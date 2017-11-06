Nazım’ın heykeli Kordon’a doğru mu

İZMİR’de yayın yapan 9 Eylül Gazetesi’nin ‘ParaPiyasa’ sayfasında bir haber vardı, Mustafa Oğuz imzalı. Haberin konusu, Kemeraltı’nda doğup marka olmayı başarmış Butik İrfan’dı. Yani İrfan Sunay... İrfan, Milli Kütüphane Caddesi’nde, kiracısı olduğu SGK’nın mağazasının vitrinine, ‘kapatıyoruz’ yazısı asmış, özetle şöyle demiş:



İNDİRİM İSTERKEN ZAM

“2015’te aylık 23 bin 850 lira bedelle ihaleye çıkan mağaza için yapılan açık artırmayı 33 bin 100 lira bedelle aldım. Ciddi tadilat ve dekorasyon masrafı yaparak iki ay içinde faaliyete geçirdim. Ancak ülkemizde, dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisiyle belirlenen 33 bin 100 lira kira bedelinin 17-20 bin lira aralığına çekilmesi talebinde bulundum. 2016 döneminde kiram 35 bin liraya çıkarıldı.

35 BİN TL MÜMKÜN DEĞİL

Şu anda aynı sırada bulunan 268 metrekarelik iş yerleri 27 bin liraya kiraya çıkarılmasına rağmen aylardır boş dururken, bu kira bedelleri 23 bin liraya indirilmişken, 158 metrekare iş yerimi tahliye etmek durumundayım. Bu mağazanın aylık 35 bin liraya kiraya verilmesi mümkün değildir.”

BEN İÇİNDEN ÇIKAMADIM

Butik İrfan artık Alsancak’taki mağazasında. İzmir’in markası Butik İrfan, böyle bir karar almakta elbette haklı. Ticari olarak son sözü tabii ki kendisi söyleyecektir. Ancak, şöyle bir düşündüm. Bu zamanda bu kiralar nasıl ödenir? Bu iş yerleri kiralanabilir mi? Kiralanırsa bu paralar nasıl çıkar? Bilemedim, içinden çıkamadım. Herkese kolay gelsin.



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SÖZ SİZİN

BİR GÜZELLİK BİR ALKIŞ



Bu duvar artık

tam konuşuyor

BORNOVA Belediyesi’nin iki yıl önce düzenlediği Dünya Suluboya Festivali’nde yapılan bu suluboya tablonun dev kopyası, “Konuşan Duvarlar” projesi çerçevesinde Kars İlkokulu’nun yanındaki eski Milli Eğitim Müdürlüğü, şimdiki Halk Eğitim Müdürlüğü binasının yan duvarını süslüyor. Tablodaki büst Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippell tarafından yapılan Türkiye’deki ilk Atatürk anıtıdır. Anıtın kaidesindeki kitabe 1926’da henüz Latin harflerine geçilmediği için Arap harfleriyle yazılmış Türkçedir. Altan ALTIN - Bornova İçin Çözümler

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BİR DİKKAT ÇEKEN YAKINMA



Elektrik direkleri

tehlike yaratıyor



EKLİ fotoğraflar Karşıyaka Mavişehir’de, Mavibahçe ve Egepark çevresindeki elektrik aydınlatma direklerine aittir. Çevredeki direklerin çoğu da bu durumdadır. Özellikle hafta sonları çok yoğun kalabalığın olduğu bölgede, yerden 1 metre yükseklikteki bu tehlikeli durum, aracılığınızla umarım ilgililerin ilgisini çeker. Ali GÖKMEN

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BİR ÖNEMLİ GELİŞME

Nazım’ın Kordon’a

taşınmasına bir adım

İZMİRLİ Çetin Erokay, Nazım Hikmet’in Kültürpark’taki heykelinin Kordon gibi daha merkezi bir yere taşınması gerektiğini savunur. Ve Erokay’dan bir mesaj: “Tankut Öktem’in Adnan Saygun Konser Salonu’nda açılan sergisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na rastladım. ‘Bir İzmirli olarak sizden bir istirhamım var. Birisi Türkiye’nin en büyük heykeltıraşı, diğeri dünyanın tanıdığı büyük Türk şairi. Bu ikisi Tankut Öktem’in bir heykelinde buluşmuş. Bu heykel Kültürpark’ta duruyor. Bunu Kordon’da bir yere taşıyalım’ dedim. Ailesi de destek verdi. Aziz Bey Kültür Müdürlüğü yetkililerine yer aranması için direktif verdi. Nazım’ın Kordon’a taşınmasına bir adım daha yaklaştık.”

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BİR KOŞU DUYURUSU

Karşıyaka Belediyesi “Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu” düzenliyor. Yarın yapılacak koşuya kayıtlar sürüyor.

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BİR ALINTI

Barış Kaşıkçı’dan: Güzel hayat isteyen, güzel insan biriktirsin. Cemal SÜREYA