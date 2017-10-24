GÜNDOĞDU Meydanı’ndaki Yerel Üretim Şenliği’ni izledim. İzmir Büyükşehir Belediyesi destekli kooperatiflerin ürünlerini gördüm.
Tarımda kurtuluş reçetesi gibi
Üretici hoşnuttu, gurur vardı yüzünde sanki. Başkan Aziz Kocaoğlu, üretici kooperatiflerine desteğin süreceğini bildirdi, “Köylünün gerçekten milletin efendisi olacağını” vurguladı. Merak ettim, Büyükşehir’in tarımda neler yaptığını. İşte edindiğim notlar:
BÜYÜME TÜRKİYE’NİN İKİ KATI
* İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal destekleri 600 milyon liraya ulaştı. 2000 - 2014 arasında Türkiye’de tarım sektörü yüzde 2.1 büyürken, İzmir’de bu oran yüzde 5.5 oldu.
* Bayındır’da bu yıl çiçek üreticisine 5 milyon 760 bin TL katkı sağlanacak. 2007’den beri 30 milyon TL’lik çiçek alındı. Alınan ürün 34 milyonu geçti. Bayındır Çiçek Kooperatifi dünyaya açıldı.
* Karaburun’dan nergis soğanı, Mordoğanlı kadınlardan el yapımı saksı, Torbalı Pamukyazı ve Urla Bademler’den çiçek, Ödemiş Bademli’den fidan ve zeytinyağı, Kiraz’dan peynir alınıyor.
* Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden bu yılın alım bedeli 3,5 milyon TL.
* Aşevleri için Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden 5 bin 400 litre zeytinyağı alınacak. Seneye 10 bin 800 litre planlanıyor. 252 bin TL destek verilerek kooperatifin zeytinyağı tesisi yenilendi.
* Sütün litre fiyatı bazı yerlerde 70 kuruşa kadar düşerken, Büyükşehir ile sözleşme imzalayan Tire Süt Kooperatifi, ortaklarına 1.15 TL ödüyor.
YILDA 10 MİLYON LİTRE SÜT
* 2007’den bu yana “Okul Sütü”, ardından okul öncesi çocuklara yönelik “Süt Kuzusu” projeleri, aileleriyle birlikte yaklaşık 10 bin kişiye gelir ve ilçeye 100 milyon TL ekonomik girdi sağladı.
* Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük, Büyükşehir’in modelinin Türk tarımı için “kurtuluş reçetesi” olduğunu savunuyor, “Büyükşehir ile 120 bin eve süt dağıtıyoruz. Benim ortağım mağdur değil” diyor.
* “Süt Kuzusu” projesiyle yılda 10 milyon litreden fazla süt dağıtılıyor. 62 ekibin 388 mahallede kapı kapı dağıttığı sütler, Tire ve çevre köylerdeki 2 bin 500 üreticiden sağlanıyor.
* Kırsalda küçükbaş hayvancılığı desteklemek için, 2015’te başlatılan projeyle bin 773 üreticiye 6 bin 902 hayvan dağıtıldı. Yavrularla küçükbaş hayvan sayısı 9 bin 243’e ulaştı.
* 18 ilçenin ziraat odalarına 2.7 milyon liralık 147 tarım makinesi dağıtıldı.
* Arıcılık uzmanları 7 ilçede üreticilere bal, propolis, arı sütü eğitimi verdi. Eğitim gören 572 üreticiye bin 970 arılı ve 974 arısız kovanla, 572 arıcılık malzemesi seti dağıtıldı. Kadın üreticilerin eğitimi sürüyor.
* İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle 2 bin 500 üreticiye 5 bin ana arı dağıtılıyor. Günlük 2 bin ton bal işleme kapasiteli Bergama Kıranlı Tesisi yenilenecek.
YARIMADA’DA ÇİLEKÇİLİK
* Urla Belediyesi ve Bornova Rotary Kulübü ortaklı projeyle, kadınlara yönelik çilek yetiştiriciliği başladı. Özbek, Kuşçular ve İçmeler’de kadın üreticiler eğitildi, 20 bin çilek fidesi dikildi.
* Ayrıca Yarımada bölgesinde 220 bin 65 sebze fidesi dağıtıldı.
* 2008’den bu yana 24 ilçede 649 mahalle ve köyde 2 milyon 250 bin meyve fidanı dağıtıldı.
* Urla, Karaburun ve Seferihisar’da 248 üreticiye 506 kilo fasulye ve 598 kilo börülce tohumu verildi.
* Efes-Milas Yolu kültür rotalarındaki üretici satış noktaları için 200 pazar tezgahı dağıtıldı.
TARLA YOLLARINA ASFALT
* Bergama ve Aliağa’da 23 bin 441 menengeç ağacına Antep fıstığı aşılandı.
* Tarım alanlarına giden ova yolları asfaltlandı, tarlalar kışın çamur, yazın tozdan kurtarıldı.
* Küçük Menderes, Gediz, Nif ve Yarımada havzalarında biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılarak nehirler ve tarım toprakları kirlilikten kurtarıldı.
* Tarlaları Beydağ Baraj Gölü altında kalan üreticilere balıkçı teknesi, motoru, ağ, soğutma konteyneri ve buz makinesi desteği verildi.
* Selçuk’ta 11 milyon TL maliyetli, Ege’nin en büyük meyve-sebze işleme ve soğuk hava tesisi yapıldı.
ÜRETİCİ SUYUNA İNDİRİM
* Foça Belediyesi ile tahıl kurutma tesisi açıldı. Tahılın bozulması önlenip erken hasat olanağıyla yörede ikinci üretim avantajı sağlanıyor.
* Türkiye’de belediye kaynaklarıyla ilk ve tek “Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı” kuruldu.
* Üreticinin maliyetlerinin düşürülmesi için kullandığı tarım suyunun fiyatı yüzde 50 indirildi.
* Yarımada Stratejik Planı’ndan sonra Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Kemalpaşa ile Çiğli’nin Gediz Deltası bölümünde yerel kalkınmayı teşvik hedeflendi. Yeni çekim merkezleri ve tematik parklar oluşturularak turizm güçlendirilecek.
* Kemalpaşa’da “tarımsal erken uyarı sistemleri” kurma çalışmaları başlatıldı.
BAL ORMANI KURULUYOR
* Kemalpaşa, Kiraz ve Seferihisar’da 53 bin 331 dekarda 369 üreticiyle iyi tarım uygulaması başladı.
* Tahtalı Baraj Gölü çevresinde “bal ormanı” oluşturulması çalışmaları sürüyor.
* Karaburun Eğlenhoca, Kösedere ve İnecik köylerinde zeytin sineği zararlısına karşı mücadele sürüyor.
* Urla Kuşçular’da destekle kurulan soğuk hava deposu tamamlanma aşamasında.
* Ödemiş Bademli Fidancılık Kooperatifi’nde boylama ve paketleme tesisi çalışmaları sürüyor.
SON SÖZ: Büyükşehir’in tarım desteği notlarım bu kadar. Mutlaka gözden kaçanlar olmuştur. Fazla da yorum yok, kolay gelsin!
BİR ALINTI
Engin Yavuz’dan: Nereye gittiğini boşver. Önemli olan kiminle gittiğin. (TOLSTOY)