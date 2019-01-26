Tarihi elektrik fabrikası İzmir’e müze yapılabilir

ANKARA Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) mülkiyetindeki tarihi elektrik fabrikası ve arazisini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, geçen yıl iki kez ihaleyle satışa çıkardı. Çok değerli yerin satılmak istenmesi tepki çekti, karşıt kampanyalar düzenlendi. İhaleye katılım olmayınca, satış ertelendi.
KONAK BELEDİYESİ: BİZE VERİN
10 bin 720 metrekarelik fabrika ve arazisi yine ihaleye çıkarıldı. Geçici teminatı 1 milyon lira olan ihale, 16 Nisan’da. Karşı çıkanlar tepkiye hazırlanırken, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş kamusal hizmet veren merkeze dönüştürmek için fabrika ve araziyi istedi. Pekdaş, kabul edilmezse şartname alıp, tepki olarak her ilçe sakini için 1 liradan olmak üzere 380 bin 640 lira önereceklerini açıkladı.
TİCARİ YAPILAŞMAYA DİKKAT
Gelişmeler geçen yıl mart ayındaki yazımı anımsattı. “Elektrik Mühendisleri Odası: ‘Tarihi binanın zamanla yok edilerek, alanın ticari yapılaşmasının önüne geçilmeli, tarihi simge yapı kente kazandırılmalıdır. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları; binanın restore edilerek İzmir’e kazandırılması için girişime davet ediyoruz.’
KAMPANYA: SATILMASIN
İmza kampanyasında savunulan görüş: ‘Tarihi fabrika satılmasın. Kent ve kentli kullanımı projesi yapılsın. Havagazı Fabrikası, Sümerbank, Şark Sanayi ve benzeri alanları kapsar plan düzenlemeleriyle (Tarihsel Eski İzmir Canlandırması Projesi) yapılsın.’
TAHSİS İSTEDİK CEVAP YOK
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, iki kez Özelleştirme İdaresi’nden fabrikayı istediklerini belirtti, ‘Onarım yapılıp yapılmayacağına dair bilgi istedik. Öngörülmüyorsa, yapının restore edilerek İzmir’e kazandırılmak üzere tahsisini talep ettik. Cevap alamadık. Fabrikanın Büyükşehir’e tahsisini talep ediyoruz’ dedi.”
ALICI İNSAFLI ÇIKAR DİLEĞİ
O zamanki ve şimdiki görüşlerimden demet: “Tesis mutlaka satılacaksa, alıcının kar amacı olacaktır. Ne yapar, ne yapmasına izin verilir, bilemem. Alıcının kent belleğiyle tarihini ne kadar düşüneceği de bilinmez. Bir özel alıcı çıkarsa, gerçekten İzmir’i seven, kente iz olacak armağan kazandırmayı düşünen birisi/birileri olmasını dilerim.
İMECE FORMÜLÜ OLUŞUR MU
* İzmirliler almak için ortaklık kurar mı? Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları öncülük üstlenir mi? İzmir’e bir şeyler kazandırmak isteyen, spora, sanata yatırım yapan, Fuar’a destek veren firmalar mı yine kolları sıvar? Bunları sürekli eleştirenler ne yapar? Burası imeceyle alınıp, İzmir’e tarihi bir eser kazandırılabilir mi?
ÜLKEYE ÖRNEK OLUNABİLİR
* İktidarıyla muhalefetiyle tüm milletvekilleri el ele vererek, fabrikanın, (Tarihi Havagazı Fabrikası gibi) İzmir’in belleği olmasını sağlar mı? (Belki de Büyükşehir Belediyesi ya da uygun görülecek bir kuruluş koordinasyonunda tarihi kazanım ortaklığı oluşturulabilir.) Belki özelleştirilmeden vazgeçilir, ‘Fabrika İzmir’indir, İzmir’in kalsın’ denir. Fabrikanın İzmir adına alınması, Büyükşehir’e tahsisi ya da kent belleğine ışık tutacak hale gelmesi için başka formüller bulunabilir. Ve İzmir tüm ülkeye örnek olacak farkını ortaya koyar.”
