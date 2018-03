Konak’ta yeni raylı ulaşıma alışma zamanı

Tahmin etmişsinizdir, bir hafta önce ücretsiz yolcu taşımaya başlayan Konak tramvayından bazı sesler bunlar...

ŞEHİTLER’DE PARK EDEN ARAÇLAR

Sosyal medyadan daha çok tramvay karşıtı görüşlerden de isim vermeden, özet örnekler sunayım:

“Şehitler Caddesi üzerinde park etmiş araçlar burada durmaya devam edecek mi? Bu caddede tramvayın çalışmasına rağmen, yine de yurdum insanı ters yönde gidiyor, karşıdan gelenle burun buruna geliyor... Çözüme araçları kaldırmakla başlamak gerekiyor.”

“Alsancak Devlet Hastanesi’ne gitmeye çalışan hastalar bence helikopter çağırsın. İki şeritli yolun bir şeridini tramvaya verince bulmacaya dönen trafik.”

“Halkapınar-Fahrettin Altay arasında seferlerine başlayan Konak Tramvayı, sadece 12 kilometrelik mesafeyi hafta sonu 50, hafta içi 58 dakikada alıyor. Aynı hatta hizmet veren metro ise aynı mesafeyi 17-18 dakikada kat edebiliyor. O zaman bir kez daha soruyoruz; Tramvaya ne gerek vardı?”

“Konak Pier çıkışı kimse tramvayı takmıyor.”





TOPLU TAŞIM KAOSA DÖNDÜ

“Tramvay geldi, İzmir’de trafik bitti... Toplu taşıma toplu kaosa döndü... İzmir Büyükşehir gerek metro, gerek tramvay yolu çalışmalarına hız verdi, güzel işler de yaptı. Metro konusunda İzmir tek başına, devletten yardım almadan gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Tramvaya gelince Büyükşehir Belediyesi çuvalladı. Tramvayın hizmete girmesiyle Sabancı Kültür Merkezi’nden başlayan trafik tıkanmasının diğer ucu, taa Alsancak Garı’na kadar ulaşıyor. Alsancak Garı’ndan geri dönüş güzergahı Sair Eşref Bulvarı ve Gazi Caddesi ise zaten tamamen trafik felci olmuş durumda.”

BUGÜNLERDE DOLUP TAŞIYOR

Şu aralar tramvay tıklım tıklım... Yoğunlukta, ücretsiz seferlerin de etkisi çok büyük doğal olarak. 45 gün sürecek ücretsiz tramvay ulaşımı. Sonra para vermeye başlayınca, yakınma ya da övgü dozu ne olur bilemem. Haaa, bu arada anımsatayım, deneme seferlerinde tramvay yolu üzerinde hasarlı birkaç kaza da oldu... Eleştiriler adeta insafsızlaştı, neredeyse “Rayları hemen sökmek gerek” boyutuna ulaştı.

SÜRÜCÜLER VE YAYALAR: DİKKAT

Burada da bir uyarıyı vurgulamakta yarar var: “Geçiş üstünlüğü tramvayda. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı. Araçlar hat üzerinde park edilmemeli ve bekletilmemeli. Yaya geçitlerinin kullanılmasına özen göstermeli, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uyulmalıdır. Tramvay geçiş alanına araç bırakmanın toplu ulaşımı aksatacağı ve diğer yurttaşları bekleteceği asla unutulmamalıdır.”

HERKESE GÜZEL YOLCULUKLAR

Unutmamalıyız... Tramvay, İzmir için önemli yatırımlardandır. Peşin hükümlü olmadan, akıllıca yararlanmaya çalışmalıyız. Kent hizmetlerine ilişkin elbette eleştiriler, öneriler, istekler gelecektir. Ama dozunda olmak kaydıyla... Aşağılamak, hakaret, yapılanlara görmezden gelmek kimseye bir şey kazandırmaz. Etkililer, yetkililer de iletilen olumsuzlukları gidermeye çalışacaktır herhalde. Tramvayın İzmir’in gülen yüzlerinden olmasını, ulaşıma soluk aldırmasını, özel araçtan toplu ulaşıma geçişe katkı sağlamasını diliyorum. Öyle olacağına inanıyorum. Herkese kazasız, güzel yolculuklar...

NOT: Tramvayla ilgili görüş, öneri, istek ve övgüleri iletmek için Tel: (0232) 461 54 45 - Faks: (0232) 461 47 69

www.tramizmir.com info@tramizmir.com www.izmirmetro.com.tr info@izmirmetro.com.tr

SÖZ

SİZİN

BİR HİKAYE BİR ANMA

Piriştina Çiçeği

İZMİR’in sokaklarında bu aylarda dolaşırken kanatlarını açmış kelebekler gibi rengarenk çiçekler sürekli karşıma çıkıyor. Baharı anımsatan, çevreyi güzelleştiren, yaşama duygusunu pekiştiren, insanı ferahlatan bu çiçeklerin öyküsünü hiç unutamam. Karşıyaka Çiçek Festivali’nde çiçek üreticileriyle bir araya gelip konuşurken, dikkatimi çeken rengarenk açmış bu çiçekleri sordum. Birbirlerine bakıp bana dönerek “Biz o çiçeğe Piriştina Çiçeği deriz” dedi. Garip garip bakınca hikayesini anlattı.

İŞTE O HİKAYE

Rahmetli Ahmet Piriştina, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Bayındır’daki üreticilerle bir araya gelip İzmir’e dikilecek çiçekler için sipariş vermek ister. O döneme kadar benzeri uygulamalar olmadığından köylüler heyecanlı, neler yapabileceklerini tartışmaktadır. İşte Ahmet Piriştina, bu çiçeği sipariş etmek ister. Üreticiler daha önce hiç yetiştirmedikleri çiçeği kabul etmek istemez, İzmir iklimine uymayacağını öne sürer.

BAŞKAN’DAN REST

Piriştina da, “Kardeşim ben bu çiçeği istiyorum, ekerseniz alırım, yoksa çiçeği sizden almam” diye restini çeker. Çiçekçiler korkudan kabul edip, tohumunu bulup dikerler. Çiçekler o kadar iyi büyür ve dikilen her yerde uyum sağlar ki, ertesi yıl sipariş verilmeden tüm üreticiler kelebekler gibi rengarenk bu çiçeğin peşine düşer.

VE O İSİM UNUTULMAZ

O günden sonra da başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi’nin her ilinde, her ilçesinde, parkında, yol kenarında, meydanlarında bu çiçekler kırmızı, beyaz, sarı, pembe, mor renkleriyle boy gösterir. Çiçek üreticileri de asıl adı “Godedya” olan bu çiçeği tarif ederken kendi aralarında “Piriştina Çiçeği” olarak isimlendirir. Büyük Başkan ruhun şad olsun... (Sedat SÖZER)

BİR ETKİNLİK

Culum, Yengeç Dişi’ni

Çeşme’de imzalıyor

KALENİN Gölgesinde Çeşme, Alaçatı, Azab Ağa adli kitapların yazarı Mehmet Culum, bugün Çeşme’de yeni eseri Yengeç Dişi’ni imzalayacak. Eski Kilise, İnkılâp Caddesi’ndeki imza günü saat 15.00’te başlayacak.

BİR ALINTI

Barış Kaşıkçı’dan: Geçmiş veya gelecek yoktur, sadece sonsuz bir şimdi vardır. (James Joyce)