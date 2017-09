Komşuya akın olmuş komşu da bayram yapmış

Haberlere bakıyorum, turizmciler haklı olarak çok sevindi. ‘İlaç gibi geldi’, ‘Zor geçen bir sezondan sonra bu karar son derece olumlu’, ‘Bu tatil turizmciler adına son can suyu olacak’ gibi yorumlar yapıldı. Öncelikle turizmcilerin çok iyi iş yapmalarını diliyorum. Ve de merak ediyorum, uzun tatil kararına Yunan turizmciler de sevindi mi? Özellikle adalarda ‘Türk turist akını’ bekleniyor mu? Malum, son yıllarda Yunan turizmine katkımız büyük!”

CAZİP TATİL ROTASI

Geçen pazartesi günü yanıtımı aldım. Hürriyet EGE’nin, “Komşuya akın var” manşetiyle... “Yunan adaları bu bayramda Türk turist için en cazip tatil rotası” deniliyor, Çeşme, Ayvalık ve Bodrum’dan binlerce vatandaşımızın Yunan adalarına taşındığı bildiriliyordu. Daha sonra, “Komşuya da bayram oldu” haberi çıktı. Sakız Adası’na akın olmuş, üç günde 7 bin Türk gitmiş...

ÇOK İYİ DÜŞÜNMEK GEREK

Elbette herkes tatilini nerede, nasıl geçireceğini seçmekte özgür. Ama Yunan adalarında turizmi Türk turistin ayakta tuttuğu da gerçek. Gerçi, “Oraları da kendimize benzettik” haberleri ne zaman başlayacak merak ediyorum. Ama bayram tatili uzatmalarına sevinen, umutlarını buna ve yerli turiste bağlayan bizim turizmcilerin de iyi düşünmesi gerek.

AKLIMA TAKILAN SORULAR

Nerelerde yanlış yapılıyor? Yunan turizmcilerle nasıl rekabet edebilirler? Daha da önemlisi, gelecek sezon için ne yapmalı? “Ahhhh, vaahhh” etmek yerine, Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (DOKTOB) Hindistan pazarına yönelmesi gibi, yabancı turisti çekme planları var mı? Tabii ki, bu sorular uzar gider... Ne bileyim işte, uzun bayram tatilinde komşuya akın olunca aklıma geliverdi. Tabii ki, turizmcinin zarar etmemesini, çok çok iyi sezon geçirmesini diliyorum. Kolay gelsin.

-----



BİR ALINTI

Ege’ye uzanacaksın

KULAĞINI dayadığında Okyanus sesini duyacaksın...

Maviliklere dalıp Ege’ye uzanacaksın...

Bir kadeh uzo az kalamar...

Salata da bizden olsun...

-----

VE DE BİR ‘DÜŞÜN TAŞIN’ ALINTISI

Yaşamayan kullanılmayan

hiçbir şey sana ait değildir

BİR sabah giymeye kıyamadıkların dolapta beklemeyi sürdürüyor olacak. Fırsat bulup da bir türlü okuyamadığın kitaplar raflarda, “özel bir günde açarız” diye beklettiğin şaraplar dolapta, yılda bir iki kez giyilme sırası anca gelen ayakkabıların kutuda, tohumluk diye ayırıp da yemeye kıyamadığın biberlerin saksıda, misafirden misafire ortaya çıkardığın tabakların, bardakların büfede; hepsi sabaha uyanacak.

BENİM DEDİKLERİNE SAHİP ÇIK

Takılmamış kolyeler, yazılmamış öyküler, gülünmemiş fıkralar, koklanmamış çiçekler, bir kaçamak yapıp da kulaç atmadığın denizler, havasını koklayamadığın ormanlar, her şey ama her şey güne uyanacak. Uyanamamış tek şey sen olacaksın... Yaşamayan, kullanılmayan hiçbir şey sana ait değildir. “Benim” dediğin her şeye sahip çıkman dileğiyle...

Sevgili Benan Bilek’e teşekkürler... (Tam da eleklere işlenmiş gibi olmuş.)

-----

SÖZ SİZİN

Alaçatı’nın göbeğinde

Nedim bey merhaba,

Burası Alaçatı’nın göbeği. Yazın başından beri bu durumda. Yazılarınızı okuyunca paylaşmak istedim. Ali Orhan Karagülle

-----

Bu patlak ne zaman

tamir edilecek

BURASI Karşıyaka Atakent Meydanı. Yol kenarında su patlağı yaklaşık 6 gündür akıyor. Çevre esnafı ve oturanlar defalarca arıza bildiriminde bulunmuşlar. Ancak ne gelen var ne giden. Su hala akıyor. Üstelik akan temiz su. Ben de çarşamba ve perşembe günleri Hemşeri İletişim Merkezi’ni (185) bizzat aradım. Dün sabah da fotoğrafını çektim. İZSU’nun tamir ekibi çok mu yoğun da bu arıza giderilemiyor. Yoksa biz 185’e arızayı bildirdiğimizle mi kalıyoruz? Dedim ya akan temiz içme suyu. Yetkililerden ricam bir damlaya bile ihtiyacımızın olduğu bu suyun arızasının bir an evvel giderilmesi. Nejat BEKMEN