Su ürünleri organize bölgesine muhalefet

DİDİM denilince aklıma hemen Altınkum’daki Vakıflar’ın arazisi gelir.
Yıllardır boş duran, geleceği belli olmayan ya da benim bilmediğim arazi. Burasının kamuya kazandırılıp yeşil alan gibi değerlendirilmesini düşler dururum hep. Şimdi Didim’in gündeminde ilçeye kurulmak istenilen Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi var. “Didim’in Gündeminde Neler Var” ve “Özgür Ses” sitelerinden edindiğim bilgilere göre başta belediye olmak üzere çoğunluk bölgeyi istemiyor.
KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL
Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, bölgeyi ilçe için tehlike olarak nitelendiriyor, siyasal parti farkı gözetmeden karşı durulması gerektiğini vurguluyor, şu görüşleri dile getiriyor: “Söke – Didim arasına Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurulması için fizibilite projesi hazırlanabilmesi amacıyla GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı)ile protokol imzalandığı, çalışmaların hızlandığı bilgisi ulaşmıştır. Bölge, hem denizde, hem karada endüstriyel üretim yapması nedeniyle ekosistemi bozacaktır. Bu tür üretim sahalarının milli parklar gibi özel alanların yakınlarında oluşturulmasının işletenlerden başka kimseye yararı bulunmamaktadır. Doğa düşmanı projenin Didim’de kabul edilmesi mümkün değildir.
KENTİN GELECEĞİNİ KARARTACAK
Mevcut 66 ton kapasiteli denizdeki balık çiftliklerinin yarattığı tahribat ortada iken bu bölge için denizde çok daha yüksek kapasiteli ek çiftliklerin gerekeceği gerçektir. Denizde yüksek kapasiteli balık çiftlikleri ile karada su ürünleri organize sanayi bölgesi şehrimizin geleceğini karartacaktır. Konunun muhatapları teknolojinin geliştiğini, önlemlerin alındığını ve istihdam yaratılacağını söylese de, hali hazırda faaliyetteki balık çiftlikleri dahi denizi ve sahillerimizi geri dönülmez biçimde kirletmektedir.
ASLA İZİN VERMEYİZ
Denizimize, sahillerimize ve tescilli havamıza, yaşam kalitemize, turizmimize telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği açıktır, bunu görememek cehalettir. Duyarlı vatandaşlarla kentimizin, doğamızın ve turizmimizin tahrip edilmesine asla izin vermeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Konu ile ilgili toplumsal muhalefeti Didimlilerin göstereceğinden son derece emin olduğumu belirtmek isterim.”
BURASI TURİZM KENTİDİR
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş da bu yatırıma karşı olduklarını vurguluyor. Erbaş, odanın OSB’nin içinde bulunmayacağını belirterek, şöyle diyor: “Didim turizm kentidir. Balık çiftliklerinin mevcut konumunda dahi denizi kirletmesi tehdidi söz konusudur. Akbük’te denizi kirlettiklerinin farkına varıldığı için taşınmak zorunda kalan balık çiftlikleri var.
İMZA KAMPANYASI BAŞLIYOR
Adı geçen bölgede yapılması planlanan bir organize sanayi bölgesi hem karada, hem de denizde kirliliğin artmasına sebep olacaktır. Böyle yatırımın Didim’e faydasından çok zararı dokunur. Kamuoyunun hassasiyetini göz önüne alarak, bir adım atalım. Oda olarak mevcut balık çiftliklerinin kaldırılması konusunda, yaz sonuna kadar sürecek imza kampanyası başlatıyoruz. Herkesin destek vermesini istiyoruz.”
-----
SÖZ
SİZİN
BİR KARMAŞA
Çamlık kuruyor
yetkililer bakıyor
ÇOK önemli bir konudan alıntı özeti: “Didim’in nefes alınıp spor yapılabilecek önemli alanlarından olan Çamlık Mahallesi’ne de adını veren koruluk hayati tehlike yaşıyor. ‘Çam kabuğu kurdu’ diye bilinen parazitin bahar başında 3-5 ağaçla başlayan istilası yüzlerce ağaca ulaştı.
