrail’in füze saldırılarına karşı Demir Kubbe hava savunma sistemi, Patriot ve Arrow 2 hava savunma füzeleri bulunuyor. Olası bir saldırıda bunların devreye girmesi bekleniyor.

KONTROLDEN ÇIKARSA

İSRAİL 70’nci yıl kutlamalarına İran tehditleri altında başlarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ülkelerini herhangi bir saldırıya karşı korumaya hazır olduklarını söyledi. Netanyahu, “Eğer kendimizi savunmak durumunda kalırsak, zorluğu göğüslemeye ve İsrail’in zaferini garantilemeye hazırız” açıklamasında bulundu.

Tüm bu karşılıklı tehditler devam ederken misillemenin nasıl olacağına dair fikir yürütülüyor. İran’ın Suriye, Lübnan ya da kendi topraklarından saldırı düzenleyebileceği yorumları var. İran’ın Filistin üzerinden bir eylemde de bulunabileceği konuşulan iddialar arasında.

Ancak olası bir misillemenin iki ülkeyi karşı karşıya bırakıp zaten cadı kazanı gibi olan bölgeyi daha da karıştırması mümkün. İsrail’e yönelik sert bir askeri yanıt İran ile ABD yönetimini de karşı karşıya getirebilir.

Trump yönetiminin Obama yönetimine göre İsrail’e daha yakın olduğu, 2015’te Tahran ile yapılan nükleer anlaşmanın iptal edilmesini istediği biliniyor.

Nitekim ABD Başkanı Trump, önceki gün attığı tweet’le İsraillileri bağımsızlık günleri dolayısıyla kutlayarak “Hiçbir yerde onlardan daha iyi dostumuz yok” dedi. Trump, gelecek ay İsrail Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınacağını da bir kez daha teyit etti.

Herhalükârda İsrail ile İran arasında süren gerilimin kontrolden çıkması bölgedeki diğer krizleri ve ülkeleri de etkileme potansiyeline sahip olacaktır.