KENT BELLEĞİ MERKEZİ
Kocaoğlu ve Pekdaş tarihi fabrikayı istiyor ama ihale 31 Mart’tan sonra. Büyükşehir ve Konak belediyeleri, seçim sonrası da ısrarcı olur mu? Tarihi fabrikanın İzmir ve İzmirli için en verimli şekilde değerlenmesini, müze gibi kalıcı eser yapılmasını diliyorum. (Hemen yakında, bir dönem Yaşar Üniversitesi rektörlük binası olarak kullanılan eski un fabrikasının kent müzesi olacağı açıklandı. Biraz ötede Tarihi Havagazı Fabrikası var. Bölge, kültür, sanat, kent belleği merkezi olabilir.)
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SÖZ
SİZİN
BİR ANLAMLI TÖREN
O taraftar adına
sakız fidanları
FENERBAHÇE Spor Kulübü İzmir Şubesi, Çeşme Çiftlikköy’de, tribünde yaşamını yitiren genç taraftar Koray Şener adına sakız fidan dikti. Şube Başkanı Aykut Oktar bağışçılara teşekkür etti, “300 ağaç eminiz ki binlere ulaşacak, korumuz ormana dönüşecek” dedi. Törene genç taraftarın ağabeyi Eray Şener, Fenerbahçe SK Genel Sekreteri Sevil Becan, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol da katıldı.
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BİR YAKINMA
Sokaklardan
geçmek çok zor
YAĞMURLAR, eskisi gibi yağmıyor. Çünkü küresel ısınma dengeyi bozdu. Her yerde sel oluşuyor. Buca’nın sokakları da iyi temizlenmiyor, yağmurda geçilmiyor. Sokaklarda yürümekte zorluk çekiyoruz. Hatta bu seller canımıza kast ediyor, insan her an düşebilir. Altyapı çalışmasıyla sorunun çözülmesi dileğimdir. (Serol Ömerler-Emekli öğretmen ve 40 yıllık Bucalı.)
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BİR ALINTI
Ülkümen Rodoplu’dan: Önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz; sonra da herkesten daha iyi oynamayı. (Albert Einstein)
Tarihi elektrik fabrikası İzmir’e müze yapılabilir
ANKARA Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) mülkiyetindeki tarihi elektrik fabrikası ve arazisini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, geçen yıl iki kez ihaleyle satışa çıkardı. Çok değerli yerin satılmak istenmesi tepki çekti, karşıt kampanyalar düzenlendi. İhaleye katılım olmayınca, satış ertelendi.
KONAK BELEDİYESİ: BİZE VERİN
10 bin 720 metrekarelik fabrika ve arazisi yine ihaleye çıkarıldı. Geçici teminatı 1 milyon lira olan ihale, 16 Nisan’da. Karşı çıkanlar tepkiye hazırlanırken, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş kamusal hizmet veren merkeze dönüştürmek için fabrika ve araziyi istedi. Pekdaş, kabul edilmezse şartname alıp, tepki olarak her ilçe sakini için 1 liradan olmak üzere 380 bin 640 lira önereceklerini açıkladı.
TİCARİ YAPILAŞMAYA DİKKAT
Gelişmeler geçen yıl mart ayındaki yazımı anımsattı. “Elektrik Mühendisleri Odası: ‘Tarihi binanın zamanla yok edilerek, alanın ticari yapılaşmasının önüne geçilmeli, tarihi simge yapı kente kazandırılmalıdır. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları; binanın restore edilerek İzmir’e kazandırılması için girişime davet ediyoruz.’
KAMPANYA: SATILMASIN
İmza kampanyasında savunulan görüş: ‘Tarihi fabrika satılmasın. Kent ve kentli kullanımı projesi yapılsın. Havagazı Fabrikası, Sümerbank, Şark Sanayi ve benzeri alanları kapsar plan düzenlemeleriyle (Tarihsel Eski İzmir Canlandırması Projesi) yapılsın.’
TAHSİS İSTEDİK CEVAP YOK
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, iki kez Özelleştirme İdaresi’nden fabrikayı istediklerini belirtti, ‘Onarım yapılıp yapılmayacağına dair bilgi istedik. Öngörülmüyorsa, yapının restore edilerek İzmir’e kazandırılmak üzere tahsisini talep ettik. Cevap alamadık. Fabrikanın Büyükşehir’e tahsisini talep ediyoruz’ dedi.”