Belediyenin tesbitine göre 350’den fazla ağaca ulaşan durum, yetki karmaşası nedeniyle büyüyor. Didimli 3 duyarlı vatandaşın 4 Nisan 2019’da resmi olarak Milli Emlak Müdürlüğü’ne yaptığı başvurunun ardından Kaymakamlık tarafından Didim Belediyesi ve Söke Orman İşletmesi’nin koordineli çalışarak, durumu engellemesi içerikli yazısına rağmen söz konusu alanın 4 dönümden büyük olması sebebiyle Büyükşehir’in uhdesinde kaldığı, dolayısıyla konuyu Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çözmesi gerektiği iddia edildi.
BÖYLE GİDERSE SENEYE KALMAZ
Didim Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğü ve Söke Orman Bölge Müdürlüğü arasındaki mülkiyet ve yetki karmaşası yüzünden müdahale edilemeyen çamlık kuruma ve imha olma tehlikesi yaşıyor. Hiçbir kurum kendisini yetkili ve sorumlu kabul etmediği için ağaç zayiatı devam ediyor. Yetki karmaşası devam ederse önümüzdeki yıl mahalleye adını veren Çamlık kalmayacak. Bu hastalığın çevredeki bazı konutların bahçesindeki çam ağaçları ve hemen yakınındaki koruluğa da sıçradığı gözlemleniyor. (Erdoğan Şahin-Didim Özgür Ses)
-----
BİR DUYURU
Çevreciler toplanıyor
ÇANAKKALE’nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarında bulunan altın madeni için ÇED raporunda belirtilenden 4 kat fazla ağaç kesildiği ve yoğun siyanür kullanılacağı iddiasıyla çevreciler 19 Temmuz’da protesto gösterisi yapacak. Çanakkale İskele Meydanı’ndaki toplantı saat 18.30’da başlayacak.
Su ürünleri organize bölgesine muhalefet
DİDİM denilince aklıma hemen Altınkum’daki Vakıflar’ın arazisi gelir.
Yıllardır boş duran, geleceği belli olmayan ya da benim bilmediğim arazi. Burasının kamuya kazandırılıp yeşil alan gibi değerlendirilmesini düşler dururum hep. Şimdi Didim’in gündeminde ilçeye kurulmak istenilen Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi var. “Didim’in Gündeminde Neler Var” ve “Özgür Ses” sitelerinden edindiğim bilgilere göre başta belediye olmak üzere çoğunluk bölgeyi istemiyor.
KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL
Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, bölgeyi ilçe için tehlike olarak nitelendiriyor, siyasal parti farkı gözetmeden karşı durulması gerektiğini vurguluyor, şu görüşleri dile getiriyor: “Söke – Didim arasına Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurulması için fizibilite projesi hazırlanabilmesi amacıyla GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı)ile protokol imzalandığı, çalışmaların hızlandığı bilgisi ulaşmıştır. Bölge, hem denizde, hem karada endüstriyel üretim yapması nedeniyle ekosistemi bozacaktır. Bu tür üretim sahalarının milli parklar gibi özel alanların yakınlarında oluşturulmasının işletenlerden başka kimseye yararı bulunmamaktadır. Doğa düşmanı projenin Didim’de kabul edilmesi mümkün değildir.
KENTİN GELECEĞİNİ KARARTACAK
Mevcut 66 ton kapasiteli denizdeki balık çiftliklerinin yarattığı tahribat ortada iken bu bölge için denizde çok daha yüksek kapasiteli ek çiftliklerin gerekeceği gerçektir. Denizde yüksek kapasiteli balık çiftlikleri ile karada su ürünleri organize sanayi bölgesi şehrimizin geleceğini karartacaktır. Konunun muhatapları teknolojinin geliştiğini, önlemlerin alındığını ve istihdam yaratılacağını söylese de, hali hazırda faaliyetteki balık çiftlikleri dahi denizi ve sahillerimizi geri dönülmez biçimde kirletmektedir.
