Silodan dönüşen otel 10 yıldır hizmette







İzmirli hayıflanıyor



Işın Saygı Demir uyardı, yurdumuzda da otele dönüşen bir silo olduğunu bildirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’nin öncülüğü ve girişimiyle yaklaşık 10 yıl önce TMO’nun bir silosu otele dönüştürülmüş. 108 odalı İbis Otel başarıyla hizmet veriyor. Okuyucum eklemiş: “Eminim Eskişehir’de bu güzel örneği gören her İzmirli, Alsancak’tan geçerken o beton yığınını gördüğünde benim gibi, ‘Niye burası da bir otel olmuyor’ diye hayıflanıyordur.”



Neden değerlendirilmez



1934’te Fransızların yaptığı bu silo 20 yıl boş durmuş. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi siloyu satın almış. Gerçekten de Eskişehir’deki otelin görüntülerine baktığımda ben de sordum kendime, “Alsancak’taki silo neden böyle güzel değerlendirilmez?” diye. Artık top konuyla ilgili etkili ve yetkililerde. Beni uyaran Işın Saygı Demir’e çok teşekkür ediyorum, ülkemizdeki bir güzel örneği görmezden gelmemi önledi.



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BİR “BU İYİ ŞEY Mİ?” TEREDDÜDÜ



İzmir, dünya devler liginde

ama konut fiyat artışında



DÜNYA genelinde çalışmalarını sürdüren İngiliz gayrimenkul şirketi Knight Frank’in ikinci çeyrek raporuna göre İzmir, Haziran 2017 itibariyle bir yıl içinde konut fiyatı artışında 8’inci olmuş. Şirkete göre İzmir’de konut fiyatları bir yılda yüzde 20 artmış. İstanbul yüzde 10.5 artışla 150 kent arasında 38’inci, Ankara yüzde 8.5’la 49’uncu sırada yer almış. 17 Ekim tarihli Sözcü gazetesinde okudum Engin Esen imzalı bu haberi, başlık da şöyleydi: “Konut fiyat artışında İzmir devler liginde...”



8’incilikle övünelim mi?



Şöyle bir düşündüm de... Son dönemde İzmir’e yatırımcı, inşaatçı akını var. Her gün bir proje haberi görüyoruz. Dün ‘Köy’ diye hor görülen İzmir, son zamanların yıldızı oldu. Özellikle İstanbul’dan İzmir’e göç olduğu söyleniyor. Ve de İzmir şimdi devler liginde... Düşündükçe de kafam karıştı. Araştırmaya konu olan dünyadaki 150 kent arasında 8’inci olmakla övünmeli miyiz? İzmir için bu iyi bir şey midir? Bana pek öyle gelmiyor, ne dersiniz?



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SÖZ SİZİN



BİR HAKLI SORU

Yaya geçemiyor

engelli nasıl geçer?







BURASI Ege Üniversitesi Hastanesi karşısı, Küçükpark’a giden Süvari Caddesi ile (Gediz Caddesi) mezarlığın kesim noktası. Yayanın yürüyemediği yerde engelli nasıl geçer merak ediyorum! (Demirseren Nural - Bornova İçin Çözümler)



BİR ALKIŞLANACAK ÖRNEK

Sosyal medyadan

aktarıyorum







(16.10.2017) Bugün saat 11.15’te 328 nolu Salhane Aktarma - Bornova Metro güzergahındaki otobüs için durakta arkadaşım ve tanımadığımız bir yaşlı teyze ile bekliyorduk. Otobüs durağa geldiğinde, inen şoför teyzenin koluna girerek otobüse binmesi için gayet güler yüzlü bir şekilde yardımcı oldu.

Herkese yardım etti

Yolculuk boyunca da kendisine soru sorup yardım isteyen herkese alışık olmadığımız bir şekilde kibarca yardım etti. Hatta birçok şoförün ters cevap verdiği klima açma konusunda da, ‘Tamam derecesini düşüreyim hemen, yine rahatsız olursanız tekrar söyleyin’ dedi. Kendisinin yanına gidip ESHOT’a teşekkür yazısı yazmak istediğimi söyledim.

Teşekkür ediyoruz

Otobüsteki diğer yolcular da, ‘Oğlum benim adıma da yaz, benim adıma da yaz” dedi. Şoför abimiz gülümseyerek gerek olmadığını söyledi.

Bu mütevazı ve hoş tavrı için şoför abimize tüm yolcular adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.” (Ahmet Özergen)



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BİR ALINTI

Erhan Gölbey’den: Yoğun bakımda olmadığı halde bilinci kapalı ne çok insan var.