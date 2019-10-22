Özel çocuklulara çok özel eğitim

PROJENİN adı ilgimi çekti önce.
Bir de fikir babasının, çok çok eski arkadaşım Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı olduğunu öğrenince ilgim daha da arttı doğal olarak. Zihinsel ya da bedensel engelli, kronik hastalıklı, kanser gibi ağır süreçlerden geçen özel çocukları olanların mücadelede ruh ve beden sağlıklarını korumaları, dengelemeleri, duygularını kontrol altında tutabilmelerine destek için “Çocuğum Özel Kampı” projesi hazırlanmış. Projeyle hasta yakınlarına uygulamalarla yol gösterilecek.
MUCİZE GİBİ DÖNÜŞÜMLER
Söz, projenin kurucusu Gastroenteroloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı’da: “Konumuz, zihinsel ya da bedensel engeli bulunan, otizmli, hiperaktif, kronik hastalığı olan, kanser gibi ağır süreçlerden geçen özel çocukların bakımından sorumlu ebeveynleri. Birinci dereceden bakım veren kişilerin ruh ve beden sağlığını korumaları, varsa yapılan yanlışların farkındalığının sağlanması, yorgunluklarıyla baş etme yöntemlerini göstererek bakım verdikleri çocuklara daha yararlı olabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ebeveyndeki değişim hastada mucize gibi dönüşümler yaratabilmektedir.”
BESLEME YANLIŞLARINA FREN
Kamp süresince sağlıklı ve hasta çocuklar için beslenme disiplini, yapılan hatalar gibi konularda eğitimler verecek olan Prof. Yağcı devam ediyor: “Beslenme disiplini her hasta veya özel çocukta farklı olabiliyor. Ebeveynler hekim veya diyetisyenlerin önerilerini uygulamaya çalışırken, biraz da duygusallıkla yanlışlara sürüklenebiliyor. Örneğin yatağa bağımlı çocuklarını koşan oynayan yaşıtları gibi besliyorlar. Çocuk şişmanlıyor, yağlanıyor ve adele kütlesi azalıyor. Bu durum fizyoterapiden yeterince yararlanmasına engel oluyor, sindirim sisteminde çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Kampımızda bu gibi konuları çözümleriyle anlatacağız.”
GÜVENLİ BAĞ KURABİLME YOLLARI
Kampta, ebeveynlerin kendini besleyerek yavrusuyla güvenli bağ kurabilmesini sağlayacak çalışmalar sunacak olan Ruhsal Gelişim Uzmanı Saba Deniz Uzun’un farklı bir yönü var. Doğumda sıkışma yaşayan oğlu Çağatay, beyninde oluşan hasardan dolayı görme yeteneğini yitirmiş. Uzun, deneyimlerinden yola çıkarak bir de kitap yazmış. Mucizenin Doğumu adlı kitap; Çağatay’la yaşadıkları serüveni aktarırken, hasta yakını olan sağlıklı bireylere süreci nasıl dengede kalarak yönetebileceklerini, yeniden nasıl ayağa kalkabileceklerini anlatıyor.
EĞİLİMLERİ KEŞİF YOLCULUĞU
Saba Deniz Uzun, kampta vereceği eğitimleri özetledi: “Hasta yakınlarının genel ruh hali değişkendir; suçluluk duygusu, yetersizlik, kaybetme korkusu, yarın endişesi taşırlar sıklıkla. Uzun hastane süreçlerinin yarattığı yüksek stresle mücadele ederler. Bu durumlarla baş edebilmek için herkesin kullandığı yöntem kendine özel olmalıdır. Endişe, kaygı, gerilim çocuğa gerekli iyileşme alanını açamayacaktır. Kişiler belki şarkı söyleyerek, belki terapi seansları alarak, belki mandala boyayarak, belki yemek yaparak dengesini bulabilir. Çalışmalarımızda kişilerin eğilimlerini de beraber keşfedeceğiz.”