ASLA İZİN VERMEYİZ
Denizimize, sahillerimize ve tescilli havamıza, yaşam kalitemize, turizmimize telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği açıktır, bunu görememek cehalettir. Duyarlı vatandaşlarla kentimizin, doğamızın ve turizmimizin tahrip edilmesine asla izin vermeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Konu ile ilgili toplumsal muhalefeti Didimlilerin göstereceğinden son derece emin olduğumu belirtmek isterim.”
BURASI TURİZM KENTİDİR
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş da bu yatırıma karşı olduklarını vurguluyor. Erbaş, odanın OSB’nin içinde bulunmayacağını belirterek, şöyle diyor: “Didim turizm kentidir. Balık çiftliklerinin mevcut konumunda dahi denizi kirletmesi tehdidi söz konusudur. Akbük’te denizi kirlettiklerinin farkına varıldığı için taşınmak zorunda kalan balık çiftlikleri var.
İMZA KAMPANYASI BAŞLIYOR
Adı geçen bölgede yapılması planlanan bir organize sanayi bölgesi hem karada, hem de denizde kirliliğin artmasına sebep olacaktır. Böyle yatırımın Didim’e faydasından çok zararı dokunur. Kamuoyunun hassasiyetini göz önüne alarak, bir adım atalım. Oda olarak mevcut balık çiftliklerinin kaldırılması konusunda, yaz sonuna kadar sürecek imza kampanyası başlatıyoruz. Herkesin destek vermesini istiyoruz.”
-----
SÖZ
SİZİN
BİR KARMAŞA
Çamlık kuruyor
yetkililer bakıyor
ÇOK önemli bir konudan alıntı özeti: “Didim’in nefes alınıp spor yapılabilecek önemli alanlarından olan Çamlık Mahallesi’ne de adını veren koruluk hayati tehlike yaşıyor. ‘Çam kabuğu kurdu’ diye bilinen parazitin bahar başında 3-5 ağaçla başlayan istilası yüzlerce ağaca ulaştı.
Belediyenin tesbitine göre 350’den fazla ağaca ulaşan durum, yetki karmaşası nedeniyle büyüyor. Didimli 3 duyarlı vatandaşın 4 Nisan 2019’da resmi olarak Milli Emlak Müdürlüğü’ne yaptığı başvurunun ardından Kaymakamlık tarafından Didim Belediyesi ve Söke Orman İşletmesi’nin koordineli çalışarak, durumu engellemesi içerikli yazısına rağmen söz konusu alanın 4 dönümden büyük olması sebebiyle Büyükşehir’in uhdesinde kaldığı, dolayısıyla konuyu Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çözmesi gerektiği iddia edildi.
BÖYLE GİDERSE SENEYE KALMAZ
Didim Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğü ve Söke Orman Bölge Müdürlüğü arasındaki mülkiyet ve yetki karmaşası yüzünden müdahale edilemeyen çamlık kuruma ve imha olma tehlikesi yaşıyor. Hiçbir kurum kendisini yetkili ve sorumlu kabul etmediği için ağaç zayiatı devam ediyor. Yetki karmaşası devam ederse önümüzdeki yıl mahalleye adını veren Çamlık kalmayacak. Bu hastalığın çevredeki bazı konutların bahçesindeki çam ağaçları ve hemen yakınındaki koruluğa da sıçradığı gözlemleniyor. (Erdoğan Şahin-Didim Özgür Ses)
-----
BİR DUYURU
Çevreciler toplanıyor
ÇANAKKALE’nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarında bulunan altın madeni için ÇED raporunda belirtilenden 4 kat fazla ağaç kesildiği ve yoğun siyanür kullanılacağı iddiasıyla çevreciler 19 Temmuz’da protesto gösterisi yapacak. Çanakkale İskele Meydanı’ndaki toplantı saat 18.30’da başlayacak.