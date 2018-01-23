O köylerin kirli su çilesi devam

AYVALIK Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler’den bazı köylerin su sorunuyla ilgili bir açıklama aldım. Konu içme suyu olunca tabii ki, çok önemli, özetle iletiyorum:



İlçemiz köylerinden Beşiktepe, Mutlu, Murateli, Karaayıt, Çakmak, Yeniköy ve Türközü’nde arsenik çilesi devam ediyor. Ayvalık Tabiat Platformu olarak BİMER üzerinden yaptığımız başvurular hem kaymakamlık, hem de BASKİ tarafından cevaplandırıldı. İçme sularındaki kirliliğin devam ettiği vurgulanarak, Türközü ve Yeniköy köylülerine suların kullanılmaması ile ilgili tebligat yapıldığı, kirlilik kaynağı olarak tespit edilen maden tesisinin kapatılması için girişimde bulunulduğu, ama başarılı olunamadığı belirtiliyor.



KAPATMA GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği’nde litrede 10 mikrogram olarak belirtilen arsenik sınırı, yukarıda belirtilen köylerde bu oranı aşmıştır. Tesis kurma aşamasında ve ÇED sürecinde iddia ettiğimiz ‘su kirliliği yaratır’ tezimiz, maden havzasındaki arsenik kirliliği ile ispatlanmış oldu. Bu konuda yetkili kurum olan BASKİ, Madra Barajı havzasında maden işletmesinin yarattığı su kirliliğini kabul etmekle birlikte, madenin kapatılması yönündeki girişimlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca bildirilen ‘müktesep hak’ kapsamında başarısız olduğunu da itiraf etti.



BAZI YERLERE ÖZEL ÇEŞMELER

Kirlilik mağduru köylerin bazılarında (Beşiktepe, Mutlu, Murateli, Karaayıt) arsenik giderme sistemli çeşme, Çakmak’ta ise arıtma tesisi kuran BASKİ, benzer durumda olan Yeniköy ve Türközü’nde değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından suların içilmemesi yönünde tebligat yapılan köylüler, çaresiz şekilde ihtiyaçları olan temiz içme suyuna ulaşabilmenin yollarını arıyorlar.



KAYNAKLARI KORUYAMIYORUZ

İçme sularına doğal yollardan karışmayan arsenik, maden arama, volkanizma, deprem gibi etkenlerin kayaçları oynatmasıyla aktif hale geliyor. Ayvalık köylerinin temiz su hakkı, bir maden tesisine kurban ediliyor. Dünya çok yakın gelecekte küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle oluşacak çok ciddi su azalması ve kirlenmesi sorunlarına çözümü tartışırken biz elimizdeki hazır su kaynaklarını koruyamıyoruz. Su kesintileriyle boğuşan Ayvalık, Madra Barajı’nın sularından kirlilik nedeniyle yararlanamıyor.



MUTLAKA TESPİTLER YAPILSIN

Ayvalık Tabiat Platformu olarak,

* Diğer köylerde kurulan arıtma sistemi ve arıtıcı çeşmelerin acilen Türközü ve Yeniköy’de de kurulmasını,

* Köy halkından alınacak numunelerle arsenik zehirlenmesi yaşanıp yaşanmadığının tespit edilmesini,

* Tüm bölge köylerinde tarımsal sulama ve hayvan sulaması amacıyla kullanılan tüm kuyu sularının ve çeşmelerin kirlilik tespitlerinin yapılmasını,

* Yaşamın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bölgedeki tek kirletici kaynak olan demir madeni tesisinin derhal kapatılmasını istiyoruz.