BEDEN VE ZİHİN SAĞLIĞI ŞART
Kampta ebeveynlere bedenen ve zihnen rahatlık sağlayacak eğitim verecek olan Yoga Uzmanı Ela Şeker de yine bir hasta yakını. Katılımcılara yaşadıkları zorlu süreçte, kendileriyle daha hoşnut nasıl kalabileceklerin meditasyon ve nefes teknikleri ile anlatacak olan Ela Şeker’in açıklaması:
“Özel çocukların bakımı zordur. Hem bedenen, hem zihnen bakım veren kişi için dirençli olmayı mecbur kılmaktadır. Ebeveynlerin kendi beden ve zihin sağlığına önem vermeleri ve kendilerini bu manada öncelikli tutmaları uzun vadede yine çocuklarımızın yararına olacaktır. Yoga derslerinde hareketli ve hareketsiz meditasyon teknikleri ile zihinsel rahatlama, nefes farkındalığı egzersizleri ve uygulamaları ile olası beden ağrılarında rahatlama, güçlenme ve daha sağlıklı bir uyku ve belki de en önemlisi tolerans eşiğini artırmaya yönelik sinir sisteminde gevşeme odaklı eğitimlerimiz olacak.”
ÖNCE ÜÇ BÜYÜK KENTTE
Başlangıç tarihi henüz belirlenmeyen kamp 2-3 gün süreli olacak. Kamp dışında günübirlik aileler ve çocuklarla görüşme, onlarla etkinlikler düzenleme de planlanıyor. Katılım yoğunluğuna göre İzmir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinde özel çocuğa sahip ailelere, hastalığı mevcut olan veya gönüllü katılım sağlamak isteyen ebeveynlere ulaşmak amaçlanıyor. Dileyenler www.cocugumozel.org sitesinden “Üye Ol” formunu doldurup gönderebilir. Sosyal medya hesapları olarak Instagram: cocugumozel ve Facebook sayfalarından da iletişim kurmak mümkün.
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Çok uğraştım insanların söküklerini dikmek için. Ama beceremedim. Anladım ki sökük kişilikteyse, dikiş tutmuyor. (Tuncel Kurtiz)
Özel çocuklulara çok özel eğitim
PROJENİN adı ilgimi çekti önce.
Bir de fikir babasının, çok çok eski arkadaşım Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı olduğunu öğrenince ilgim daha da arttı doğal olarak. Zihinsel ya da bedensel engelli, kronik hastalıklı, kanser gibi ağır süreçlerden geçen özel çocukları olanların mücadelede ruh ve beden sağlıklarını korumaları, dengelemeleri, duygularını kontrol altında tutabilmelerine destek için “Çocuğum Özel Kampı” projesi hazırlanmış. Projeyle hasta yakınlarına uygulamalarla yol gösterilecek.
MUCİZE GİBİ DÖNÜŞÜMLER
Söz, projenin kurucusu Gastroenteroloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı’da: “Konumuz, zihinsel ya da bedensel engeli bulunan, otizmli, hiperaktif, kronik hastalığı olan, kanser gibi ağır süreçlerden geçen özel çocukların bakımından sorumlu ebeveynleri. Birinci dereceden bakım veren kişilerin ruh ve beden sağlığını korumaları, varsa yapılan yanlışların farkındalığının sağlanması, yorgunluklarıyla baş etme yöntemlerini göstererek bakım verdikleri çocuklara daha yararlı olabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ebeveyndeki değişim hastada mucize gibi dönüşümler yaratabilmektedir.”
BESLEME YANLIŞLARINA FREN
Kamp süresince sağlıklı ve hasta çocuklar için beslenme disiplini, yapılan hatalar gibi konularda eğitimler verecek olan Prof. Yağcı devam ediyor: “Beslenme disiplini her hasta veya özel çocukta farklı olabiliyor. Ebeveynler hekim veya diyetisyenlerin önerilerini uygulamaya çalışırken, biraz da duygusallıkla yanlışlara sürüklenebiliyor. Örneğin yatağa bağımlı çocuklarını koşan oynayan yaşıtları gibi besliyorlar. Çocuk şişmanlıyor, yağlanıyor ve adele kütlesi azalıyor. Bu durum fizyoterapiden yeterince yararlanmasına engel oluyor, sindirim sisteminde çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Kampımızda bu gibi konuları çözümleriyle anlatacağız.”