ALICI İNSAFLI ÇIKAR DİLEĞİ
O zamanki ve şimdiki görüşlerimden demet: “Tesis mutlaka satılacaksa, alıcının kar amacı olacaktır. Ne yapar, ne yapmasına izin verilir, bilemem. Alıcının kent belleğiyle tarihini ne kadar düşüneceği de bilinmez. Bir özel alıcı çıkarsa, gerçekten İzmir’i seven, kente iz olacak armağan kazandırmayı düşünen birisi/birileri olmasını dilerim.
İMECE FORMÜLÜ OLUŞUR MU
* İzmirliler almak için ortaklık kurar mı? Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları öncülük üstlenir mi? İzmir’e bir şeyler kazandırmak isteyen, spora, sanata yatırım yapan, Fuar’a destek veren firmalar mı yine kolları sıvar? Bunları sürekli eleştirenler ne yapar? Burası imeceyle alınıp, İzmir’e tarihi bir eser kazandırılabilir mi?
ÜLKEYE ÖRNEK OLUNABİLİR
* İktidarıyla muhalefetiyle tüm milletvekilleri el ele vererek, fabrikanın, (Tarihi Havagazı Fabrikası gibi) İzmir’in belleği olmasını sağlar mı? (Belki de Büyükşehir Belediyesi ya da uygun görülecek bir kuruluş koordinasyonunda tarihi kazanım ortaklığı oluşturulabilir.) Belki özelleştirilmeden vazgeçilir, ‘Fabrika İzmir’indir, İzmir’in kalsın’ denir. Fabrikanın İzmir adına alınması, Büyükşehir’e tahsisi ya da kent belleğine ışık tutacak hale gelmesi için başka formüller bulunabilir. Ve İzmir tüm ülkeye örnek olacak farkını ortaya koyar.”
KENT BELLEĞİ MERKEZİ
Kocaoğlu ve Pekdaş tarihi fabrikayı istiyor ama ihale 31 Mart’tan sonra. Büyükşehir ve Konak belediyeleri, seçim sonrası da ısrarcı olur mu? Tarihi fabrikanın İzmir ve İzmirli için en verimli şekilde değerlenmesini, müze gibi kalıcı eser yapılmasını diliyorum. (Hemen yakında, bir dönem Yaşar Üniversitesi rektörlük binası olarak kullanılan eski un fabrikasının kent müzesi olacağı açıklandı. Biraz ötede Tarihi Havagazı Fabrikası var. Bölge, kültür, sanat, kent belleği merkezi olabilir.)
-----
SÖZ
SİZİN
BİR ANLAMLI TÖREN
O taraftar adına
sakız fidanları
FENERBAHÇE Spor Kulübü İzmir Şubesi, Çeşme Çiftlikköy’de, tribünde yaşamını yitiren genç taraftar Koray Şener adına sakız fidan dikti. Şube Başkanı Aykut Oktar bağışçılara teşekkür etti, “300 ağaç eminiz ki binlere ulaşacak, korumuz ormana dönüşecek” dedi. Törene genç taraftarın ağabeyi Eray Şener, Fenerbahçe SK Genel Sekreteri Sevil Becan, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol da katıldı.
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BİR YAKINMA
Sokaklardan
geçmek çok zor
YAĞMURLAR, eskisi gibi yağmıyor. Çünkü küresel ısınma dengeyi bozdu. Her yerde sel oluşuyor. Buca’nın sokakları da iyi temizlenmiyor, yağmurda geçilmiyor. Sokaklarda yürümekte zorluk çekiyoruz. Hatta bu seller canımıza kast ediyor, insan her an düşebilir. Altyapı çalışmasıyla sorunun çözülmesi dileğimdir. (Serol Ömerler-Emekli öğretmen ve 40 yıllık Bucalı.)
-----
BİR ALINTI
Ülkümen Rodoplu’dan: Önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz; sonra da herkesten daha iyi oynamayı. (Albert Einstein)