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BİR ÇEVRECİ KONFERANSI

En büyük sorun

küresel ısınmadır

BUGÜNE bir çevre sorunuyla başladık, aynı yönde sürdürelim. İzmirli gazeteci ve çevre yazarı Ahmet Aydın Akansu, Karşıyaka Ortaokulu’nda konferans verdi, küresel ısınmanın zararlarını ve alınması gereken önlemleri anlattı. Akansu, Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Örgütü’nde görev alan 257 bilim insanının küresel ısınmaya yüzde 98 oranında insanların yol açtığını açıkladıklarını söyledi:

YÜZDE 98’İ İNSAN KAYNAKLI

“Maalesef bizim kuşak dünyayı çok kirletti. Sizlere karşı mahcubuz. Küresel ısınmanın nedenlerinin başında yüzde 49 ile gereksiz elektrik kullanımı var. Sanayileşme yüzde 23, ormanların yok edilmesi yüzde 14, yanlış tarım çalışmaları yüzde 12, yani toplamında yüzde 98 insan kaynaklı. Son 50 yılda dünyanın ormanlarının yarısı yok oldu. Dünyada elektrik üreten 1200 kömür santralinden atmosfere 8 milyar ton karbon gazı salınıyor.

ÇÖPLER GERİ DÖNÜŞÜME

Küresel ısının aşağıya çekilmesi için devletlerin yanı sıra her bir bireyin de karbon gazı ayak izini azaltması gerekiyor. Bunun için ormanları çoğaltmalısınız. Çöpleri geri dönüşüme çevirip hem doğayı koruyup, hem de ekonomiye katkı sağlamalısınız. Elektrik, su tasarrufu yapıp aşırı tüketimden kaçınmalısınız. Evlerden çıkan çöplerin sadece yarısını geri dönüştürerek yılda 1200 kg karbondioksit tasarrufu sağlanabilir.

AŞIRI TÜKETİME HAYIR

Gereksiz ve aşırı tüketimden kaçının, ambalajları fazla olan ürünler almayın ve çöpünüzü yüzde 10 oranında azaltarak 600 kg. karbondioksit tasarrufu yapabilirsiniz. 1 milyon 200 bin aracın kayıtlı olduğu İzmir’de havaya karışan karbon gazı oranını düşünebiliyor musunuz. Toplu ulaşımı kullanın. Dünyanızın kirletilmesine izin vermeyin.”

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SÖZ

SİZİN



BİR DİKKAT ÇEKME

Yanlış anlaşılmasın

Aslında bu sokak (1485 Sokak) trafiğe açık. (Hüseyin ERCİYAS)

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BİR

UYARI

Bulvarlarda

yoğun koku var

ALSANCAK ve Kültürpark İzmir’in prestij bölgeleridir. Bu nedenle yetkililer çevrenin düzeni ve baķımı konusunda gerekli ilgi ve hassasiyeti göstermek durumundadır. Montrö ve Lozan meydanlarından Kordon’a uzanan bulvarlardan yürürseniz yoğun bir kanalizasyon kokusunu denize kadar duyarsınız.

ÇUKURLAR PİS SU DOLU

Bu durum güncel ve geçici değildir. Yaz, kış artarak devam eder. Belli ki, bu hatlardaki kanalizasyon sistemi çalışmamaktadır. Bu nedenle de Vasıf Çınar Bulvarı’ndaki çoğu apartmanın asansör çukurları pis su doludur. Ciddi sağlık sorunlarına da yol açacak bu durumun acilen giderilmesi gerekmektedir.

İLGİLİLERİN DİKKATİNE

Çevre sakinlerinin yapabileceği bir şey yoktur. Çevrede yapılmakta olan yüzeysel düzenlemelerden önce, bu önemli al yapı sorunu giderilmelidir. Bu cidden kötü durumu bir kez de sizin yardımınızla ilgililerin dikkatine sunuyorum. (Son deniz taşma afetinden önce gönderildi.)

(İrfan DAYIOĞLU - İnş. Yük. Müh.)

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BİR ALINTI

Emine Kantarcı’dan: Acılarınızın çoğu içinizdeki hekimin sizi iyileştirirken içirdiği acı ilaçtandır. (Halil CİBRAN)