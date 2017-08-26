Milletvekilleri toplu ulaşım araçlarına mutlaka binmeli



“CHP’li vekil Altıok açılışa metroyla gitti.”

Ve de haber:

“CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, İEF’nin açılışına metroyla gitti. Altıok, ‘Dünyanın şu anki en büyük sorunu küresel ısınma. Bunun için vatandaşların farkındalığı da çok önemli. Urla’da oturuyorum. Şehir içindeki toplantılara katılmak için belli bir noktaya kadar aracımla gelip, sonrasında toplu taşımayı kullanıyorum. Çevre ve doğa haklarından sorumlu İzmirli bir siyasetçi olarak farkındalık yaratmak istedim, metroyu kullandım’ dedi.”

KULLANIYORSA KUTLUYORUM

İzmir Milletvekili Altıok’un metroda fotoğrafı da var haberde. Hatta son gelen vagonlarda çekilmiş. Şimdi efendim, sayın milletvekili İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı gündemde olduğu için mi haberi yaptırıp servis ettirdi? Ya da haber nasıl oluştu? Bunları bilmiyorum. Ama Sayın Altıok’un gerçekten de toplu ulaşım araçlarını sürekli kullanıp kullanmadığını merak ediyorum. Kullanıyorsa, kendisini kutluyorum. Dünyanın en büyük sorunu küresel ısınmaya karşı farkındalık yaratmak istediğini de bildirmiş, bu da güzel. Daha önce de bu konuya değinmiştim, yine diyeceklerim var.

PİŞMAN OLMAYACAKSINIZ

Sayın Altıok’la her partinin her ilden milletvekilleri! Toplu ulaşım araçlarını sık kullanın lütfen. İzmir’de metroyla yetinmeyin İZBAN’ı, vapurları, otobüsleri, dolmuşları da ihmal etmeyin. Yalnızca küresel ısınma farkındalığı için değil... Vatandaş, belediyelerin farkındalığı için de. Bu toplu ulaşım araçlarında vatandaş ne konuşur, yakınması, isteği, önerisi var mıdır? Belediyeler toplu taşımada ne gibi aksaklıklarla karşılaşıyor? Görevlilerin vatandaştan beklentileri nelerdir? Bunları gözlemek, görmek, dinlemek, sonunda da ilgililere aktarmak için kullanın toplu ulaşım araçlarını. İnanın, çok iyi edeceksiniz. En azından pişman olmayacaksınız. (Tabii ki, toplu ulaşımdan sürekli yararlananlara değil bu sözlerim. Onların bana hak verdiğine inanırım.)

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BİZDE TATİL ON GÜNE ÇIKINCA

Yunan turizmciler de

bayram yapıyor mu

30 Ağustos ve Kurban Bayramı tatilleri, önceki iki gün de eklenerek uzadı ya... Haberlere bakıyorum, turizmciler haklı olarak çok sevindi. “İlaç gibi geldi”, “Zor geçen bir sezondan sonra bu karar son derece olumlu”, “Bu tatil turizmciler adına son can suyu olacak” gibi yorumlar yapıldı. Öncelikle turizmcilerin çok iyi iş yapmalarını diliyorum. Ve de merak ediyorum, uzun tatil kararına Yunan turizmciler de sevindi mi? Özellikle adalarda “Türk turist akını” bekleniyor mu? Malum, son yıllarda Yunan turizmine katkımız büyük!

NOT: Olanak bulup bir yerlere giden herkese iyi tatiller. Araçlarıyla gidenlere iyi yolculuklar diliyor, “Aman dikkat” diyorum.

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İEF’YE SPONSORLUK MESELESİ

Ne kadar büyük varsa

herkesi bekliyoruz

GEÇEN yıl İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) sonrası, bu yıl da öncesinde yazdığım için, sponsorluk olayına değiniyorum. “Fuar’a sponsor gerekli midir” diye soranlar olabilir, o ayrı bir konu. Ama iki yıldır yararları da görüldü. Ve Başkan Aziz Kocaoğlu’nun, Erol Yaraş’a verdiği röportajda, konuya ilişkin sözleri:

86 YILLIK MARKA

“Sponsorluk, büyükşehirlerin uyguladığı bir yöntem değil, ama hem Folkart, hem de Vestel fuarın gelişmesinde, sıçrama yapmasında katkıda bulundu. Önümüzdeki yıl ne kadar büyük firma varsa herkesi sponsorluk için bekliyoruz. THY, Barcelona’ya sponsor oluyor ya... 86 yıllık cumhuriyet markası İEF’ye de olsunlar. Başka sponsorlar geldi de biz mi kabul etmedik?”

Daha da söze gerek var mı? Seneye görelim...

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BİR ALINTI

Tam tatillik

Ali Engin Nural’dan: Seni öyle çok kıskanıyorum ki/ Tuzlu suda beş dakika yatırılıyorsun/ İçindeki tüm acıyı dışarı atıyorsun/ Sendeki meziyet bende olsaydı keşke.