GÜVENLİ BAĞ KURABİLME YOLLARI
Kampta, ebeveynlerin kendini besleyerek yavrusuyla güvenli bağ kurabilmesini sağlayacak çalışmalar sunacak olan Ruhsal Gelişim Uzmanı Saba Deniz Uzun’un farklı bir yönü var. Doğumda sıkışma yaşayan oğlu Çağatay, beyninde oluşan hasardan dolayı görme yeteneğini yitirmiş. Uzun, deneyimlerinden yola çıkarak bir de kitap yazmış. Mucizenin Doğumu adlı kitap; Çağatay’la yaşadıkları serüveni aktarırken, hasta yakını olan sağlıklı bireylere süreci nasıl dengede kalarak yönetebileceklerini, yeniden nasıl ayağa kalkabileceklerini anlatıyor.
EĞİLİMLERİ KEŞİF YOLCULUĞU
Saba Deniz Uzun, kampta vereceği eğitimleri özetledi: “Hasta yakınlarının genel ruh hali değişkendir; suçluluk duygusu, yetersizlik, kaybetme korkusu, yarın endişesi taşırlar sıklıkla. Uzun hastane süreçlerinin yarattığı yüksek stresle mücadele ederler. Bu durumlarla baş edebilmek için herkesin kullandığı yöntem kendine özel olmalıdır. Endişe, kaygı, gerilim çocuğa gerekli iyileşme alanını açamayacaktır. Kişiler belki şarkı söyleyerek, belki terapi seansları alarak, belki mandala boyayarak, belki yemek yaparak dengesini bulabilir. Çalışmalarımızda kişilerin eğilimlerini de beraber keşfedeceğiz.”
BEDEN VE ZİHİN SAĞLIĞI ŞART
Kampta ebeveynlere bedenen ve zihnen rahatlık sağlayacak eğitim verecek olan Yoga Uzmanı Ela Şeker de yine bir hasta yakını. Katılımcılara yaşadıkları zorlu süreçte, kendileriyle daha hoşnut nasıl kalabileceklerin meditasyon ve nefes teknikleri ile anlatacak olan Ela Şeker’in açıklaması:
“Özel çocukların bakımı zordur. Hem bedenen, hem zihnen bakım veren kişi için dirençli olmayı mecbur kılmaktadır. Ebeveynlerin kendi beden ve zihin sağlığına önem vermeleri ve kendilerini bu manada öncelikli tutmaları uzun vadede yine çocuklarımızın yararına olacaktır. Yoga derslerinde hareketli ve hareketsiz meditasyon teknikleri ile zihinsel rahatlama, nefes farkındalığı egzersizleri ve uygulamaları ile olası beden ağrılarında rahatlama, güçlenme ve daha sağlıklı bir uyku ve belki de en önemlisi tolerans eşiğini artırmaya yönelik sinir sisteminde gevşeme odaklı eğitimlerimiz olacak.”
ÖNCE ÜÇ BÜYÜK KENTTE
Başlangıç tarihi henüz belirlenmeyen kamp 2-3 gün süreli olacak. Kamp dışında günübirlik aileler ve çocuklarla görüşme, onlarla etkinlikler düzenleme de planlanıyor. Katılım yoğunluğuna göre İzmir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinde özel çocuğa sahip ailelere, hastalığı mevcut olan veya gönüllü katılım sağlamak isteyen ebeveynlere ulaşmak amaçlanıyor. Dileyenler www.cocugumozel.org sitesinden “Üye Ol” formunu doldurup gönderebilir. Sosyal medya hesapları olarak Instagram: cocugumozel ve Facebook sayfalarından da iletişim kurmak mümkün.
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Çok uğraştım insanların söküklerini dikmek için. Ama beceremedim. Anladım ki sökük kişilikteyse, dikiş tutmuyor. (Tuncel Kurtiz)